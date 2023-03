[アンギルズ合同会社]

コワゾー@怖くてゾッとする体験型ホラー(以下、コワゾー)が、その特徴でもある眼球POVを活用したホラーショートドラマを制作しました。











3月20日 24時45分~

https://www.youtube.com/watch?v=MzW3PAIwe5U



「お願いランキング Presents そだてれび」(テレビ朝日・毎週月~木・0時45分~放送中)の番組内にて「マリナ、うしろ」が公開!

https://www.tv-asahi.co.jp/onegai_chosenkyo/



■TikTokクリエイターが地上波向けドラマを制作!

コワゾーはTikTokフォロワー数50万人超、総再生回数1億回超のホラーショートドラマアカウントです。

TikTok TOHO Film Festival 2021において「日本の一番ヤバい場所」が観客賞を受賞。TikTok Awards Japan 2022 Shortfilm Creator of the Yearにノミネート。



テレビ朝日プロデューサー:浜田壮瑛氏の企画から、脚本制作~撮影・制作~編集までのすべてを行いました。



■「マリナ、うしろ」主演:樋口日奈 監督:佐藤周 制作:コワゾー@怖くてゾッとする体験型ホラー

本作の主演は、元乃木坂46の樋口日奈さん。



監督は、コワゾーメンバーでもあり、アジアンムービープラス/The 20 Best Japanese Movies of 2021 6位選出の佐藤周(アンギルズ)が担当。

昨年12月に、前作「ハルナ、うしろ」が公開され、視聴者による投票の結果として決戦投票放送となりました。

https://www.youtube.com/watch?v=LUSi_PYs2Lg



■コワゾー@怖くてゾッとする体験型ホラーについて

■コワゾー企画・運営のアンギルズについて

アンギルズでは、マーケティング、ターゲティング、クリエイティブの中身、全てを0からプロデュース、クリエイトしています。



広告的にも重要度の高いSNSプラットフォームにおいて、映像エンターテイメントがいかに作用するか、常にトライアンドエラーを繰り返しながら知見を蓄えています。

企業様の動画クリエイティブをクリエイターの視点からコンサルティング、制作までを一気通貫にフォローアップするソリューションをご提供します。



新しい時代における、より効果的な映像制作、SNS運用のご相談をお待ちしております。

【そだてれび 公式WEBサイト】 https://www.tv-tokyo.co.jp/takkyu-juku/



【コワゾー TikTok】 https://www.tiktok.com/@kowazo_horror



[設立]

2021年6月

[代表者名]

代表 CEO 秦 敏樹

[事業内容]

WEB、TV、スクリーン向けの映像制作。

制作/SNSコンサルティング、マーケティング業務。

タレントマネジメントや、広告制作・企画等に関わる一切の業務。

企業サイト:https://angirz.com/



