銀座三越 にて9/20(水)~9/26(火) POP UP SHOPを開催 !



株式会社ツカモトコーポレーションは(本社:東京都中央区、代表取締役社長:百瀬二郎)が運営する、Made in Japanのライフスタイルブランド『 BIYŌMA 』(ビヨーマ)は、「空間の残像」「ノイズ」をテーマに2023 Autumn/Winter Collectionを発表いたしました。





着心地の良さはそのままに、家の中でも外でもコーディネートを楽しめる他にないデザインを採用した新作は、9月よりオンラインストア、POP UP STOREにて順次発売予定です。

また、ご好評いただいているPOP UP STOREは、次回9/20(水)~9/26(火)に銀座三越 での開催が決定いたしました。期間中は、POP UP STORE限定ノベルティをご用意。23日(土)24日(日)の2日間限定で、migiwa FLOWERとのコラボレーションイベントも開催いたします。本ストアは、店舗を持たないビヨーマを実際に手に取り楽しめる希少な機会となりますので、是非この機会にお立ち寄りください。



■ 公式オンラインストア

https://biyoma.jp/

■ 公式インスタグラム @biyoma_official

https://www.instagram.com/biyoma_official/



BIYŌMA 2023 Autumn/Winter Collection







▶シルキーソフトニットトップス&パンツ

サイズ M/L

カラー グレー ネイビー ベージュ ブラウン

価格 シャツ:¥13,200 、ロングパンツ:¥13,200





▶フラワープリントシャツ&ロングパンツ

サイズ M/L

カラー ブルー ネイビー

価格 シャツ:¥25,300 、ロングパンツ:¥19,800



POP UP STORE 開催概要





[店舗情報] 銀座三越 3階 GINZAステージ

[所在地] 〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

[期間] 2023年9月20日(水) ~ 9月26日(火)

[営業時間] 午前10時~午後8時



※税込11,000円以上のお買い上げで先着50名様にリップスティックをプレゼント





▼SPECIAL EVENT

23日(土)24日(日)2日間限定でmigiwa FLOWERとのショップインショップイベントを開催いたします。

※migiwa FLOWER公式インスタグラム @migiwa_flower

https://www.instagram.com/migiwa_flower/



※アロマミストとブーケのギフトセットを数量限定で販売

※お花は1本からご購入いただけます



「 BIYŌMA 」コンセプト





慌ただしい日常から解き放たれ

静かに自分自身と向き合う非日常

あらゆる可能性を生み出す「余地」

それは無を超えて無限

そこに限りない想像が広がり創造が生まれる



「 BIYŌMA 」のこだわり





余白の美学「BI」、用の美「YŌ」、間の美「MA」



BIYŌMAは、慌ただしい日常から解放されて自分と向き合う時間を「余白」の時間と定義し、「余白」の在り方を意識したライフスタイルを提案いたします。

シンプルで繊細、洗練されたデザイン、着心地の良さを追求した「YO」の美を感じるルームウェアを展開、お客様との心地良い間「MA」を感じる接客、空間「MA」を大事にしたショップ作りを行います。



会社概要





■ 社名

株式会社ツカモトコーポレーション

■ 代表取締役社長

百瀬 二郎

■ 住所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

■ 従業員

連結:236名(2022年3月31日現在)

■ 資本金

28億2984万円

■ URL

https://www.tsukamoto.co.jp/index.html



