若手エンジニア教育プラットフォーム「アルゴ式 for business」を提供する株式会社アルゴ式(東京都台東区、代表:中村 聡志、以下 アルゴ式)は、エンジニア派遣・SES企業と受け入れ企業間の「技術力ミスマッチによるトラブル」を未然に防ぐための、エンジニアの技術力を可視化する「アルゴ式 技術力ヘルスチェック」(以下 技術力チェック)の開発を開始しました。ブランド力や営業力向上に課題を持つ企業様は先着10社限定で無料でご利用いただけます。











■ エンジニア委託企業の持つ、「エンジニア派遣」への課題感

アルゴ式はエンジニアを採用する企業のHR担当者(以下、採用担当者) 30社を対象に、採用の課題感に関するアンケートとインタビューを行いました。その結果、エンジニア派遣・SES企業(以下、派遣企業)が提供するサービスを利用した経験のある方の大半が「受け入れるエンジニアの技術力が実際に働いてもらうまでほとんどわからない」という課題を抱えていることが判明しました。







採用担当者は、労働者保護の観点から受け入れるエンジニアの履歴書や面接による判断が労働者派遣法で禁止されているため、受け入れ前に自発的な技術力のチェックができません。そのため、派遣企業から提示された情報のみからエンジニアの能力を判断することとなります。

派遣企業にとっても、採用担当者と目線を深く摺り合わせていない状態でエンジニアの技術力をアピールすることになります。そのため、エンジニアの能力と採用担当者の期待値にズレが生じ、ミスマッチによるトラブルや案件継続率低下を招いてしまうリスクを抱えています。



■ エンジニアの技術力を可視化するサービスの開発を開始

アルゴ式は派遣企業と採用担当者が互いに抱える課題を解決するために、エンジニアの技術力をテストによって測定し、両者の目線のすり合わせが可能な定量的な指標を提供する技術力チェックの開発を開始しました。技術力チェックで測定する観点は次の2つです。



最低限のコーディング技術や勤務姿勢など、価値を生み出す上で必要不可欠な「必須能力」

アプリケーションエンジニア / データエンジニアなど各専門分野で特に必要とされる「専門能力」







エンジニア技術力については、昨今はITシステムの内製化や別業種人材のリスキリングという文脈で語られることが多いですが、以前からエンジニアを抱えている企業こそアピールするべきポイントです。エンジニアの技術力を可視化することによって派遣企業と採用担当者との目線を揃えると、「ミスマッチによるトラブル減少」「信頼感醸成による成約率アップ」「信用の可視化による案件継続率向上」に繋がります。



■ 「アルゴ式 技術力ヘルスチェック」の特徴

1. 実務力の可視化

コーディング力や課題の処理速度など、従来の資格取得状況では可視化できなかった実践的なエンジニア技術力も可視化することができます。



2.継続性

ヘルスチェックという名のとおり技術力の可視化を定期的に行うため、指標が陳腐化することはなく、常に最新のIT技術力を可視化することができます。



3. レベル評価

総合的な専門能力を「エントリーレベル」「ミドルレベル」「シニアレベル」のように段階的に評価するため、採用担当者との目線のすり合わせが容易な指標が手に入ります。



テスト内容は、beta版を1万人以上のエンジニアが利用する若手エンジニア育成プラットフォーム「アルゴ式 for business」に携わる「教材作成のエキスパート」が自社の持つノウハウを最大限駆使して開発いたします。

なお、開発したテストは、あらかじめさまざまなレイヤーのエンジニアに受検いただき妥当性を検証いたします。



■ 10社限定無料事前予約のお知らせ

技術力チェックテストは現在エンジニア派遣・SES企業様に向けて先着10社限定で無料事前予約を受け付けております。ブランド力や営業力向上に課題を持つご希望の企業様は担当者名、企業名、ヘルスチェック事前予約の旨を記載したメールを「info(@)algo-method.co.jp」宛にご送信ください。送信後、2営業日以内に返信いたします。



■ 株式会社アルゴ式について

株式会社アルゴ式は『情報社会の学ぶ機会の「偏り」をなくす。』というミッションのもと、情報科学学習・スキルチェックサービスの企画・開発・運営を行う企業です。ベータ版利用者1万人超の、東証プライム上場企業も利用するエンジニア育成支援プラットフォーム「アルゴ式 for business」は、若手社員の技術力向上や自己研鑽意欲、学習時間の増加を実現し続けています。詳細は以下の導入実績をご参照ください。



https://algo-method.co.jp/casestudy/shimaseiki/



時代の変化に耐えうる情報科学の素地を身につける最高品質の学びを提供することで、誰もが「意欲的に学び続けられ、情報社会で活躍できる」社会の実現を目指します。



■ 会社情報



社名 :株式会社アルゴ式

会社所在地 :東京都台東区3-26-10-901

設立年月日 :2022年3月3日

代表者 :中村聡志

URL :https://algo-method.co.jp

お問い合わせ : info(@)algo-method.co.jp



