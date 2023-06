[Eight・Roads・キャピタル・アドバイザーズ・ホンコン・リミテッド 日本支店]

FintechとWeb3のエキスパートであり、スタートアップをハンズオンでスケールさせたユニークなバックグラウンドを活かす





Eight Roads Ventures Japan(本社:東京都港区、代表:デービッド・ミルスタイン)は、元Coinbase代表の北澤直氏をベンチャーパートナーに迎えましたことをお知らせします。



Eight Roads Ventures Japanは、「深い、理解を。強い、伴走を。」という信念のもと、2012年の活動開始以来、累計50社への出資を実現してきました(2023年6月時点)。



2022年11月に設立した第3号ファンドは、エンタープライズテック、フィンテック、バイオテック分野を中心とするグロースステージのスタートアップにより一層投資して参ります。



Eight Roads Ventures Japanが、投資先企業に対してできる最も重要なことのひとつは、実際に事業を立ち上げた経験者によるハンズオンのサポートを提供することです。北澤氏の多彩な事業立ち上げ経験や、法律、投資に関する幅広い知見とネットワークは、起業家へのアドバイスとサポートに確実に活かせると信じています。



北澤氏は、2018年より米国Coinbaseの日本法人代表として、暗号資産交換業の立ち上げを牽引しました。

また、2014年に、COOとしてお金のデザイン社立ち上げに関わり、ロボアドバイザー「THEO」のローンチとビジネス拡大に寄与し、一般社団法人Fintech協会の創業理事の一人としてフィンテック業界のエコシステムの発展にも貢献しました。



複数のベンチャー企業を率いてきた北澤氏のアドバイスは、我々のポートフォリオにとって、事業や組織をスケールさせる上で必要不可欠な道しるべとなるはずです。



■北澤直氏 プロフィール

Eight Roads Ventures Japan ベンチャーパートナー

株式会社 Kyash社外取締役。AnyMind Group株式会社社外監査役。

慶応義塾大学法学部卒業 ペンシルバニア大学大学院修了

元Coinbase株式会社 代表取締役(2018年-2023年)

2014年に株式会社お金のデザインの立ち上げにCOOとして参画。ロボアドバイザー「THEO」のローンチとビジネス拡大に携わる。一般社団法人Fintech協会の創立にも理事として3年間従事。

2008年からモルガン・スタンレー証券に投資銀行員として6年間在籍し、それ以前はPaul Hastings法律事務所にて弁護士として6年間、日本とNYにて法律業務を手がける。

著書に『誰がFinTechを制するのか』(単著)(KADOKAWA)、『ロボアドバイザーの資産運用革命』(共著)(きんざい)など。



■北澤直氏のコメント

この度、Eight Roads Ventures Japanにベンチャーパートナーとして参画することになりました。この9年間スタートアップ企業の経営に携わり、単なる資本拠出者にとどまらないベンチャーキャピタルの重要性を肌で感じてまいりました。投資先への熱い思いを持ったチームの一員として、Eight Roadsのグローバルなネットワークを活かし、私のこれまでの経験を起業家のみなさんに還元することで、まだ世に出ていない新しい才能や、社会をより良くする技術を、微力ながら支援できればと思っております。どうかご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。



■代表 デービッド・ミルスタインのコメント

ベンチャーキャピタルとしての私たちの目標は、起業家が可能な限り、そして最も成功した自分になれるよう支援することです。北澤さんはこれまで弁護士、フィンテック経営者、スタートアップCEOを経験し、フィンテック・Web3での業界を牽引してきました。彼の学びや経験をエイトローズの起業家と共有することで、私たちが目指す起業家支援を更に加速していけると信じています。北澤さんはフィンテック業界のリーダーとして、ユニークな経験と卓越したコミュニケーション能力で私たちのポートフォリオ会社そして起業家の支援に活かされる事を期待しています。





なお本日、6月22日に就任イベントを都内ホテルで開催いたします。





■Eight Roads Venturesとは

Eight Roads Venturesは、50年以上にわたるグローバルでの投資経験を有するベンチャーキャピタルファンドです。米国、欧州、中国、インド、イスラエルなど全世界で投資活動を行っており、多分野にわたる深い業界知見とグローバルなネットワークを最大限に活用し、投資先企業の経営課題に即した多面的な経営支援を続けてきました。 日本ではグロースステージのベンチャー企業への投資を強みとし、テクノロジー、フィンテック、ヘルスケア、最先端技術の4領域を投資領域に掲げています。その実績から、2020年にEight Roads Ventures Japanは、「投資先の上場によって最も利益を確保したVC」(日経新聞社による推計)と評価されました。2022年11月には、第3号ファンドを設立。今後も日本市場を最重要市場の1つと位置づけ、大きな社会課題の解決に挑み、「日本の顔」となりえるスタートアップへの投資・経営支援を続けて参ります。



■弊社の出資先企業について

ポートフォリオ企業一覧については、下記よりご覧いただけます。 https://eightroads.com/en/companies?team=japan-ventures



■会社概要

社名 Eight Roads Ventures Japan

所在地 〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI 6F

代表者 デービッド・ミルスタイン

設立 2012年4月

事業内容 グロースステージにあるB2B SaaSスタートアップ企業、メディア企業への投資、ファンド設立、アドバイザリー業務他

URL https://eightroads.com/en/teams/japan-ventures

Facebookページ https://www.facebook.com/eightroadsventuresjapan/



