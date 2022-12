[株式会社ブラン]

ARアプリ『モーションペイパ』を開発及び展開をしている株式会社ブラン(東京都港区、代表取締役社長:岡田 信一、以下ブラン社)は、Microsoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供する、スタートアップ企業の規模拡大を成功させるためのグローバルプログラムである「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことをお知らせいたします。





ARアプリ『モーションペイパ』とは



モーションペイパとは「動く紙」という意味。紙媒体であれば、どのようなものでも「モーション(動画)」に紐づけることが可能となります。



例えば、名刺・パンフレット・チラシ・ポスター・チケット・メニュー・写真・ハガキ・中吊り広告など、モーションペイパをダウンロードしたスマホやタブレット端末に紙媒体の写真や文字、ロゴ及び記号をかざすことで、あらゆるものを動画にし、視聴することができ、用途は無限大に広がります。



モーションペイパを使うことで、紙媒体も今までにない新しいデジタルコミュニケーションツールに生まれ変わります。



Microsoft for Startups Founders Hubとは



マイクロソフト社が提供し、世界140カ国以上でグローバル展開されているスタートアップ支援プログラムです。独自のイノベーティブなテクニカルソリューションを持つスタートアップ企業の成長促進を目的とし、当プログラムに選定されたスタートアップ企業は、Azureをはじめとしたマイクロソフト社の保有する強力なテクノロジーへのアクセスに加え、同社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。



Microsoft for Startups Founders Hub概要

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/



Microsoft for Startups Founders Hub採択により、ブラン社はモーションペイパのデータをAzure上に保持するなど高度なシステムを構築する予定です。また、メンター制度やテクニカルサポートを活用して、セキュリティ向上にも努めてまいります。





株式会社ブランについて

■会社概要

・会社名 :株式会社ブラン

・代表者 :代表取締役 岡田 信一

・所在地 :東京都港区虎ノ門5-3-1 第1榎ビル

・設立 :平成25年3月1日

・事業内容 :生花およびプリザーブドフラワー/メッセージフラワーの企画・製造・販売、ARアプリ『モーションパイパ』の開発・運営・企画・販売・提供、通販サイト運営、プリザーブドフラワーレッスン

・株主 :株式会社アール、日本テレビ放送網株式会社、株式会社ケイブ

・URL :https://87blanc.jp/



ARデジタルポスター

スマホのカメラ機能で、QRコードを読み込んだ後、ポスターにスマホをかざすと瞬時に動画に偏移します。アプリ不要のWeb ARで、幅広い層に親しみやすく、スマホをかざすだけのサービスです。







