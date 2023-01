[株式会社MMT]

映像プロダクション株式会社MMT(渋谷区神宮前2-19-12 JUNEHOUSE 3F)は、今までUnityベースでバーチャルライブをおこなってきた多くのバーチャルIP事業者に対し、弊社をはじめ共同制作会社REZ&、及び協力会社、関係クリエイターと構築するワークフローの導入により、バーチャルライブにおけるUnityからUnreal Engineへの移行を可能にしました。









弊社では、Unityベースのバーチャルアーティストとのバーチャルライブ企画を積極的に募集中。

一部、このワークフローを使用したライブ実績をご紹介致します。



【Walk Through the Stars Tour FInal Supported by Moment Tokyo】





2022年8月に行われたVtuber、ピーナッツくんのバーチャルライブ。

ピーナッツくん以外の出演するキャラクターはUnityベースで制作されたものをUnreal Engineへ変換し、ライブ出演しました。











本件に関するライブ企画のご相談などは、下記までお待ちいたしております。

backoffice@moment-tokyo.com



【株式会社MMT】









株式会社MMTは、XR LIVE・ AFTER MOVIEからドキュメンタリーまでを手がける次世代プロダクション。アフタームービーやドキュメンタリー、LIVEシューティングを追求する事業・XR LIVEや付随するマーチャンダイジング制作、Unreal Engineなどのテクノロジーをベースにしたバーチャル事業の2つを軸に活動している。

"エンタテインメント業界をテクノロジーの力で根本的に変える"をテーマにするため、2022年5月よりMoment Tokyoから新たにMMTに社名を変更し、事業基盤を新たにリタート。



【REZ&】

ステージや仮想空間での視覚演出を主として活動するビジュアルアートチームです。

クラブ『ageHa』で2022年1月に開催された『THE GRAND FINAL』まで10年に及びVJや、映像と照明を連動させたシステム設計を行ってきました。また国内外問わず音楽フェスやアーティストのギグにVJとして招聘されています。

2021年に起業後は、XRの分野で「現実と仮想の境界を溶かす共感覚的表現」をテーマにバーチャルライブ制作を行っています。『 Kizuna AI Fireworks Concert』、『Kizuna AI Virtual U.S. Tour』、『Midnight Grand Ochestra 1st Live OVERTURE』等のライブ監督及び演出とバーチャルワールド制作を務めています。





