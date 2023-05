[プラチナゲームズ株式会社]





2023年5月19日(金)、プラチナゲームズ株式会社(本社:大阪府大阪市、以下当社)は、Nintendo Switch/PS4/Steam向けに好評発売中の『The Wonderful 101: Remastered』の無料ダウンロードコンテンツとして、本編とはまったく違った横スクロールのシューティングアクションが楽しめる「The Wonderful One: After School Hero - Part 1 -」を配信いたしました。

さらに1週間後の5月26日(金)には、物語の後編にあたる「The Wonderful One: After School Hero - Part 2 -」を配信いたします。



・Nintendo Switch版: https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000025252.html

・PS4版: https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP2568-CUSA18384_00-THEWONDERFUL101R

・Steam版 :https://store.steampowered.com/app/1190400/The_Wonderful_101_Remastered/





最新ゲームプレイ映像を公開!





本日公開した最新映像では、「The Wonderful One: After School Hero - Part 1 -」の実際のゲームプレイをご覧いただけます。







※5月26日(金)には、後編となるPart 2のリリースに合わせ、Part 2のゲームプレイ映像も当社公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@PlatinumGames_j )などで公開予定!



「The Wonderful 101: Remastered - The Wonderful One: After School Hero - Part 1/Part 2 -」(以下本作)について





当社は、2020年2月に、Kickstarterによるクラウドファンディングキャンペーンで『The Wonderful 101』(2013年発売)の現行プラットフォームに向けたHD移植に対して支援を募り、3万人以上もの方々から目標額を大きく上回る出資をいただいてプロジェクトを達成いたしました。本作は、そのストレッチゴールのひとつとしてお約束していた、追加のモード「Luka’s First Mission」「Luka’s Second Mission」を実現したものです。

本作のリリースに際し、改めて、ご支援くださった33,199人のファンの皆様に心より感謝を捧げます。



本作は、地球を守るヒーロー「ワンダフル・ワンダブルオー」の正規隊員になることを目指す主人公ルカを操作し、迫りくる敵をレーザーで爽快に倒しながらステージを突き進む、横スクロールアクションゲームです。

そんなルカ、実は小学1年生!

彼はヒーローを目指す裏の姿を隠して学校に通いつつ、放課後になると秘密のVRミッションで訓練をしています。果たして、彼は如何にして栄えある「ワンダ・ゴーグル」の資格を得ることができたのでしょうか?

本作では『The Wonderful 101』本編のエピローグでは語られなかった、知られざるもうひとつのエピソードが楽しめます。



本作の魅力





爽快に敵を倒していく横スクロールアクション



オーソドックスな横スクロールアクションに、プラチナゲームズらしいユニークなアイデアをミックス。レーザーをガンガン撃って立ちはだかる敵を次々に倒していく、爽快なシューティングアクションが楽しめる!





直感操作が楽しいレーザーアクション

額のゴーグルからレーザーを放つルカ専用武器「スティンギー・アイ」を駆使してステージを突き進め!右手のスティックを入力した方向へ、360°自由自在にレーザーを発射する、シンプルで直感的な操作が楽しめるぞ。通常レーザー・拡散レーザー・反射レーザーの3種類を状況に応じて切り替えながら、ステージを攻略しよう!







本作で選べるモードは3種類!

ルカが「ワンダ・ゴーグル」になるまでの物語を描いた「アーケードモード」、

任意のドリル(ステージ)をプレイできる「チャレンジモード」、

ステージ開始からの5分間で獲得したスコアを競う「キャラバンモード(※)」が選択可能。



各ドリルに設けられた専用のミッションに挑戦したり、ときには隠しルートを発見したり!?

繰り返しプレイして隅々まで探索しよう!

自慢のスコアはオンラインランキングにアップロード!

世界中の仲間とハイスコアを競い合おう!



※「キャラバンモード」を遊ぶためには「The Wonderful One: After School Hero - Part 2 -」でアーケードモードをクリアする必要があります。







『The Wonderful 101: Remastered』とは





2013年8月24日にWii U専用タイトルとして発売された『The Wonderful 101(ザ・ワンダフル ワン・オー・ワン)』のリマスター版です。当社は2020年2月に、Kickstarterによるクラウドファンディングキャンペーンを開催し、その結果、国内外から2億円を突破する支援を集めることに成功し、Nintendo Switch、PS4、Steamでの発売が実現しました。



製品概要





タイトル:

The Wonderful 101: Remastered(ザ・ワンダフル ワン・オー・ワン: リマスタード)

プラットフォーム:Nintendo Switch, PS4, Steam

ジャンル:ユナイト・アクション

発売日:2020年6月11日(木)

希望小売価格(税抜):パッケージ版:4,980円/ダウンロード版:3,980円

パブリッシャー:プラチナゲームズ

プレイ人数(PS4 オフライン時):1-4人

プレイ人数(Switch オフライン時):1-5人※おすそ分けプレイ非対応

Switch Lite対応可否:対応

権利表記:(C) PlatinumGames Inc.



無料DLCタイトル:

「The Wonderful 101: Remastered - The Wonderful One: After School Hero(Part 1/Part 2)」

プラットフォーム:Nintendo Switch, PS4, Steam

配信日:

「The Wonderful One: After School Hero - Part 1 -」

2023年5月19日(金)※全世界同時

「The Wonderful One: After School Hero - Part 2 -」

2023年5月26日(金)※全世界同時

価格:無料

パブリッシャー:プラチナゲームズ

オンライン対応:有り(オンラインランキング)

プレイ人数:1人

権利表記:(C) PlatinumGames Inc.



会社情報





プラチナゲームズ株式会社

代表作:『NieR:Automata』、『BAYONETTA』シリーズ、『ASTRAL CHAIN』など。初の自社パブリッシングタイトル『The Wonderful 101: Remastered』(Nintendo Switch/PS4/Steam)に続き、スマートフォンで遊べる和風剣戟アクション『World of Demons - 百鬼魔道』(Apple Arcade)も好評配信中。2022年に新プロジェクト「ネオ-クラシック・アーケード」シリーズ第1弾『ソルクレスタ』(Nintendo Switch/PS4/Steam)をリリースし、2023年3月17日には「ベヨネッタ」シリーズ最新作『ベヨネッタ オリジンズ: セレッサと迷子の悪魔』(Nintendo Switch)が任天堂より発売。ユーザー満足度世界一のゲームスタジオを目指し、日々開発に取り組んでいます。



※記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。



