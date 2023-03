[株式会社マガザン]

【3月21日にお披露目会を開催】製造過程の副産物のピスタチオシロップをアップサイクルした春のドリンク"SHUKA MIX -ピスタチオソイミックス-"についてのトークセッションとお披露目を行います。



2022年創業の”まぜると、きっとうまくいく!”がコンセプトのミックスジュース専門店「CORNER MIX」と、1926年創業の甘納豆専門店「斗六屋」発の種の菓子ブランド「SHUKA(シュカ)」コラボレーションして、2023年3月21日(火)より “SHUKA MIX -ピスタチオソイミックス-” を販売します。

「まぜる」ことを通じて社会に良い循環を生み出す「CORNER MIX」が、「SHUKA」の製造過程の副産物である、ピスタチオシロップをアップサイクルして、複数の豆とミックスした ”SHUKA MIX-ピスタチオソイミックス”を開発しました。フレッシュで春にぴったりな味わいです。







当社は京都の二条城北・二条公園のそばで2022年にオープンした、”まぜると、きっとうまくいく!”をコンセプトに掲げる、地球にやさしく持続可能な地域社会を叶えるミックスジュース専門店です。



この度は、京都・老舗甘納豆屋発の新ブランド「SHUKA」の製造過程で副産物として発生する「ピスタチオシロップ」をアップサイクルしたミックスジュースを2023年3月21日より発売いたします。

※MIXが考えるアップサイクル:いろんな素材をかけ合わせてMIXし、新しいものづくりにチャレンジすること。







2023年3月21日発売





“SHUKA MIX -ピスタチオソイミックス-”





ピスタチオシロップと豆乳がベースに、枝豆、白いんげん豆を使用しています。甜菜糖の優しい甘さとピスタチオのコクを味わえる一杯。春の温かい香りとともにお楽しみください。



商品名称: SHUKA MIX -ピスタチオソイミックス-

販売価格:660円

販売期間:2023年3月21日~











ピスタチオシロップが、ミックスジュースになるまで





「CORNER MIX」から程近くの、老舗甘納豆屋発の新ブランド「SHUKA」。「SHUKA」の菓子の原材料は種と糖のみで、保存料や着色料などを一切使いません。



「SHUKA」では製造工程で副産物として発生するシロップの活用方法を模索していました。「CORNER MIX」は、シロップが副産物として発生しているということと、ストーリーに着目し、レシピ開発に至りました。



今回の商品”SHUKA MIX -ピスタチオソイミックス-”では、ミックスジュースの製造で使用する糖の全てを、甜菜糖が元となっている"ピスタチオシロップ”で代用しています。フードロスに着目した、環境と地域にやさしく美味しいミックスジュース。ミックスジュースを飲む人も、「SHUKA」も、「CORNER MIX」も地域も、”まぜること”で笑顔になる取り組みです。







「CORNER MIX」について





「CORNER MIX」は京都の二条城北・二条公園のそばの、地球にやさしく、持続可能な地域社会を叶えるミックスジュース屋さん。



「まぜると、きっとうまくいく!」がコンセプト。



CORNER MIXは、まぜること“MIXすること”によって、何か想像を超えるものができる、何か新しいことを好きになる、そうしたきっかけをつくることを目指す場です。



ひと、もの、食物をまぜることを通じて「地域、食、カルチャー」に気持ちの良い循環を生み出すオープンなスタンド。



定番のミックスジュースから、八百屋で廃棄になるフードロス野菜をミックスジュースにする、「レスキューミックス」など、おとなもこどもも美味しく楽しい、ミックスジュース専門店です。







CORNER MIXの「アップサイクル」への取り組みについて







CORNER MIXでは「MIX as a SERVICE」というサービスを提供しています。

好きな野菜や果物を持ち寄って、一緒にオリジナルミックスジュースをつくる。それもクリエーションの一つの形です。



他にも、ワークショップの企画運営や、POP-UPショップの出店、ECショップで限定コラボレーション商品を販売してみるなど、既成のカテゴリーに捕らわれずに、様々な形でまぜること(MIX)ができるフットワークの軽さとオープンマインドが私たちのサービスの特長です。



「アップサイクル」は「MIX as a SERVICE」のサービス展開の中の一つのキーワードです。

いろんな素材をかけ合わせ、新しいものづくりにチャレンジしています。

“MIX”することで社会・環境問題に貢献する、ポジティブなクリエイションです。







「CORNER MIX」のパートナー





・メニュー監修:喫茶マドラグ代表 山崎三四郎裕崇

・フードロス野菜提供:西喜商店

・コーヒー監修:sosogu

・焼き菓子レシピ監修:禄

・内装設計:ひとともり一級建築士事務所

・施工会社:Atelier Loöwe INC.

・資材協賛:株式会社 国代耐火工業所

・什器デザイン:BOLTS HARDWARE STORE、 808 GLASS

・インテリア:BULLPEN

・グッズ:よしだとたかだ 副産物産店





「CORNER MIX」 店舗情報







店舗所在地:〒602-8155 京都府京都市上京区中書町685−1

営業時間:月•火•木•金 11:00-17:30 / 土•日•祝 9:00-17:30 (水曜日定休)

EMAIL:team@mixmixmix.jp

TEL:075-278-8647





「SHUKA京都本店」店舗情報







店舗所在地:〒604-8856 京都府京都市中京区壬生西大竹町3−1

営業時間:火~土 11:00-17:00 / 日曜 11:00-16:00 (月曜日定休)

EMAIL:contact@shuka-kyoto.jp

TEL:075-841-8844

HP:https://shuka-kyoto.jp/







「CORNER MIX」の各種WEBサイト





・ブランドサイト(CORNER MIX)

https://mixmixmix.jp/

・Instagram(@mixkyoto)

https://www.instagram.com/mixkyoto/

社 名:株式会社マガザン

所在地:京都府京都市上京区中書町685−1

設 立:2017年1月27日

代 表: 岩崎達也

事 業:ブランディング支援、コンサルティング(企画・マーケティング)、メディア関連事業(企画・制作)、宿泊事業、小売販売



公式サイト:https://magasinn.xyz

WEBSITE:https://mixmixmix.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/mixkyoto/



