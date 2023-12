[DOU Creations Pte Ltd]

海外でも産地直送の時代!?



シンガポールを拠点にアジア全域を対象としたマーケティング×クリエイティブ会社 DOU Creations Pte Ltd(代表:吉地大 以下DOU Creations)は海外展開を狙う日本の企業に対し、シンガポール8万人のフォロアーをもつライブコマース「Singapore Home Cooks」のFacebookグループ上での越境ライブ販売サービスを展開しております。



この度11月1日におこなったライブ配信において、長野県の農園(JA中野市)からシンガポールのご家庭まで最短5日で生鮮食品を配送するFarm to Homeの実証を行い、高い品質を維持したままの家庭配送に成功いたしましたのでお知らせいたします。



配送は11月12日に長野県を出発し、成田空港を経て15日早朝にシンガポールチャンギ空港に到着、通関を経て15日午前中には市内の倉庫へ。翌16日よりご家庭への配送(チルド便)を行いました。









日本の果物ブランドが世界で注目





日本の食文化は海外で高く評価されているのは一般的によく知られた話ですが、実は果物もその一つであることをご存知でしょうか。糖度が高く品質の高い日本の果実は、自然生まれのスイーツという感覚で、シンガポールでもスーパーマーケット等で扱われ、「Made in Japan」のラベルが付けられたブランドものとして高値で売られています。特に近年人気が高まっているシャインマスカットは、さまざまな種類が店頭に並んでいるので、シンガポール人にも認知されています。



<実際のライブ配信アーカイブ>

https://fb.watch/oE1HGY5yKh/



ライブコマースが解決する課題





デパートやスーパーマーケットをはじめとする大手小売店では、市場を経由することでの中間マージンや販売ロスの影響を受け高級果物は日本の価格と比べて大幅に高値になりがちです。配送ルートや保管期間も長くなることで品質も見えにくくなります。この課題を越境ライブコマース型Farm to Homeで乗り越えるというのが今回の取り組みとなります。



ライブ配信を通じて農園の風景や長野県の紹介、そして獲れたてのシャインマスカットを試食したり、生産者からのお話を通して、その産地と商品の魅力をシンガポールに住む消費者にダイレクトに伝えます。また、ライブで注文を受けた数のみを輸送することで中間マージンも最小化することができます。



農園出荷から最短5日間でシンガポールに到着すること、農園からご家庭までの中間放置時間を最小にした物流管理を行うことで品質ダメージの少ない、鮮度の高い状態での宅配が可能になります。ご家庭への配送は房単位で行なっています。今回の実証において品質ダメージのクレームはありませんでした。





ライブコマースの利点を活かし、鮮度とコストに優れた配送





シンガポールは国土が狭く、ラストワンマイルへの時間とコストのハードルが低いため、ライブコマースが効果的に機能します。これに対して、広い国土を持つ中国では物流拠点に速やかに配送できても、ラストワンマイルでの時間とコストがかかるという課題があります。果物は品質管理が重要な要素であるため、この差は大きな意味を持ちます。



成功の手応えと今後の展望





この成功を受けて、今後はFarm to Home第2弾としてイチゴの直送に挑戦する計画が進行中です。イチゴもシンガポールでニーズの高い商品となります。マスカット同様に品質管理が難しい商品でもあり、配送品質が問われることとなります。



「高い鮮度と適正価格で提供できる越境ライブコマース」という販売方法は、これまでのデパートやフルーツ専門店などで販売されている1パック1万円以上の商品で気軽に試すこともできない価格帯の商品を30−50%程度、価格をおさえて提供することにより日本のハイエンド商品の需要促進にも貢献できると考えます。



ライブコマースで購入体験したカスタマーが商品のストーリーと味に裏付けされる価値を知ったことでデパートなど常時販売されているプロパー商品の需要につながることも期待されます。



私たちは、今後も越境ライブコマースを通して、シンガポールの消費者に日本の魅力を届けていくとともに、新たな取り組みを積極的に進めてまいります。





<Singapore Home Cooks>

会員数が36万人以上いるシンガポール最大級のライブコマースグループ。ほぼ毎日ライブ販売を実施。

https://www.facebook.com/singaporehomecooks



▼会社概要

<ライブコマース運営>

名称 : みちをつくる株式会社

所在地 : 東京都千代田区岩本町1丁目2番13号

代表者 : 代表取締役 吉地 大

設立 : 2021年6月



<シンガポール進出サポート>

名称 : DOU Creations Pte Ltd (シンガポール)

所在地 : Twenty Anson #11-01, 20 Anson Rd, 079912

代表者 : 代表取締役 吉地 大

設立 : 2017年12月

HP : https://doucreations.com



DOU Creations Pte Ltd 企業説明: 海外進出企業のマーケティング支援、日本コンテンツの海外展開支援をする会社です。DOU Creations Pte Ltdは日本企業が海外で展開する時にぶち当たる壁を壊すことで、優れたコンテンツや商品が世界の多くの人にあたりまえに提供できる社会をつくることをミッションとしています。事業会社の海外進出におけるマーケティング戦略の知見をベースに世界中に良質な日本コンテンツを届けるための橋渡しとなるべく活動しています。



▼問い合わせ先

contact@doucreations.com

SHC Live担当まで



