SOLIDWORKSで作成したソリッドモデルから最適な形状を自動生成する構造最適化ソフトウェア「HiramekiWorks」に、より設計者の方も使いやすい構造最適化手法が搭載されました。



株式会社くいんと(本社:東京都府中市、代表取締役会長:石井惠三)は、SOLIDWORKSアドイン構造最適設計ソフトウェア「HiramekiWorks(ひらめきワークス)」の最新バージョン「HiramekiWorks3.0」にて、商用ソフトウェアで世界初の構造最適化手法に基づく(※) “レベルセット法によるトポロジー最適化” を搭載し、販売を開始いたしました。

この “レベルセット法によるトポロジー最適化” は、従来のトポロジー最適化に比べ、より簡単に、より明瞭な最適化形状が得られ、解析専任者だけでなく設計者の方にも気軽にご活用いただける構造最適化手法です。











レベルセット法によるトポロジー最適化とは?



トポロジー最適化とは、与えられた設計領域内で最適なレイアウトを求める構造最適化手法です。

その中でも、レベルセット法によるトポロジー最適化は、従来のトポロジー最適化(SIMP法)と異なり、本質的にグレースケール(中間密度)を生ずることなく、与えられた体積(または質量)の制約値を高精度で満足する、明瞭な結果が得られます。また、得られる最適形状の複雑さも調整することができ、イメージに合った最適化形状を得ることができます。

この構造最適化手法により、今まで最適化解析は難しそうで手を出せなかったという設計者の方も、気軽にご活用いただけます。



■ 3つの主な特長

1.目標の体積・質量を精度よく満足!

物体と空間の境界を認識しながら最適化をおこなうため、設定した体積や質量とほぼぴったり合った最適化結果を得ることができます。 従来のトポロジー最適化(SIMP法)のような“しきい値”の調整は必要ありません。



2.最適化結果形状の複雑さをコントロール可能

得られる最適化結果形状の複雑さ(かたまり度合い)を調整することができます。



3.メッシュサイズ依存性が低い

メッシュサイズに関係なく同様の最適化結果を得ることができます。





その他、従来のトポロジー最適化との比較やより詳細な説明はこちら↓

◎そもそも"レベルセット法によるトポロジー最適化"って???

https://www.quint.co.jp/jp/pro/hws/hws_fnc-opt.htm



※自社調べ(2022年11月付)

「トポロジー導関数と反応拡散方程式を用いたレベルセット法によるトポロジー最適化手法」として。

参考文献「A topology optimization method based on the level set method incorporating a fictitious interface energy, T. Yamda et al.(2010)」





上記 “レベルセット法によるトポロジー最適化” の他、「HiramekiWorks3.0」では各種機能の追加/改良を行っております。詳しくは、下記ニュースリリースをご覧ください。

https://www.quint.co.jp/jp/z_news/221130_hws3-0.htm







HiramekiWorksとは?















製造業において実績を誇る3次元CAD SOLIDWORKS のアドイン製品として世界で初めて 「トポロジー最適化機能」と「形状最適化機能」の両方を備えた、ノンパラメトリック構造最適設計ソフトウェアです。最新バージョンにて上記に加え「レベルセット法によるトポロジー最適化」を搭載。

最新の構造最適化手法で、今までにない新たなひらめきを与えます!



ソフトウェアに組み込まれた最適化機能で、現在の設計案より性能の良い構造を導き出します。 実際の製品開発プロセスで繰り返される「設計」「解析」「評価」「改善」をHiramekiWorks はすべて自動で行います。

また、「軽量化したいけれど、設計で許容される応力に限界がある」といった具体的な要求を満たした設計を行うことも可能です。 概念設計から詳細設計までを一貫して行うことができます。



≪ 製品詳細≫

SOLIDWORKSアドイン構造最適設計ソフトウェア HiramekiWorks

https://www.quint.co.jp/jp/pro/hws/



◆ 体験版ダウンロード

フル機能を30日間ご試用いただける体験版ダウンロードを実施しております。

ご興味のある方は気軽にお試しください。

https://www.quint.co.jp/jp/pro/hws/hws_tri.htm



◆ 製品体験セミナー

製品の機能紹介および、ハンズオンによる操作説明など、機能や特徴をご理解いただけるセミナーを随時開催しております。製品の導入をご検討中の方は、このセミナーを受講いただいた後、上記体験版にて製品をご試用いただくことで、より効率よくご検討いただけます。

https://www.quint.co.jp/jp/semi/semi-trial.htm





≪各種お問い合わせ先≫

株式会社くいんと 営業部

e-mail:sales@quint.co.jp

URL :https://www.quint.co.jp/



* HiramekiWorksは、株式会社構造計画研究所と株式会社くいんとの共同開発商品です。

* HiramekiWorksは、「独立行政法人 科学技術振興機構 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 本格研究開発ステージ シーズ育成タイプ」および 「内閣府 戦略的イノベーション創出プログラム(SIP) 革新的設計生産技術 [管理法人:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)] 」における成果の一部を利用して開発しています。



株式会社くいんと について

株式会社くいんと は「組織は小さくても、独自の特徴あるCAEソフトウェアを創りたい!」という想いから、1985年に設立されました。以来、「夢のあるCAEを日本から」のビジョンを掲げ、世界初のトポロジー構造最適化ソフトウェア【OPTISHAPE】を筆頭に常にオリジナリティにこだわり、自社製のCAEソフトウェアの開発・販売・サポートをおこなっております。

構造解析シミュレーションをベースとした"理想の形状を自動設計"する最適化技術により、自動車・精密機械・電機・土木建築等 あらゆる産業分野にて、日本を代表するトップ企業の皆様の多種多様な問題解決に貢献し、CAE業界のフロントランナーとして 新たな挑戦を続けております。



所在地 :東京都府中市府中町1-14-1 朝日生命府中ビル10F

設 立 :1985年3月22日

代表者 :代表取締役会長 石井 惠三

電話番号:042-362-3884

URL :https://www.quint.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-11:46)