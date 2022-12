[公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー]

“横浜茶宴”ウェスティンホテル横浜特別ディナーとロイヤルブルーティーのマリアージュ ~1泊2日~

株式会社JTB横浜支店は2022年12月1日(木)より、「“横浜茶宴”ウェスティンホテル横浜特別ディナーとロイヤルブルーティーのマリアージュ~1泊2日~」を販売の開始をしました。



本プランはウェスティンホテル横浜 最上階23階のプライベートダイニング「シェフズテーブル」で、総料理長ウィリウム・カハラ氏が、本プランのために特別に考案した茶宴特別メニューと伊勢志摩サミットでも各国首脳に提供されたワインボトル入り最高級茶「ロイヤルブルーティー」をロイヤルブルーティー・茶宴・愉茶振興会の佐藤節男理事長がご案内するプランです。日本料理やフランス料理などのコース料理に、ワイングラスにサーブされたロイヤルブルーティーのコースを合わせて愉しめます。ロイヤルブルーティーをワイングラスに注いで味わう食卓は、国籍、人種、宗教、性別、年齢、嗜好などを問わず、誰でも楽しめます。様々な文化が生まれたこの横浜から「新しい食文化」のスタートとして、本プランをお楽しみください。



なお、本プランは公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューローが実施する横浜市の市内観光復興支援事業「 Find Your YOKOHAMAキャンペーン 」に新しく追加したプレミアム宿泊プランです。





【プラン名称】“横浜茶宴”ウェスティンホテル横浜特別ディナーとロイヤルブルーティーのマリアージュ ~1泊2日~

【開催日】2023年1月16日(月)から1泊2日

2023年1月23日(月)から1泊2日

【価格】 105,000円(税込み)※Find Your YOKOHAMAキャンペーン割引適用で95,000円(税込み)

【販売開始日時】2022年12月1日(木)12:00

【販売場所】Find Your YOKOHAMAキャンペーン特設サイトより、【人数限定】JTBプレミアム宿泊プランを選択して、販売ページへアクセスしてください。

https://www.welcome.city.yokohama.jp/findyouryokohama2022/

【最少催行人員/最大受入人数】各日程 4名/8名

【旅行代金に含まれるもの】

・宿泊代金(1泊朝食付き)

・茶宴体験代金(夕食)※総料理長考案、茶宴特別メニュー

【利用条件】

・日本に居住している方に限ります。(日本に居住していることの分かる本人確認書類の提示が必要です)

・ワクチン接種済証(3回接種していること)又は確認日の3日前以降(抗原定性検査の場合は前日又は当日)の検体採取による検査結果が陰性であることが条件となります。



[プランのポイント]

◆横浜茶宴とは





コース料理に、お酒ではなくワイングラスにサーブされた5種類のロイヤルブルーティーを、どの料理に合うかご自身で組み合わせ、様々なマリアージュを味わうことができます。

お酒は飲めない方も飲まない方もいらっしゃいますが、ロイヤルブルーティーをワイングラスに注いで味わう食卓は、国籍、人種、宗教、性別、年齢、嗜好などを問わず、誰でも楽しめ、どなたにも喜ばれます。





当日はロイヤルブルーティー・茶宴・愉茶振興会の佐藤節男理事長がそれぞれのお茶の魅力を特別に、楽しくレクチャーします。





また、当日は5種類のお茶をお楽しみいただきますが、1本当たり、55,000円の「King of Green GYOKURO THE YOSHIDA Elite /キング オブ グリーン ギョクロ ザ ヨシダ エリート」も1杯ご用意します。

料理とのマリアージュをお愉しみいただき、「新しい食文化」の先駆者に。



◆ウェスティンホテル横浜







2022年6月開業。「ウェスティン」ブランドのビジョンが完全な形で体現化されたライフスタイルホテルです。

Sleep Well、Move Well、Eat Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを体験して頂き心も身体もリフレッシュできるウェルビーイングなひと時を過ごせます。客室を含む館内のインテリアには「横浜」や「神奈川県」、そして自然とのつながりを表現したデザイン要素を取り入れ、お客様、地域とのコネクション(繋がり)を大切に新しい横浜を代表とするホテルです。

翌日には、ロイヤルブルーティーをお部屋にご用意しておりますので、チェックアウトまでの間、横浜茶宴の余韻に浸りながら、お部屋でゆったりお過ごしください。



[Find Your YOKOHAMAキャンペーンとは]





公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューローは新型コロナウイルスの影響により大きな打撃を受けている市内観光事業者を支援し、地域経済の回復を図ることを目的に、宿泊クーポンの発行や日帰りツアーの割引などを行う「Find Your YOKOHAMAキャンペーン」を2022年4月15日(金)から実施しています。本リリースでご紹介しているプランも割引の対象です。詳細な利用方法などは、キャンペーン特設サイトをご確認ください。

【特設サイト】https://www.welcome.city.yokohama.jp/findyouryokohama2022/



