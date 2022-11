[ALH株式会社]

株式会社クロノスがALHのグループ企業へ



Webシステム・アプリ開発、DXソリューション、ITエンジニア向け育成トレーニング等を展開する株式会社クロノス(本社:東京都品川区、代表取締役社長:畠山 奨二、以下「クロノス」)は2022年10月3日(金)にITソリューション事業を展開するALH株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:畠山 奨二、以下「ALH」)のグループに参入し、新たな一歩を踏み出しました。本件によりALHとクロノスの事業連携及び両社のリスキリング促進を見込んでいます。











クロノスがALHと同グループへ参入することにより期待できること



ALHはITソリューションを中心に事業を展開し、ITエンジニア不足といった課題に対し、経験者・未経験者問わず積極的な採用活動と研修により継続的にエンジニアを輩出しております。これまでも異業種からのIT未経験の転職者に対してリスキリングを延べ3000名以上の実績を誇ります。



一方、クロノスはAI(Artificial Intelligence)ソリューション、Webシステム、iPhone/iPad/Android等のモバイルアプリ開発で培った高い技術力やノウハウを活かし、IT教育・トレーニング、技術書籍の企画・執筆迄幅広く事業を展開しております。



この両社のITテクノロジー及びエンジニア教育カリキュラムを活用し、各々のエンジニアが新たな分野の技術研鑽を行うことにより、技術領域を広げ市場価値向上に繋がり、エンジニアのリスキリングを促進することが期待できます。また、両社の事業連携により顧客拡大及び新規事業立ち上げなどの可能性も期待できます。



リスキリングとは?





リスキリング(リスキル)は時代の変化や産業構造の変化に適応する上で必要なスキルや技術、能力を従業員に身につけさせ、企業と従業員の価値向上につなげていく戦略的な概念として使われています。



ダボス会議をきっかけに知られるようになったリスキリング(リスキル)は、デジタルテクノロジーを駆使して新たな企業価値の構築を目指すDX(デジタル・トランスフォーメーション)の進展や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う働き方の変化など、事業を取り巻く環境変化を受けて一層注目されるようになりました。

引用元:リスキル(リスキリング)とは?メリットや具体的な方法を解説(株式会社マイナビ)

https://onl.sc/Cc7dEME





ALH株式会社について



ALHは「ともにつくる、次代のために」というミッションのもと、ITソリューション・ITコンサルティングを主軸に、食品・金融・アパレル・旅行などの様々な業界のお客様に向けてインフラ構築・システム開発などを提供しております。また、東京・大阪・福岡をはじめ全国に6拠点の事業所を構え、Webサイト・アプリケーション向けの脆弱性診断サービス「Re:Cypher(リサイファー)」のリリースなど、新たな取り組みにも力を入れています。



名称:ALH 株式会社(ALH Inc.)

代表:畠山 奨二

本社住所:〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-24-12 オリックス目黒ビル 5F(受付)/8F

事業内容:IT ソリューション事業、ITコンサルティング事業、セキュリティサービス事業、人材紹介ビジネス

URL:https://www.alhinc.jp/



株式会社クロノスについて



心を豊かにする「ものづくり」と「ひとづくり」を経営理念に掲げ、Webシステム・モバイルアプリ・AIを用いたソリューションの開発、ITエンジニア向け育成トレーニング、技術書籍の企画・執筆に関する事業を展開しております。経営ビジョンである「面白いことを真面目に取り組むIT企業であり続ける」を実現するため、創業以来、時代の変化に応じた高い技術力を維持することを目標に活動をしてまいりました。



名称:株式会社クロノス(Kronos Co., LTD)

代表:畠山 奨二

本社住所:【東京本社】〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-1-14最勝ビル 6F

【大阪本社】〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 5F

事業内容:Webシステム・モバイルアプリ・AIを用いたソリューションの開発、

ITエンジニア向け育成トレーニング、技術書籍の企画・執筆 等

URL:https://www.kronos.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/09-11:16)