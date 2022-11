[株式会社FEARLESS]

“お酒を燻らせながら夢を語るトークプログラム



FEARLESS Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:Tobi Watanabe)が運営する、Podcast番組「お酒にたよらナイト。」を2022年11月18日から配信します。仕事の始めかた、リーダーシップ、経営する上での悩み、従業員との関係性、これからの働き方や社会とのつながり方に至るまで語り合います。







【企画概要】



時代の荒波を越えるヒントを掴め!

このチャンネルは、多種多様な業界に寄り添う株式会社FEARLESS(フィアレス)の代表取締役Tobiが魅力あるゲストを迎えてお届けするビジネスラジオです。ゲストは経営者のみ!!



ランダムにカードによって選ばれたトークテーマを様々なジャンルのゲスト達とお酒を交わしながら個々の持つ視点から掘り下げていく!?

深い話も、そうでもない話も、何故かどこか為になる!



新感覚、酒飲みトークプログラム!







【番組概要】

タイトル お酒にたよらナイト。

ナビゲーター Tobi Watanabe

提供 FEARLESS Inc.

番組URL https://anchor.fm/osakenitayoranight/

番組Twitter https://twitter.com/osktayoranight

メールアドレス osakenitayoranight@fearlessf.com

その他展開 Apple Podcast、Spotify等でも番組を配信





【番組テーマ楽曲について】

楽曲は、"魔法の絨毯" "サクラウサギ"ミュージックビデオ制作など、

かねてより親交のある川崎鷹也 が新曲書き下ろし!



<川崎鷹也プロフィール>

1995年、栃木県生まれのシンガーソングライター。

2018年、アルバム『I believe in you』をリリース。

一度聴いたら忘れられないハスキーな歌声と美しいビブラート、癖になるメロディーラインが魅力。



川崎鷹也コメント:

やりたいことをやるということは、簡単なことではないです。

ただその分、責任を自ら追いながらも自分を高め続けることができます。

きっとこの番組の出演者も、リスナーの皆様も、苦しみ、もがきながら毎日闘ってることと思います。

僕の歌が、声が、あなたの背中を押せるよう、作らせて頂きました。

あなたの未来が実り有るものになりますように。





【第1回~第2回までの配信予定キーワード/ゲスト】



第1回 11月18日(金曜日)

ゲスト:高野仁 (Move Emotions株式会社)









<高野 仁 プロフィール>

ブランディングデザイン会社、Move Emotions株式会社、代表取締役。

24歳の時に高校時代の親友と起業し、今年で20周年。

「デザインで共感をつくる」をコンセプトに、

共感が真ん中にある人と人との繋がりを、

クリエイティブのチカラによって生み出している。

尊敬する人は蔦屋書店の増田宗昭社長と星野リゾートの星野佳路社長。

そのため蔦屋書店と星のやをこよなく愛する。そのテーマで語り出したら溢れる愛が止まらない人。





第2回 11月25日(金曜日)

ゲスト: 嶋津 和久



<嶋津 和久 プロフィール>

13年間、コムサ・デ・モードの内装に従事した会社を退社後を設立。

新宿で生まれ育ち、自然に対する想いが強く、

二人の子供が産まれると、次世代の未来に今以上の環境を引き継ぐ使命感が芽生える。

ハイブでは、人と自然の共栄を目指し、PRADAやSABONをはじめとした店舗内装事業と、

自社運営ショップ85[ハチゴウ]事業の他、環境負荷軽減活動やエシカル事業を多角的に展開中。





<ナビゲーター>



Tobi Watanabe(トビ ワタナベ)

高校卒業後、単身渡米。米大学卒業後、Apple Inc.にて幅広い経験を得る。

長期の海外経験を活かし、多種多様な視点で課題解決へ貢献し、

映像に限らないPR戦略の立案から経営戦略まで幅広くサポートを行う。

Instagram:https://www.instagram.com/tobiwatanabe/

Twitter:https://twitter.com/tobiwatanabe



※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。





【提供社概要】



2015年 創業者 TobiとMattの両名がApple Inc.で勤務する傍ら、

Fearless Filmとして映像制作を主としたブランドコミュニケーション事業を開始。

2018年5月 株式会社FEARLESS (英: FEARLESS Inc.) として法人化。

創業時より、国外のリファレンスを基にしたビジュアルコミュニケーションを強みとし、

企業の持つ多種多様な課題解決に取り組んでいます。

従来のクライアント→代理店・コンサルティング→制作会社の関係性ではなく、

「クリエイティブ・パートナー」として一貫した解決策の提案と、その制作実行を行い、

単なる仕事という枠を超え、人と人との繋がりを大切に、

一つのチームとして、あらゆる課題に対し誠実に対応します。



FEARLESS Inc.

"人と社会と『つながる』を創る会社"

https://fearlessf.com/



