[UnLike Sound Production]

《楽曲配信開始の案内》



2022年度の金沢市民芸術村レジデントアーティストを務めた平原慎士による、金沢を舞台にした楽曲「水を編む人々」が配信開始されました。東京都内で演奏した同曲のライブ映像はYoutubeにて視聴回数が5万回を超えて現在も増え続けています。総勢約10名の素晴らしいミュージシャン達によるレコーディングを東京と金沢で実施。東京都内で演奏した同曲のライブ映像はYoutubeにて視聴回数が5万回を超えて現在も増え続けています。









楽曲「水を編む人々」について





「水を編む人々」は金沢市街地を流れる用水路から着想を得て、ジャズをエッセンスにしたオルタナティブな楽曲です。ギター、ピアノ、ベース、ドラムという伝統的なギターカルテットの編成に、セカンドギターがアンビエントなサウンドを繰り広げ、更にストリングスカルテットが加わることで唯一無二の世界観を展開しています。「演奏する人々によって姿を変える続ける」をコンセプトに紡がれた同曲のメロディはいかなる編曲でも耳に残り、国境を越えて多くの人々に奏でられるポテンシャルを秘めているでしょう。合わせてヴィオラとピアノによる「水を編む人々」の別バージョンと、平原慎士が金沢市民芸術村レジデントアーティスト期間中に作曲した別曲も順次配信予定ですので、ぜひご期待ください!

楽曲配信サイト一覧





Spotify:

https://open.spotify.com/intl-ja/album/0Wp7vCP7iWZGxlCoeZIsjB?si=P7Ie2Dc_T4exa8PJg7c_Zg



Apple Music:

https://music.apple.com/jp/album/the-people-weaving-water-single/1698897269



amazon music

https://music.amazon.co.jp/albums/B0CCMSZJQW?marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP&ref=dm_sh_q8WQwaCIjNqAMc7ZpvWOmn6eL



YouTube Music:

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kdPaww3O3QkZWiTiMaMw5zGJWZAlEX134&feature=share



※こちらのほか主要配信サイトで視聴可能です。

Youtubeに公開中のライブ映像





「水を編む人々」



「げに百鬼夜行一幅の活図なり」



音楽に込めたメッセージ





金沢市は長いあいだ戦⽕や大震災を免れてきた幸い、綿々と続く日本の原風景が街に溶け込み、豊かな文化を醸成してきた背景がある。戦前は日本海を渡る大陸への玄関として、国内外を結ぶ交流の地でもあった。虚しく破壊が行れる21世紀の世界において、いまいちど「残す」意味を見つめ直したい。

※ブログ(note)にて楽曲の詳細を記載しております:https://note.com/shinjihirabaru/n/ndd4a675d5d72









































































アーティストプロフィール







平原慎士(SHINJI HIRABARU)

ミュージシャン、作詞・作曲家、プロデューサー

1987年生まれ、福岡県出身。2006年にテキサス州立ノーステキサス大学(ジャズ/人類学)へ入学。2011 年卒業後、東京を拠点に数多くの楽曲提供やサウンドデザイン、を手掛ける。2017年にUnLikeSound Productionを設立。近年では他分野とのコラボレーションやテ

クノロジーを用いた音楽表現など、新たな領域を開拓している。2022年に開催したコンサート「鎮魂祭-Requiem for the People inDisarray」は多方面より絶賛を受け

る。2005年ギブソンジャズギターコンテスト史上最年少準優勝、2020年度世田谷区芸術アワード、2021-2022年度金沢市民芸術村レジデントアーティスト



配信楽曲の基本情報





配信楽曲タイトル:水を編む人々

リリース日:2023年7月27日(木)

作曲:平原慎士

ストリングス編曲:木村ともか

演奏:

平原慎士(ギター)、野田浩平(ギター)、福井亜実(ピアノ)、吉峯勇二郎(ベース)、會川直樹(ドラム)、ジドレ・ヴァイオリン(ヴァイオリン)、坂口真優(ヴァイオリン)般若佳子(ヴィオラ)、ルドビード・カンタ(チェロ)

録音スタジオ:アライブレコーディングスタジオ(東京都)、里山の家(石川県)

録音エンジニア:庄司淳、新谷美樹夫



アンライクサウンドプロダクション公式ウェブサイト:https://unlikesound.com/

ソーシャルメディア:

Twitter: https://twitter.com/shinjihirabaru

Instagram: https://instagram.com/shinji_hirabaru

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCg_Kb7o6eRcxr2X1MB3WtSg

note: https://note.com/shinjihirabaru/

プレスリリースのまとめ





「水を編む人々」は心に響く幻想的な旋律と深い感動をもたらす一曲です。独自の音楽スタイルは今までにない体験を約束します。7月27日(木)に全世界でデジタル配信がスタートしました。皆さま、どうぞ耳を傾け新たな音楽の旅に出発してください。これからの活動にもますます期待が高まります!



=======================<English>=======================



The People Weaving Water: A blending of Japanese essence and jazz in the music.

Now Available for Streaming!



Shinji Hirabaru, the renowned artist who served as the 2022 Kanazawa Civic Art Village Resident Artist, is releasing his composition "The People Weaving Water," set against the backdrop of Kanazawa. The live performance video of the same piece, which was performed in Tokyo, has already surpassed 50,000 views on Youtube and continues to grow in popularity.



Spotify:

https://open.spotify.com/intl-ja/album/0Wp7vCP7iWZGxlCoeZIsjB?si=P7Ie2Dc_T4exa8PJg7c_Zg

Apple Music:

https://music.apple.com/jp/album/the-people-weaving-water-single/1698897269

amazon music

https://music.amazon.co.jp/albums/B0CCMSZJQW?marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP&ref=dm_sh_q8WQwaCIjNqAMc7ZpvWOmn6eL

YouTube Music:

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kdPaww3O3QkZWiTiMaMw5zGJWZAlEX134&feature=share

※Also available on any other music streaming services.



[Artist Profile]

Shinji Hirabaru (平原慎士) Musician, Song Writer and Composer, Producer



Born in Fukuoaka, Japan in 1987, Shinji Hirabaru graduated from the University of North Texas in 2011 with degrees in Jazz and Anthropology. After relocating to Tokyo, he went on to compose, perform, and design countless pieces of music and other sound design works, and in 2017 he founded UnLike Sound Production.In recent years, he has been exploring new areas of musical expression through cross-disciplinary collaborations and novel uses of technology. His 2022 performance, Requiem for the People in Disarray, has received widespread acclaim. 2005 Winner of the Gibson Jazz Guitar Competition as the youngest runner-up 2020 Setagaya-ku Art Award.2021-2022 Kanazawa Citizen’s Art Village Resident Artist.



[About the Track "The People Weaving Water"]



"The People Weaving Water" is an alternative track that transcends the confines of jazz. The traditional guitar quartet of guitar, piano, bass, and drums is enriched with ambient sounds from a second guitar and the addition of a string quartet, creating a uniquely captivating soundscape. The melody of this piece, designed around the concept of ever-changing interpretations by the performers, has the potential to resonate with listeners across borders, regardless of its arrangement. Additionally, a separate version of "The People Weaving Water" featuring viola and piano, as well as another composition by Shinji Hirabaru during his residency at the Kanazawa Civic Art Village, will be released gradually. Stay tuned for these exciting releases!



[Live Performance Videos on Youtube]

"The People Weaving Water"



"Geni Hyakkiyakou"



[The Message in the Music]

Kanazawa City has been fortunate to escape wars and major disasters for a long time, allowing the enduring beauty of Japanese nature to blend into the city and foster a rich culture. It was once a gateway to the continent across the Sea of Japan, serving as a hub for domestic and international exchange. In the 21st century, where total destruction can be wrought so pointlessly, it felt appropriate to reevaluate what it means to leave something behind.



[Information]

Track Title: The People Weaving Water

Release Date: July 27th, 2023 (Thursday)

Credits:

"The People Weaving Water" Written by Shinji Hirabaru

Strings Arranged by Tomoka Kimura

Performed by

Shinji Hirabaru (Guitar),Kohei Noda (Guitar),Ami Fukui (Piano),Yujiro Yoshimine (Bass),Naoki Aikawa (Drums),Zydre Violin (Violin),Mayu Sakaguchi (Violin),Yoshiko Hannya (Viola), Ludovit Kanta(Cello),

Recording Studios: Alive Recording Studio (Tokyo), Satoyama-no-Ie (Ishikawa)

Recording Engineers: Jun Shoji, Mikio Shintani



UnLike Sound Production Official Website: https://unlikesound.com/

Social Media:

Twitter: https://twitter.com/shinjihirabaru

Instagram: https://instagram.com/shinji_hirabaru

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCg_Kb7o6eRcxr2X1MB3WtSg

Note: https://note.com/shinjihirabaru/



[Press Release Summary]

"The People Weaving Water" is a mesmerizing composition that resonates deep within the heart, promising a unique musical experience like never before. The artist's distinctive musical style guarantees a transformative journey for listeners. The digital worldwide release is scheduled for July 27th (Thursday). We invite everyone to lend an ear and embark on this enchanting musical voyage. Anticipation for Shinji Hirabaru's future endeavors is growing stronger than ever!



