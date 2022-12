[株式会社ReelZ]

ラモス監督と松木監督が率いる豪華2チームが集結。今シーズンで引退を発表した鄭大世選手を始め、豪華Jリーガー選手が参加。会場にはキッチンカーやReelZアパレル、ばんばんざいのアパレルの先行販売を実施。



株式会社ReelZ(本社:東京都港区、代表取締役:室松 良柾)が2022年12月10日(土)、味の素スタジアム(東京都調布市)にて開催する「ReelZ JAPAN ALL STAR 2022」の最新情報が発表されました。今回の主なトピックは「参加予定の現役プロサッカー選手の発表」「人気YouTuber『ばんばんざい』による生歌披露」です。











「ReelZ JAPAN ALL STAR 2022」について



現役・OBのプロサッカー選手を集めた「ドリームチーム」2チームとYouTubeクリエイターチームの計3チームがお届けする、三つ巴の激戦です。



ホームページ:https://www.jas2022.reelz.jp/

予告動画:https://youtu.be/0kZPmRhjv2A

チケット販売ページ:https://eventmanager-plus.jp/project/qxsfMoJ1WR

アパレル販売ページ:https://reelz.base.shop/



開催日:2022年12月10日(土)

開場時間:12:00

イベント開始:14:00

キックオフ:15:00

会場:味の素スタジアム(東京都調布市西町376−3)

アクセス:京王線飛田給駅より徒歩5分、西武多摩川線多磨駅より徒歩20分



当日、スタジアムでは白熱する試合に加え、生の実況解説をお楽しみいただけます。

また、会場内ではフードトラックの出店やアパレルの物販などを実施予定。

会場で楽しめる仕掛けをたくさんご用意して、皆様の来場をお待ちしております。





参加予定の現役プロサッカー選手



昨年に引き続き、豪華メンバーが揃った「ReelZ JAPAN ALL STAR 2022」。

プロサッカーチームの第一線で活躍する選手と監督が、この日限りの「ドリームチーム」でしのぎを削ります。



本リリースでは、参加予定の選手名を発表します。



【参加予定の監督・現役プロサッカー選手一覧】

(順不同)



・ラモス 瑠偉(監督)

・松木 安太郎(監督)

・林 彰洋

・岩波 拓也

・福森 晃斗

・高橋 祐治

・藤井 陽也

・大谷 秀和

・野津田 岳人

・渡邊 凌磨

・川崎 颯太

・金森 健志

・小川 航基

・金子 拓郎

・小泉 佳穂

・鈴木 雄斗

・福岡 慎平

・梅崎 司

・宮原 和也

・西川 周作

・森重 真人

・塩谷 司

・佐々木 翔

・太田 宏介

・前 寛之

・三田 啓貴

・安部 柊斗

・長谷川 竜也

・鄭 大世

・大津 佑樹

・永井 謙佑

・仙頭 啓矢

・吉田 豊

・森脇 良太

・大迫 敬介

・波多野 豪

・松井大輔

















人気YouTuber「ばんばんざい」による生歌ライブ開催



本イベントの終盤、エンディングでは登録者数244万人(2022年11月現在)を擁する人気YouTuber「ばんばんざい」の3人による生歌ライブを開催する予定です。



奇抜な企画やユーモア溢れるやりとりで人気を博した「ばんばんざい」。

歌唱力に定評があり、「歌ってみた」動画の中には再生回数540万回以上のものも。



そんな3人が今回挑むのは、イベントのエンディングを飾る生歌ライブです。

広大なスタジアムに響き渡る生歌に魅了されること、間違いありません。



人気YouTuber「ばんばんざい」の3人(写真左から、みゆ、ぎし、るな)



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-15:16)