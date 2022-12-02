音声合成ソフト「青春系ソングボイス CeVIO AI 双葉湊…
［株式会社ガソリンアレイ］
『青春系ソングボイス CeVIO AI 双葉湊音』（CV：三澤紗千香）12月2日より全国のパソコンソフト取扱店、オンラインストア、ダウンロード販売サイトなどにて販売を開始しました
声優・歌手「三澤紗千香」による完全新規収録の音声を元に開発された音声合成ソフト「CeVIO AI 双葉湊音」は12月2日(金)より、全国のパソコンソフト取扱店、オンラインストア、ダウンロード販売サイトなどにて販売を開始しました。
また同日より、音楽ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」を通じて、キャラクター名『双葉湊音』と2次創作イラスト（ジャケット画像）を利用したオリジナル楽曲のストリーミング配信・ダウンロード販売 (商用利用) が可能になりました。
「双葉 湊音（ふたば みなと）」は、完全新規キャラクターによる、まっさらな場所から始まる音声合成キャラクター企画です。
「青春系ソングボイス CeVIO AI 双葉湊音」は、歌声対応ソフトとして、2022年12月2日発売しました。
声優・歌手「三澤紗千香」による完全新規収録の音声を元に、CeVIOプロジェクト（※1）が開発する、深層学習等のAI技術により、ストレートで芯のありながらも、青く透き通ったクリアボイスで新しい音を奏でます。
販売形態は「CeVIO AIソングボイス 双葉湊音」単品仕様、「CeVIO AIソングエディタ」「CeVIO AIソングボイス 双葉湊音」がセットになったお得なスターターパック、それぞれパッケージ版、ダウンロード版を用意。
特典（全種類共通）として、楽曲制作や動画制作に便利な、新規収録の音声素材ファイル集『双葉湊音プリセットサウンド』、簡単、気軽に作曲デビューを応援するインスト(楽器)ファイル集『ビギナーズラック・トラックパック』が付属します。
また発売に先立って、公式デモソングを週1のペースで発表しています
季節のレンズ / 晴いちばん feat.双葉 湊音
加えて同日より、音楽ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」を通じて、キャラクター名『双葉湊音』と2次創作イラスト（ジャケット画像）利用したオリジナル楽曲を、ストリーミング配信・ダウンロード販売 (商用利用) が可能になりました。詳細は案内ページをご確認ください。
TuneCore Japan
https://www.tunecore.co.jp/news/394
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□製品ラインナップ
青春系ソングボイス CeVIO AI 双葉湊音 スターターパック（パッケージ版）/ ￥20,680（税込）
青春系ソングボイス CeVIO AI 双葉湊音 ソングボイス（パッケージ版）/ ￥11,880（税込）
青春系ソングボイス CeVIO AI 双葉湊音 スターターパック（ダウンロード版）/ ￥19,580（税込）
青春系ソングボイス CeVIO AI 双葉湊音 ソングボイス（ダウンロード版）/ ￥10,780（税込）
●発売日：2022年12月2日
●全国のパソコンソフト取扱店、オンラインストア、ダウンロード販売サイトなどにて販売
●対応言語：日本語（英語歌詞対応）
●企画・制作・製造・販売：株式会社ガソリンアレイ / Gasoline Alley Inc.
対応OS：Windows 11 / 10 / 8.1 (64bit 日本語版または英語版)
※動作環境について詳しくはこちらをご確認ください。https://cevio.jp/downloads/cevio_ai/
「CeVIO AI」は、CeVIOプロジェクトによって開発された、人間の声質・癖・歌い方などをこれまでになく高精度に再現する新世代の音声創作ソフトウェアです。
より自然な歌声を再現するだけでなく、使いやすい操作画面(GUI)によりピッチ・ビブラート・ボリューム等を簡単に編集することができ、創作・表現の可能性を幅が広がります。
※1 CeVIOプロジェクトについて
有限会社アップ・フィールド、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント、株式会社テクノスピーチ、株式会社ブイシンク、株式会社フロンティアワークス（五十音順）による共同プロジェクト。
□キャラクターボイス担当：三澤紗千香
1月13日生まれ 山梨県出身
出演作
「ウマ娘 プリティーダービー」サクラバクシンオー 役
「BanG Dream!」シリーズ 青葉モカ 役
「アクセル・ワールド」黒雪姫/ブラック・ロータス 役
「東方ダンマクカグラ」魂魄妖夢 役
など
https://stardust-va.com/actor/sachika-misawa/
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□販売サイトリンク
＜パッケージ版＞
Amazon：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BM3MN2YM
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BM461SXD
Diverse Direct：
https://diverse.direct/gasoline-alley-inc/gsln-0001/
https://diverse.direct/gasoline-alley-inc/gsln-0002/
＜ダウンロード版＞
DLsite：
https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ015780.html
https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ015781.html
ベクターPCショップ：
https://pcshop.vector.co.jp/service/servlet/Catalogue.Detail.Top?ITEM_NO=SR481861
https://pcshop.vector.co.jp/service/servlet/Catalogue.Detail.Top?ITEM_NO=SR481860
そのほかPCソフト取扱店店頭、各サイトにて販売中
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□リンク
公式サイト：
https://www.futabaminato.com/
Twitter：
https://twitter.com/futabaminato
YouTube：
https://www.youtube.com/@futabaminato
Instagram：
https://www.instagram.com/futaba.minato/
CeVIOプロジェクト公式ホームページ：
https://cevio.jp/
□株式会社ガソリンアレイについて
2021年設立。音楽を中心とした制作、マネジメント業務を行っております。
Gasoline Alley Inc. ホームページ：
https://www.gasolinealley.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/02-20:46）
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