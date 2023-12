[FRMA株式会社]

おもてなしセレクション2023金賞受賞ブランド「FRMA」



「古代からの知恵を現代へつなぐ」をコンセプトに掲げる次世代のクリーンビューティ・ブランド「FRMA(エフ・アール・エム・エー)」は、2023年12月25日(月)~31日(日)の期間限定で、有楽町マルイ2階に初のPOP-UP STOREをオープンします。







【公式サイト】https://frma.earth



本年2月のオンラインショップのオープン以来、多くの方にご好評をいただき、化粧水「Toner of Toner」と保湿クリーム「Cream of Cream」 はともに、「OMOTENASHI Selection(おもてなしセレクション 2023)」第2期においても金賞を受賞しました。皆さまへの感謝の意を込め、この度、より多くの方にFRAMをお試しいただける機会を設けました。







期間限定!POP-UP STORE 概要







【開催期間】2023年12月25日(月)~ 12月31日(日)

【開催場所】有楽町マルイ2階Concept Shops内

東京都千代田区有楽町2丁目7-1

【営業時間】11:00~20:00



POP-UP STORE 限定キャンペーン







店頭でご購入いただいたお客様全員に、次回使える30%OFFコードをプレゼントします。







「FRMA(エフ・アール・エム・エー)」は、

プラスチック・石油合成製品がなかった時代の知恵を、環境と人のためにつなぐ商品をお届けします。

スキンケアに安心と、エシカルをーー





FRMAを立ち上げたのは、化粧品の使用によるアトピー性皮膚炎で苦しんだ経験を持つ一人の女性。肌荒れをきっかけに「どうして化粧品でひどい肌荒れが起きるのか? 過剰に進化した人工物が引き起こしているのでは?」と疑問を持ち、元大手化粧品会社の研究員と化粧品の成分をじっくり吟味しました。



自然の循環や摂理に合っているものを取り入れ、プラスチックや石油合成成分がなかった時代の知恵と、現代の知恵、肌知識をかけ合わせて、構想6年、開発に3年半の歳月[YM1] [KI2] をかけて、肌にも地球にも優しく、スキンケア効果も高い商品を生み出すことができました。



開発の中で、敏感肌・長年の肌トラブル・一時的な肌トラブル・肌荒れの方々のお悩みをたくさん聞き、それを解決した商品でもあります。今までの「自然派」化粧品のスキンケア効果に満足していない方や、こだわりたいのになかなか良いものが見つけられないという方のために、FRMAは生まれました。



FRMAが提案するクリーンビューティとは、嘘偽りなく、人にも地球にも本当に良いものだけを生み出し、その先に、人と自然がバランス良く共存できる世界が広がっていくことです。



ぜひ、店頭にお越しいただき、FRMAとともに、クリーンビューティを体感してください。



商品紹介







Toner of Toner (120ml) 6,050円(税込)

化粧水を超える、化粧水。肌に近い植物性の保湿ブレンド。高い保湿力があり、少量で肌が整い肌荒れをふせぐ美容液化粧水。1本で約2.5ヶ月分の高コスパ。





Cream of Cream (50g) 6,820円(税込)

1回の使用量1円玉程度で、伸び良く肌にしっかり馴染む保湿クリーム。

化粧水の後に使うことで、より長時間の保湿を保てます。



低刺激×高保湿の秘密:天然の界面活性剤「枯草菌」発酵。限りなくナチュラルに最高の保湿を実現





FRMAの化粧水には、発酵で界面活性剤の代わりになる「枯草菌」を使用。無刺激に近い低刺激で、自然の循環に欠かせない「枯草菌」の発酵の力で、保湿成分をしっかり肌の角質層まで浸透させ、今までの「自然派」化粧品では物足りなかった方にも満足いただける高保湿を実現することができました。



また、この「枯草菌」発酵には紫外線の炎症を抑える作用があり、アルブチンなどの美白成分が最大32倍になるブースター効果もあります。



FRMAの「枯草菌」発酵原料はオーガニックコスメとして、ECOCERT COSMOS認証を受けています





世界130ヵ国以上で、30年以上オーガニック製品の監査と承認を行うECOCEPT(エコサート)にて、枯草菌」発酵原料はCOSMOS認証(オーガニック、ナチュラルコスメ)を受けています。



COSMOS認証は以下を保証します(ホームページより);

・環境にやさしい生産と処理プロセスも人間の健康を尊重

・グリーン化学の概念の開発

・天然資源の責任ある使用

・生物多様性の尊重

・石油化学成分の不在(認可された防腐剤を除く):

パラベン、フェノキシエタノール、香水および合成着色料

・GMOがないこと

・リサイクル可能な包装



詳しくはECOCERTホームページへ

https://www.ecocert.com/ja-JP/home



2023年度、おもてなしセレクション金賞受賞!











OMOTENASHI Selection (おもてなしセレクション)とは・・・

日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。民間企業20社以上で運営しており、認定に際しては、日本在住の外国人有識者による現物審査を実施しています。



使う人を思いやる心から生まれたこだわりの技、伝統を継承しながらも現代に向けて改良を重ねる創意工夫の活動を「OMOTENASHI」「GLOBAL」の基準で評価。「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。(OMOTENASHI Selectionホームページより)



ホームページ

https://omotenashinippon.jp/selection/



おもてなしセレクション審査員コメント(一部抜粋)





・化粧水とクリームは一緒に使用すると効果が高く、肌が少しなめらかになりすっきり感があります。スキンケア製品全般に言えることですが、数回の使用では肌への効果をはかるのは難しいため、長期的に使用してみたいと感じました。私は気に入っているので、イタリアをはじめとしてヨーロッパでも同じように感じてもらえるのではないでしょうか。(イタリア・男性)



・軽いテクスチャーで誰にでも使いやすいです。肌に素早く馴染み、ほんのりとした爽やかな香りが気に入っています。リサイクルしやすいパッケージもいいですね。(マレーシア・女性)



・保湿効果に優れているので、特に乾燥しがちな季節に最適です。デザインはシンプルかつエレガントです。(オランダ・女性)



・化学的な匂いもなく、肌がすっきりとします。価格は高めですが、高品質の天然成分を使用していることを考えれば妥当だと思います。(アメリカ・男性)



・サステナブルでECOCERT認証を取得し、高品質でこだわって作られているのがわかります。(スウェーデン・女性)



・膨大な研究に基づき天然成分で作られており、パッケージにもこだわり、肌にも環境にもやさしい商品になっているので、多くの人に関心を持ってもらえると思います。(フィリピン・男性)



・化粧水は肌になじみやすく、さらっとしていて保湿力があります。無香料で肌に優しいのもいいですね。パッケージはすっきりしていて上品な印象です。界面活性剤をより自然な物質で代用するというのは、ユーザーへの配慮が感じられて大きな利点です。(カナダ・女性)



・日本らしい創意工夫が凝らされています。枯草菌を使用しているのが興味深いです。コンセプトも意味が深いですね。(香港・女性)



・化粧水同様、クリームも肌への使い心地がとてもいいです。パッケージが明るい色なので店頭で目を惹きます。使用している成分もユニーク。(イギリス・男性)



・シンプルな原料から、美容に効果のある菌を使用するという取り組みは、素晴らしいことだと思います。(アルゼンチン・男性)



・化粧水はとろみがあり粘度が高いので無駄なく肌にフィットしやすかったです。肌がやわらかくすべすべになり、その後のクリームや保湿剤の導入をスムーズにしてくれると思います。界面活性剤として枯草菌発酵原料を使用することで、肌への刺激を軽減してくれる工夫がなされています。できるだけ自然なスキンケア製品を使いたい人は、使用している成分を高く評価すると思います。(オーストラリア・女性)



・優れている技術力と、研究の成果を生かして開発された商品であることが見てとれるので、高品質なスキンケア商品として評価できます。(台湾・男性)





公式HP・オンラインストア





https://frma.earth

公式インスタグラム





@frma.earth (https://www.instagram.com/frma.earth/)



