[株式会社BAEL]

新たなゲーム情報をアップデート



株式会社BAEL(本社:東京都新宿区、代表取締役:田村 友一)は、TVアニメ『ブルーロック』を題材とする現在開発中のスマホゲーム『ブルーロック BLAZE BATTLE』(ブレバト)は2023年4月29日開催の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』において『朝倉未来選手』のパンツスポンサーとなったことをお知らせします。



また新たなゲーム情報として公式サイトの情報をアップデート。

さらに、TwitterキャンペーンとしてオリジナルAmazonギフトカードのプレゼントを実施いたします。







『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』朝倉未来選手のパンツスポンサー







『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』

https://jp.rizinff.com/_ct/17603551



朝倉未来

総合格闘家、YouTuber。階級はフェザー級。

1992年愛知県豊橋市生まれ。

喧嘩に明け暮れた中学・高校時代を送り、「路上の伝説」とも評される。格闘家として最前線を走り、出場する大会は常に注目を集めるトップファイター。

さらに自身のYouTubeチャンネルの登録者数は登録者数312万人(2023年4月時点)を誇り、実業家としてもマルチに活躍している。<リンク>

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJZVj2iBrdvbNc416i0V-UA

Instagram:https://www.instagram.com/mikuruasakura/

ゲーム情報解禁第二弾





・本ゲームにて使用されるフル3Dのスタジアムを公式サイトにて掲載







・ゲーム登場予定のチームZメンバーのイラスト解禁





Twitterフォロー&リツイートキャンペーン実施





・GW期間中30名様にオリジナルAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを4/28から開催!







ゲームの最新情報はこちらから





・ゲーム公式サイト

https://bluelock-blaze.jp



・Twitter公式アカウント(ID:@BLUELOCK_BLAZE)をフォロー

https://twitter.com/BLUELOCK_BLAZE



・Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@BLUELOCK_BLAZE/featured



ゲーム概要





タイトル名:『ブルーロック BLAZE BATTLE』

ゲームジャンル:3Dサッカー対戦

リリース予定日:2023年

対応OS:iOS14以降、Android 7以上(予定)

価格:ダウンロード無料(アプリ内課金あり)

コピーライト:(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会 (C)BAEL

【本件に関するお問合わせ】

株式会社BAEL

E-mail:info@bael.jp





企業プレスリリース詳細へ (2023/04/29-23:40)