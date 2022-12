[株式会社ICHIZEN HOLDINGS]

Meta Cross 1st|Real x Metaverse Music Live @ CLUB CAMELOT



12月19日渋谷CLUB CAMELOTにて、世界初の試みとなる(*1)リアルとメタバース連動型クラブイベント「Meta Cross」を開催します。記念すべき第1回目のゲストには、呂布カルマ・漢 a.k.a.GAMI・JNKMAN・DABO(Nitro Microphone Underground)・DJ MASTER KEY(Buddha Brand)らHip-Hop界のレジェンドが集結します。







■メタバースとリアルを繋ぐ「Meta Cross」1stは12月19日渋谷CLUB CAMELOTで開催

Hip-Hop界のレジェンドが集まり、世界初(*1)となるメタバース×︎リアル連動型のクラブイベントを12月19日18時より渋谷CLUB CAMELOTにて開催致します。



メタバースとリアルを繋ぐべく、当日のイベントはCLUB CAMELOT現場での音源や映像が、CLUB CAMELOTを完全再現したメタバース空間「META CAMELOT」でも楽しむことが出来ます。





上の画像のような呂布カルマ氏に似たアバターが、META CAMELOT上で現地での音源を使いながらメタバースライブを行います。

またMETA CAMELOT上のメタバースライブの様子が、CLUB CAMELOT現地のメインモニターにも映し出され、リアルとメタバースの融合を図る演出がされます。

(*1:当社調べ)



■豪華な出演アーティスト・DJ

◆ B2 (Main Floor) ◆

【Live】



漢 a.k.a.GAMI

呂布カルマ

JNKMAN



【DJ】





DJ MASTER KEY(Buddha Brand)

DABO(Nitro Microphone Underground)

DJ MAYUMI

DJ SHOT LUV



◆ B1 ◆

【Live】



Eee



【DJ】





N ²

HiBiKi MaMeShiBa

Hiroto Harada

+ Guest DJ





■チケット情報

Peatixにてチケットを販売しております。

以下のURLよりお買い求めください。

https://meta-cross-1st.peatix.com



■NFTホルダーは参加費無料・ROYAL VIPエリアに入場可能・参加記念NFTがもらえる





sine by META CAMELOTのNFTを保有している方は、当日のイベントが無料になる上に、CLUB CAMELOT内で最も豪華なVIPルーム「ROYAL VIP」に入場できます。また NFTホルダーは全員Meta Cross1st参加記念NFTがもらえます。

・NFTホルダーのチケット申込はこちら:https://sine-holder-meta-cross-1st.peatix.com

・sine by META CAMELOTの公式Twitter:https://twitter.com/sine_Camelot

・sine by META CAMELOTのOpenSea:https://opensea.io/collection/sine-by-metacamelot

・sine by META CAMELOTの概要:https://onl.sc/6uTD1Uw



■NFTが内蔵したカード型ウォレットをイベント限定販売





イベント当日は、CLUB CAMELOTの入場料が永年無料(*2)になるカードを限定100枚・販売価格:20,000円(税込)で発売します。

このカードを持っているだけで、今後半永久的にCLUB CAMELOTを無料で楽しむことが出来ます!1回あたり約3,000円ほどお得に楽しめるので、生涯で7回行けば元が取れるものとなっています!

(*2:都度別途1,000円=ドリンク2杯)



イベント当日販売するカード型ウォレット内には、sine by META CAMELOTのNFT1つ・Meta Cross 1stイベント参加記念NFT1つが内蔵されています。スマホをカードにかざすと、そのNFTを確認することが出来、CLUB CAMELOT入場時に見せることで、無料(別途ドリンク代1,000円=2杯)で入場できます。



Powered by NFTAG



■Meta Crossの目的

MetaCrossは、若者を中心にメタバース/NFTを広げることを目的としています。有名アーティストのライブを聞きに来たら、NFTやメタバースなどが目に入って少し気になった。そのくらいの日常の延長にメタバースを感じてもらいたいと考えています。

まだまだNFT/メタバースは発展途上ですが、このイベントを皮切りに幅広い世代に認知を拡大していくことを目指しています。



■デジタルツイン型メタバースナイトクラブ「META CAMELOT」とは







META CAMELOTとは、渋谷にある人気ナイトクラブ「CLUB CAMELOT」を完全再現した世界初のメタバースナイトクラブです。

「Reality⇔Fanatcy」をコンセプトに作られているMETA CAMELOTは、クラブさながらのリアル体験に加え、メタバース空間だからこそ出来る体験を提供します。

現時点では、CLUB CAMELOTのB2フロアが完全再現されており、今後はB3フロア・B1フロアがMETA CAMELOT上に増築されていきます。



・META CAMELOTデモ版ダウンロード:https://camelot.sequin.world/launch

・公式Twitter:https://twitter.com/MetaCamelot



■3DアバターNFT「sine by META CAMELOTとは」

sine by META CAMELOTは、渋谷の人気クラブCLUB CAMELOTを完全再現したメタバース空間"META CAMELOT"をはじめとした様々なメタバース空間で使用できる3DアバターNFTです。



sine by META CAMELOTは、『現実』と『メタバース』上それぞれでベネフィットを感じられるユーティリティを提供しています。

・渋谷CLUB CAMELOTの入場料が永年無料(*平均入場価格2,500円が無料。ドリンク代として1,000円=2杯を入場時にかかります。1回のご利用あたり約3,000円ほどお得に。)

・DJ/アーティストコラボNFTのエアドロップ

・メタバース空間内で使用できるアイテムNFTのエアドロップ

・マッチングサービスの利用

・CLUB CAMELOTでのイベント定期開催



■関連企業

・株式会社ICHIZEN HOLDINGS:sine by META CAMELOT運営。

https://ichizenholdings.co.jp/

・GFA株式会社:CLUB CAMELOTを運営する会社の親会社。東証スタンダード市場上場。

https://www.gfa.co.jp/

・PARDEY株式会社:当イベントの企画・マーケティングサポート

https://www.pardey.land/



■ご連絡先

当イベントやNFT・メタバースに関するお問い合わせは以下のメールアドレスまでお願いします。

info@ichizenholdings.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-09:46)