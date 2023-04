[株式会社ポック]

4月15日より発売開始された「#FFFFFFT_DNM」のパッケージをPOCでサポートさせていただきました。



株式会社ポック(東京都渋谷区、代表取締役 小林大樹)は、同社が提供するサステナブルパッケージ制作サービス「POC(ポック)」を、白T専門店「#FFFFFFT(シロティ)」(東京都渋谷区、代表 夏目拓也)初のオリジナルシリーズ第一弾「#FFFFFFT_DNM」のパッケージ制作で導入いただいたことをお知らせいたします。









専門店ならではの“究極のペアリング”、第一弾は「デニムのための白Tシャツ」





取り扱うのは「白・無地」のTシャツのみ、白無地Tシャツに特化した世界初の“白T専門店”としてこれまで累計400種類以上の白Tを取り扱い、様々なブランドとの別注アイテムやコラボレーションも手掛けてきた#FFFFFFT。創業から7周年を迎える今年、オーナー/白Tハンター夏目拓也の白Tに対する偏愛と経験を結集し満を持して立ち上げるオリジナルコンセプトは「THE ULTIMATE PAIRING」。シリーズ第一弾は白Tとは切っても切り離せない“デニム”にフォーカス、永遠のシンプル&ベーシックを探求し続ける専門店ならではの「デニムのための白Tシャツ」が完成しました。





POCでサポートさせていただいたパッケージ







環境に優しい植物性インクを使用。またパッケージの素材には80マイクロメートルの厚さのLDPEを採用。(※素材の厚さが50マイクロメートル以上の袋は、繰り返し使用することが可能でありプラスチック製袋の過剰な使用抑制に寄与するものとされています)それに加えて、Tシャツのパッケージとしては珍しい取手とジップがついたデザインとすることで、廃棄ではなく”リユースされる”パッケージとなる工夫をしています。









サステナブルパッケージ制作サービス「POC」とは





POC(ポック)は、誰もが簡単にサステナブルなオリジナルパッケージをつくれるプラットフォームです。パッケージ制作の構想から納品までの全てをサポートします。1次製造工場への直発注だから適切な価格と最短納期が実現できます。





株式会社ポック 会社概要









会社名:株式会社ポック代表者:代表取締役社長CEO 小林大樹資本金:37,999,906円(資本準備金を含む)所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-3パレドール千駄ヶ谷201URL:https://poc-inc.jpInstagram:https://www.instagram.com/poc_packageTwitter:https://twitter.com/POC_PACKAGEお問い合わせ:info@poc-inc.jp

ポックの理念







Creativity for People and the Planet.- 創造力を地球と人のために -ただ単に、かっこいい、かわいいブランドやパッケージよりも、地球環境にとっても、人にとっても優しいブランドやパッケージのほうが、ワクワクする未来がつくれるとPOCは信じています。創造力を地球と人のために最大限活用していくのがポックの理念です。



