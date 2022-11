[株式会社シズカニューヨーク]

『吉川ひなの』がイメージモデルを務める、累計販売本数400万本突破のスキンケアシリーズ新商品





株式会社シズカニューヨーク(本社:東京都渋谷区、代表取締役:清水 衛)は、累計販売本数400万本突破のスキンケアシリーズから、「シズカホワイトゲル」(オールインワンゲル)、「シズカホワイトバーム」(W洗顔不要クレンジング)を新発売しました。

イメージモデル『吉川ひなの』スペシャルインタビューページにて、ハワイの空気感あふれる自然の中での撮影ビジュアルや、アイテム使用風景など、多数の画像を公開中です。



「シズカニューヨーク」スキンケアシリーズ

ブランドサイト : https://by-shizuka.jp/

スペシャルインタビューページ: https://by-shizuka.jp/interview/sp/



シズカホワイトゲルは、これ1本で、化粧水、美容液、乳液、クリーム、パックの5つの機能を兼ね備えた、多機能オールインワンゲルです。医薬部外品として、美白*¹、シワ改善*²、抗炎症*³が認められております。美白*¹・シワ改善*²有効成分ナイアシンアミドと、抗炎症*³有効成分グリチルリチン酸ジカリウムの他に、独自成分バイオピュアブランや、3種のビタミンC誘導体など、美容保湿成分として合計40種類もの成分を配合しております。乳白色のゲル状テクスチャーが、シーズンを問わず、気持ちよく肌になじみます。

*¹:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ(医薬部外品)

*²:シワを改善する(医薬部外品)

*³:肌あれ・あれ性・にきびを防ぐ(医薬部外品)

*¹:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ(医薬部外品)

*²:シワを改善する(医薬部外品)

*³:肌あれ・あれ性・にきびを防ぐ(医薬部外品)



シズカホワイトバームは、これ1本で、クレンジング、洗顔の機能を兼ね備えた、W洗顔不要オールインワンクレンジングです。乾燥による小ジワを目立たなくする*⁴ことが認められております。チューブ型で使いやすく、オールインワン化粧品として、いそがしい女性の毎日に寄り添うアイテムです。酵素、乳酸菌、美肌菌などを配合しており、汚れを落とすだけでなく、肌にうるおいを与える、まるで美容液のようなクレンジングバームです。

*⁴:効能評価試験済

*⁴:効能評価試験済



【商品概要】

商品 :シズカホワイトゲル(オールインワンゲル)

容量 :60g(約1ヶ月分)

価格 :定価¥4,980(税込) 定期価格¥2,980(税込)

商品特徴:

シズカホワイトゲルは、これ1本で、化粧水、美容液、乳液、クリーム、パックの5つの機能を兼ね備えた、多機能オールインワンゲルです。医薬部外品として、美白*¹、シワ改善*²、抗炎症*³が認められております。美白*¹・シワ改善*²有効成分ナイアシンアミドと、抗炎症*³有効成分グリチルリチン酸ジカリウムの他に、独自成分バイオピュアブランや、3種のビタミンC誘導体など、美容保湿成分として合計40種類もの成分を配合しております。乳白色のゲル状テクスチャーが、シーズンを問わず、気持ちよく肌になじみます。

*¹:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ(医薬部外品)

*²:シワを改善する(医薬部外品)

*³:肌あれ・あれ性・にきびを防ぐ(医薬部外品)





商品 :シズカホワイトバーム(W洗顔不要クレンジング)

容量 :60g(約1ヶ月分)

価格 :定価¥4,980(税込) 定期価格¥2,980(税込)

商品特徴:

シズカホワイトバームは、これ1本で、クレンジング、洗顔の機能を兼ね備えた、W洗顔不要オールインワンクレンジングバームです。乾燥による小ジワを目立たなくする*⁴ことが認められております。チューブ型で使いやすく、オールインワン化粧品として、いそがしい女性の毎日に寄り添うアイテムです。酵素、乳酸菌、美肌菌などを配合しており、汚れを落とすだけでなく、肌にうるおいを与える、まるで美容液のようなクレンジングバームです。

*⁴:効能評価試験済





機能性表示食品シリーズ「シズカニューヨークヘルスケア」から「シズカ茶カテキン」(消費者庁届出番号:F410)「シズカビフィド」(消費者庁届出番号:F296)も好評発売中です。



「シズカニューヨークヘルスケア」機能性表示食品シリーズ

ブランドサイト: https://shizukany-hc.jp/



【イメージモデル概要】

名前 : 吉川ひなの

URL : https://linktr.ee/hinanoyoshikawa/

Instagram: https://www.instagram.com/hinanoyoshikawa/



【会社概要】

商号 : 株式会社シズカニューヨーク(英文名称:Shizuka New York Co., Ltd.)

代表取締役: 清水 衛

本社所在地: 150-0011 東京都渋谷区東1-3-10

設立 : 2015年2月2日

資本金 : 5,000万円

事業 : 化粧品の企画・開発・販売

URL : https://shizukany.co.jp/



