環境省、アンバサダー、PR大使と座談会を実施します。「松本高山Big Bridge構想実現プロジェクトカンファレンス Share the 未来図2023」







[山の景色 自動的に生成された説明] 環境省 中部山岳国立公園管理事務所(所在地:長野県松本市、所長:森川政人)は、2023年2月25日に「松本高山Big Bridge構想実現プロジェクト」のプレスカンファレンスを開催いたしました。当カンファレンスでは、投票キャンペーンによって決定した松本~高山を横断する観光ルートの名称として「Kita Alps Traverse Route 」の発表も行いました。



プレスカンファレンスの内容、そして当プロジェクトに関する座談会をメディア様向けに3月5‐6日で実施します。環境省担当者、プロジェクトアンバサダーやPR大使が参加。イベントでは聞きにくいことも気軽にご質問いただける機会となります。



各メディア様ごとに、個別で実施。イベントへ参加できなかった方もぜひこの機会をご活用ください。



参加者

笠井 大介 氏(環境省 中部山岳国立公園管理事務所 国立公園利用企画官)

佐藤 泰那 氏(松本高山Big Bridge構想実現プロジェクト アンバサダー/ADDIX株式会社執行役員/総編集長)

山村 咲稀 氏(松本高山Big Bridge構想実現プロジェクト PR大使)



※山村氏は日程により不参加の場合もあります

※座談会についてのご回答は、3月2日 18:00までにお願い致します。



お申し込みはこちらから

https://forms.office.com/r/Mr25BYx5gC





◆2月25日実施内容について

「松本高山Big Bridge構想実現プロジェクトカンファレンス Share the 未来図 2023」

プレスカンファレンスイベント映像はこちらから

松本高山Big Bridge構想実現プロジェクトHP

URL: https://chubusangaku.jp/bigbridge_project/



動画/スティール素材はこちら

・スティール素材データ

https://primedrive.jp/v2/access?key=u8DwdvCEiWlq5mwCNveJkQ



・動画データ

https://xgf.nu/biXg



座談会や上記イベント内容、各メディア様での紹介についてご不明点などありましたら、松本高山BigBridge構想実現プロジェクトチーム事務局



mail: nationalpark@bsec.jp までご連絡ください。





◆イベント内容について

松本高山Big Bridge構想とは、中部山岳国立公園をはさみ、信州松本と飛騨高山をつなぐ横断ルートを「Big Bridge(大きな架け橋)」に例え、多彩で上質な体験と滞在ができる魅力的なルートに磨き上げていくことです。

今回のプレスカンファレンスには、2022年7月から11月にかけて実施した「松本高山間ルート名称投票キャンペーン」にご参加・ご投票いただいた松本高山に縁のある皆様のお声をを踏まえ、ルート名称選考委員による協議を経て決定したルート名称、



「Kita Alps Traverse Route」発表いたしました。



この「Kita Alps Traverse Route」に込められた想い、モデルコース、そしてプロジェクトに期待し共に取り組んでいく多くの方々からのメッセージを発信しております。

未来に向けて、松本市長、高山副市長、環境省 中部山岳国立公園管理事務所長が意見を交わしたクロストークもぜひご覧ください。



◆背景

環境省では、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化し、国立公園の価値や魅力を高めるための取組を計画的、集中的に実施する「国立公園満喫プロジェクト」を推進しています。

中部山岳国立公園南部地域(長野県松本市及び岐阜県高山市等)では、行政機関や地域の関係団体等で構成する「中部山岳国立公園南部地域利用推進協議会」を平成29年10月に設置しました。

当協議会では、次の目標年となる2025年に向けて、令和3年4月に松本高山Big Bridge構想実現プロジェクトチームを発足させ、本日まで当該地域での多彩で上質な体験と滞在ができるルートの磨き上げのため、県境を跨いだ横断的な検討・展開を進めてきました。



◆松本高山Big Bridge構想実現プロジェクトカンファレンス Share the 未来図 2023 開催概要

名称:松本高山Big Bridge構想実現プロジェクトカンファレンス Share the 未来図 2023

会期:2023年2月25日(土)13:30-14:30

会場:信毎メディアガーデン ホール(長野県松本市中央2丁目20−2)※オンライン配信

主催:環境省、松本高山Big Bridge構想実現プロジェクトチーム

対象:メディア関係の皆さま





◆当リリースに関するお問い合わせ

松本高山BigBridge構想実現プロジェクトチーム事務局

mail: nationalpark@bsec.jp



