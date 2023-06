[株式会社ワイズフォーリビング]



Y’s for livingのAW2023シーズンでは、ブランドが長く追求している肌触りや着心地の良さを素材や縫製で実現したアイテムを提案しています。特にこの秋冬は、暖かく、軽く、ウォッシャブルであることにこだわりました。





<主なアイテム紹介>

※価格はすべて税込



ベッドリネン 1/2

柔らかさが持続する特殊加工を施したコットンフランネルに光沢糸で刺繍した華やかさのあるベッドリネン。

ソフトな風合いと暖かさが魅力です。同柄の刺繍を施したタフタのベッドスプレッドを合わせてベッドコーディネートを。



<フランネル>

価格:刺繍コンフォーターケース ¥42,900~

刺繍ピロークロス ¥9,900

ピローケース ¥6,930~

クイックシーツ ¥18,700~

素材:綿 100%

カラー:アイボリー・グレー



<タフタ刺繍>

価格:ベッドスプレッド ¥60,500~

クッションカバー ¥11,000

素材:ポリエステル 100%(表)

綿 100%(裏)

カラー:ベージュ・グレー



<シルクワッシャー>

価格:ガウン ¥70,400

素材:絹 100%

カラー:アイボリー・ブラック









リラクシングウェア 1/4

一日の終わりには、着心地の良いリラクシングウェアで過ごしたいもの。肌に優しいシルクのワンピースは、ワイズフォーリビングらしく光沢を抑えたシックな表情。薄手でドレープの美しい、ウォッシャブルのウールガウンを合わせて。さらに肌寒いときには、首元まであたたかなショールを。



<シルクワッシャー>

価格:ワンピース ¥58,300

素材:絹 100%

カラー:アイボリー・ブラック



<ウォッシャブルウール>

価格:ガウン ¥35,200

素材:毛 100%

カラー:アイボリー・ダークグレー・ブラック





<ボア+ウールコットンワッシャー>

価格:ショール ¥30,800

素材:毛・綿・ポリエステル・ナイロン

その他

カラー:アイボリー・ダークグレー







ベッドリネン 2/2

コットンフランネルに大胆なチェック柄をプリントしたベッドリネン。ぼかしたプリントと起毛されたフランネルがやさしさと暖かさのある独特な表情に。



<フランネルプリント>

価格:コンフォーターケース ¥30,800~

ピロークロス ¥7,150

素材:綿 100%

カラー:ダークネイビー







リラクシングウェア 2/4

モノトーンでシックにまとめたスタイル。つやを抑えたシルクガウンとギザコットンにシルキー加工を施したパンツを合わせた滑らかで優雅な着心地のコーディネート。



<シルクワッシャー>

価格:ガウン ¥70,400

素材:絹 100%

カラー:アイボリー・ブラック



<ストライプ>

価格:パンツ ¥29,700

素材:綿 100%

カラー:ホワイト×ブラック







リラクシングウェア 3/4

ゆったりとしたシルエットのチュニックは、軽くてあたたかく、滑らかな着心地。



<ウォッシャブルウール>

価格:チュニック ¥28,600

素材:毛 100%

カラー:レッド・アンバー・ブラック







リラクシングウェア 4/4

表がウール、裏がコットンのガウンは、縫い目の厚みを軽減するため、縫製にもこだわりました。



<リブニット接結>

価格:ガウン ¥59,400

素材:毛 56%・綿 27%・ナイロン 17%

カラー:ライトグレー・ネイビー



<フランネルプリント>

価格:パンツ(M) ¥19,800 (L) ¥22,000

素材:綿 100%

カラー:ダークネイビー







ベスト&レギンス

お休み前の軽いストレッチにも最適な、柔らかく伸縮性のあるベスト&レギンス。

裏面がボア素材でとてもあたたかな着心地です。



<ボア裏毛>

価格:ベスト ¥22,000

レギンス ¥16,500

素材:ポリエステル 64%・綿 32%

ポリウレタン 4%

カラー:アイボリー・ダークネイビー



<ぼかしドットジャガード>

価格:ミニケット ¥9,350

素材:よこ糸:綿 100%

たて糸:ポリエステル100%

カラー:ベージュ・グレー







ワンマイルウェア 1/2

リラクシングウェアとしてはもちろん、ちょっとお出かけにも着られるアイテムをラインナップ。



※左から順に

<ウールボア>

価格:ガウンコート ¥74,800

素材:毛 56%・ポリエステル 27%

ナイロン 15% その他 2%

カラー:アイボリー・ダークグレー



<リブニット接結>

価格:ガウン ¥59,400

素材:毛 56%・綿 27%・ナイロン 17%

カラー:ライトグレー・ネイビー



<ウォッシャブルウール>

価格:ガウン ¥35,200

素材:毛 100%

カラー:アイボリー・ダークグレー・ブラック



<ボア+ウールコットンワッシャー>

価格:ショール ¥30,800

素材:毛・綿・ポリエステル・ナイロン

その他

カラー:アイボリー・ダークグレー







ワンマイルウェア 2/2



※左から順に

<ウールコットンワッシャー>

価格:七分袖シャツジャケット ¥42,900

パンツ ¥30,800

素材:毛 50%・綿 50%

カラー:アイボリー・グレー・ブラック



<メランジニット>

価格:プルオーバー ¥25,300

素材:毛 70%・ナイロン 30%

カラー:カラー:レッド・ブラック



<モールニット>

価格:ベスト ¥20,900

素材:ポリエステル 100%

カラー:アイボリー・ブラック



<ウォッシャブルウール>

価格:ワンピース ¥33,000

素材:毛 100%(別布:ポリエステル100%)

カラー:ダークグレー・ブラック



<テンセルコットンローンプリント>

価格:ワンピース ¥63,800

素材:再生繊維(セルロース) 56%・綿 44%

カラー:グレー



・ Y’s for living公式オンラインストア https://www.ysforliving.jp

・ Y’s for living公式インスタグラム https://www.instagram.com/ysforliving/



