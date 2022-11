[エイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社]

がんのリスク早期発見サービス「N-NOSE」が若年層へのがん検診を啓発



エイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社(本社:東京都港区、代表者:保屋松靖人、以下:AHE)は、株式会社HIROTSUバイオサイエンス(本社:東京都千代田区、代表取締役:広津崇亮、以下:HBS)が、がんの早期発見、早期治療を目指して若い世代へのがん検診の啓発を促進するため、インフルエンサーや実力派映像クリエイターを起用したドキュメンタリープロジェクト「これからも、君が好きでした。」(以下、「#これ好き」)の企画制作を行います。

尚、本プロジェクトは12月19日(月)より配信をスタートさせます。







「がんは怖い」「避けたい」と誰もが思っていますが、若い世代にがん検診は浸透しておらず、手軽に早期発見・早期治療ができることはあまり知られていません。

HBSでは、若年層にもがんの早期発見の大切さを知ってもらい、もし、「大切な人」ががんになってしまったときにどうするかについて気付きを与えたいという思いから、Twitter発の視聴者参加型の早期がん検診啓発プロジェクト「#これ好き」を立ち上げました。恋人、友達、家族がもしがんになってしまったら。大切な人ががんになったとき、「どう接したら良いのか」、「自分にできることは何なのか」。このような問いかけを、SNSや視聴者参加型の番組を通じて行い、さまざまな思いや意見を集約し、作品にして発信をしていきます。



本プロジェクトには、若い世代に支持されるインフルエンサーやドラマ、ドキュメンタリーの各分野で実績のある映像クリエイターを起用。また、インフルエンサーは映像に出演するだけではなく、視聴者を巻き込んだTwitter会議にも参加。視聴者とのコミュニケーションの中で問いかけへの答えを探っていきながら、映像クリエイターともに、伝えたいメッセージをドキュメント映像化していきます。



実際にできあがった映像はWatchParty(※1)で配信予定。出演者や視聴者と共に作り上げた映像を通じて、「命」についての気づきと、その先にある未来を描いていきます。



エイベックスは、「未来の才能と、未知の感動への貢献」というサステナビリティポリシーを掲げ、エンタテインメントを提供する事業を通じ、様々なサステナビリティ活動を推進しています。また、がん検診率向上のための啓発・PRを目的に設立されたAHEは、エンタテインメントを通してがん検診の訴求啓発を行っております。これからもエイベックスが持つエンタテインメントの力を通じて、がんの早期発見の大切さを伝えていきます。



※1:WatchPartyとは:ネット配信される動画を同時に視聴しながら、SNSで印象や感想を投稿し合うイベントのこと。



【本プロジェクトについて】

プロジェクト名:早期がん検診啓発プロジェクト「これからも、君が好きでした。」presented by N-NOSE

[第1回]配信日:2022年12月19日(月)20時~

配信プラットフォーム:https://twitter.com/soki_koresuki

出演者:あいらみょん、岡田蓮(おかだ・れん)、前田俊、前田まはる、みとゆな、りゅうと

特設サイトURL:https://so-ki-koresuki.com/

制作:エイベックス・エンタテインメント株式会社/企画制作・運営:エイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社



【出演者紹介】

■りゅうと





2000年11月4日生まれ。山梨県出身。

2018年「男子高校生ミスターコンテスト」に出場後、注目を集めTikTokerとして活動を開始。

現在フォロワー数は350万人と国内外にて人気を博す。

ABEMA恋愛リアリティ番組「恋とオオカミには騙されない」出演やPopteen専属メンズモデルなど多岐に渡って活躍の幅を広げる“Z世代”のアイコン的存在。



・コメント

家族・恋人・友人など大切な人の「命」。

僕は「できることの」大切さを皆さんに知ってもらいたいと思います。



■あいらみょん





2003年3月28日生まれ。山梨県出身。

TikToker・choco(りゅうと)の妹でchoco・母・妹の家族TikTok動画が話題となっている。



・コメント

普通に過ごしていると気づかないことを今回の企画で気づくことができる。

この企画に参加できて光栄です。そして、私からまた誰かに知ってもらえるように頑張ります。



■岡田蓮(おかだ・れん)





タレント

2003年生まれ熊本県出身の19歳

現役高校生による大人気恋愛リアリティ番組、「今日、好きになりました。」花梨編、蜜柑編と2シーズンに渡り出演して話題となった。2022年高校卒業後、熊本から東京に上京し、本格的に芸能活動し始めた。

2022年8月からはエル・ガールと一緒に学び発信していく

メンズユニット「UNI boys(ユニボーイズ)」のメンバーとしてDJなど幅広く活躍中



・コメント

今回この企画をきっかけにN-NOSEを知りました!

皆さんと一緒に学ぶことが出来たら嬉しいです!



■みとゆな





「今日、好きになりました。」に出演して話題となった、現役高校生タレント。

イメージカラーを緑とし、彼女のファンマークが「 」であることから『みとゆなポーズ』と題して手で丸を作って写真を撮る全国の高校生が殺到!

等身大JKとしてティーン世代から多くの共感を集め、今大注目の存在です。



・コメント

私に大切な人がいるように誰にでも大切な人がいると思います。大切な人と楽しい時間をずっと過ごせるように病気を早期発見することも大事なんですね..

私もまだまだわからないことばかりですが、今回の企画を通して私を応援してくれている人と一緒に学んでいけたらなと思ってます!



■前田まはる





ABEMA「今日、好きになりました」第3弾、第12弾に出演。

2019年には「ミス今日好き」受賞。

タレント、インフルエンサーとして活動中!



・コメント

低用量ピルを飲んでいる身としてはガン検診は欠かせませんが、

精密検査が必要な診断結果が出た時も迅速な対応で治していただきました。

本当に早期発見は大事だと自身の身体で体験しました!



■前田俊





千葉出身、20歳。2児のパパで現在奥さんが2人目を妊娠中。

関西コレクション出演などインフルエンサーとして幅広く活躍中。



・コメント

がんの早期発見はたくさんの命を救える素晴らしい施策だなと思いました!





【参考】線虫がん検査 N-NOSE(エヌノーズ)について

嗅覚に優れた線虫という生物が人の尿中に含まれるがん特有の匂いを検知することを利用した、簡単・高精度・安価・全身網羅的(※)に早期がんのリスクが調べられる、一次スクリーニング検査です。

※線虫が反応することが分かっているがん種:胃、大腸、肺、乳、膵臓、肝臓、前立腺、子宮、食道、胆嚢、胆管、腎、膀胱、卵巣、口腔・咽頭(15 種類)



「N-NOSE」関連サイト:https://lp.n-nose.com/



2022年11月からは、N-NOSEの次世代型検査である“がん種特定検査”の第一号として、世界初の早期すい臓がん検査「N-NOSE plus すい臓」の発売が開始されました。



「N-NOSE plus すい臓」関連サイト:https://lp.n-nose.com/suizou/



