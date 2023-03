[CC:Carbon Cipher]

株式会社カーボンサイファー(東京都千代田区)は、2023年2月27日・28日 東京ベイeSGプロジェクトが、東京国際フォーラムにて開催した『City-Tech.Tokyo』へブースを出展いたしました。



■City-Tech.Tokyoについて/About City-Tech.Tokyo

City-Tech.Tokyoは、スタートアップとのオープンイノベーションを通じて、持続可能な都市を実現するための、世界最大規模のシティテックイベントです。

都市課題を乗り越え、新たな都市像を創り出すための多彩なアイデアやテクノロジーについて、国内外からの参加者により、セミナー・展示・商談会などが展開されました。





City-Tech for a sustainable future

Creating with startups through open innovation from Tokyo to the world

気候変動、感染症、国際情勢の変化。世界は大きな転換期に直面している。多様なアイデアとテクノロジーで持続可能な新たな都市像を実現することが、今、求められている。安全・安心で強靭な都市。脱炭素・循環型の都市。快適で利便性の高い都市。文化とエンターテインメントに満ちた都市。その答えを知る者が、東京に集まりました。





















いま、世界は大きな岐路に立たされています。「環境」「防災」「金融」…あらゆる都市課題は“確かさ”と“不確かさ”が表裏一体となり、これまでの価値観では測れない、一歩先の明日さえも予測が難しい時代に突入。こうした時代の中で、 “次世代につなげる都市像”を示していくために、“Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyo ”

東京から世界に向けて発信していきます。SusHi Tech Tokyo は、職人の技術を通じて旬の素材をひとつの文化へと昇華させてきた“鮨”を再解釈。最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出します。一歩先の明日も、100年先の未来も、私たちがつくりだすものだから。未来を、にぎる。 SusHi Tech Tokyo■参考

【 東京ベイeSGプロジェクト 】

〈 https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/esgproject/ 〉【 City-Tech.Tokyo 】

〈 https://city-tech.tokyo/ 〉【 SusHi Tech Tokyo 】

〈 https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/cross-efforts/sushitechtokyo/ 〉■【 カーボンサイファー 】について







「 データアナリシスの力でカーボンフレンドリーな明日をつくる 」。 組織を、国境を、世代を超えてカーボンフレンドリーな明日をつくる。それが『カーボンサイファー』のミッションです。 当社の『 Carbon Cipher 』は、企業や自治体などを対象に、サプライチェーン全体のCO2排出量可視化・削減プラットフォームの提供とSXコンサルティングを行っており、脱炭素のワンストップソリューションの提供を通じて、企業の脱炭素経営を推進してまいります。サーキュラーエコノミーに主眼を置き、カーボンニュートラル実現に向けての貢献や、ブロックチェーン技術を用いたGHG排出量トレーサビリティに努めてまいります。







※ SX:サステナビリティ・トランスフォーメーションの略。企業が持続可能性を重視した経営方針へと切り替えること。※サーキュラーエコノミー:企業が経済活動の中で廃棄物を出さずに資源を循環させていく経済システムのこと。循環型経済。※カーボンニュートラル:温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。※ GHG:温室効果ガス(Green House Gas)の略。 会社名: 株式会社カーボンサイファー〈 https://carbon-cipher.com/ 〉

代表者:篠崎 日南子本社:東京都千代田区九段南1-6-5九段会館テラス1F設 立:2022年7月資本金:1000万円事業内容:脱炭素SaaS『Carbon Cipher』の提供 CO2算定支援機能/SXコンサルティング ブロックチェーン技術を用いたトレーサビリティ エネルギー価格の将来予測機能 個別課題に基づく企業間マッチング

【本件に関するお問い合わせ先】株式会社カーボンサイファー TEL:03-5210-0070Email:info@carbon-cipher.com





