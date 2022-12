[Astle株式会社]

A日程の3次審査合格者が決定!B日程の応募終了は2022年12月25日(日)まで!



Astle株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:下村りか)、株式会社 PLEURS(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 前田竜太郎)、SHOWROOM株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:前田 裕二)は、「超十代」との合同企画である『超IDOLオーディション supported by 超十代』のスペシャルサポーター情報解禁第二弾を発表いたします。

詳細は、公式HPからぜひご覧ください。

「超IDOLオーディション supported by 超十代」

■スペシャルサポーター情報解禁第二弾! / プロフィール

大倉士門







【プロフィール】

1993年3月16日生まれ、京都府出身。表参道でのスカウトをきっかけに読者モデルとなる。さまざまなファッション誌でモデルを経て、事務所入り。現在バラエティ番組や全国でイベントのMCとして活躍中の29歳。





西野未姫







【プロフィール】

1999年 4月4日生まれ 静岡県出身

AKB48の14期生としてデビュー。三銃士として活躍し、顔芸や大きなリアクション、誰よりも全力でダンスを披露するためAKB48の中でバラエティ担当として重宝されてきた。

現在は多数のバラエティ番組で活躍中。SNSでは経験を活かしたのダイエット方法が好評。

2022年11月22日に極楽とんぼ山本圭壱さんと結婚。





■A日程合宿審査参加決定メンバー

※オーディション番号順

福田桃子(17歳)

白鳥沙南(17歳)

早坂あい(16歳)

福田慶莉(18歳)

超IDOLオーディション supported by 超十代 オーディション詳細

■名称

「超IDOLオーディション supported by 超十代」



■オーディション概要

アイドル業界に新たな風を巻き起こし、型破りなアイドルグループを発掘~育成~輩出まで一貫して行うアイドル発掘プロジェクトです。



■スケジュール/審査内容

■応募規約

アマチュア(特定の芸能事務所に所属していない方)

15歳~26歳の女性 (2023年2月26日時点で27歳未満の方)

身長不問 全ての審査にご参加頂ける方



■主催

Astle 株式会社・株式会社PLEURS



■協力

株式会社 超十代、株式会社ツインプラネット、SHOWROOM 株式会社



