[株式会社drapology]

M&Aでクリエイターのライフスタイルやキャリアを拡張するサービス「ソーシャルM&A(R)」を提供するGOZEN(ゴゼン) (東京都渋谷区、代表 布田尚大、以下GOZEN)は、ブランドやクリエイターの成長を支援するポップアップ情報特化メディア「POPAP」(ポパップ、以下 POPAP / 運営:株式会社qutori 東京都渋谷区、CEO 加藤 翼、以下qutori)および、一人ひとりがバラ色の人生を歩める社会をつくる事をミッションとする一般社団法人LIFE IS ROSE(東京都渋谷区、代表理事 田中秀行(AFRIKA ROSE代表取締役)/ 代表理事 松原有里、以下LIFE IS ROSE)と事業提携いたしました。

これにより、挑戦する人、表現する人が興した事業の売却支援を行うとともに、クリエイターコミュニティに対するソーシングプロセス(売却・買収候補となるターゲット企業のリサーチと交渉)を拡充・強化いたします。







130以上のブランド・クリエイター・アーティストと共にポップアップを軸とした新しいクリエイティブ経済圏を生み出してきた「POPAP」と、600名以上の多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まるコミュニティ「LIFE IS ROSE」。

チャレンジする人が多く集う両コミュニティと、女性起業家でありインフルエンサーであるハヤカワ五味氏のボディポジティブなD2Cランジェリーブランド「feast(フィースト)」の売却も行ったソーシャルM&A(R)サービス「GOZEN」が手を取ることで、ソーシャルビジネス/スモールビジネスオーナーの経済的リターンの獲得と、さらに社会的・文化的にも豊かなアウトプットとライフキャリアを実現できるエコシステムを創出してまいります。





1. 挑戦者・表現者発の事業向けM&A仲介での連携













2. 事業価値向上のためのビジネスサポート













3. 両コミュニティとコラボレーションしたイベントや情報発信











両団体とのキックオフイベントも開催!

POPAPおよびLIFE IS ROSEと、M&Aによりファウンダーのライフスタイル・キャリアの選択肢を増やすGOZENが、「挑戦する人」「表現する人」を後押しするイベントを開催します。LIFE IS ROSEが運営するスナック「SNACK LIFE IS ROSE GINZA」および、POPAPが運営するイベントスペースでの開催予定。(無料予定・オンラインも同時開催予定)。



日程、詳細内容、開催方法については近日中に両社のSNSにて告知いたします。フォローして続報をお待ち下さい。

・POPAP SNS:https://twitter.com/POPAP_JP(公式Twitter)

・LIFE IS ROSE SNS:https://instagram.com/life.is.rose(公式Instagram)

・GOZEN SNS:https://twitter.com/naohirofuda (代表布田Twitter)

または https://line.me/R/ti/p/%40614vfsli#~ (公式LINEアカウント)





GOZENについて







「美しい経済のナガレを生み出す」をコンセプトにしたソーシャルビジネス/スモールビジネスに特化したソーシャルM&A(R)サービス。

ファウンダーの美意識や社会課題解決への熱意から生まれたビジネスを対象に、M&Aを通じて事業の文化的・社会的・経済的価値のバリューアップと、ファウンダーのライフスタイルとキャリアの拡張をサポートします。

https://gozen.drapology.jp/













POPAPについて







POPAPは、「今、ここにしかない物語」を届けるポップアップ情報特化メディアです。ファッション、ライフスタイル、フード、アートなど、様々な分野に関わる愛ある人々を紡ぎながら、物語で繋がる社会を目指していきます。



WEBメディア:https://www.popap.biz/

Instagram:https://www.instagram.com/popap_jp/

Twitter:https://twitter.com/POPAP_JP

運営会社 株式会社qutori

URL:https://qutori.jp/

事業内容:コミュニティとポップアップ関連したコンサルティング及びクリエイティブ事業









LIFE IS ROSEについて







「好き」という直感的な気持ちや感覚を大切にしたい。 この時代に、抜け落ちてしまっていること。 誰かに決められた美しさや幸せを追い求めるのではなく、一人ひとりが思いのままの生き方を追求していけること。

LIFE IS ROSE は、「自分らしく生きたい」と願う人たちが集う、うつわのような存在になりたいと思っています。

わかりきったように振る舞う「正解」から脱却して、自分が素直に思った「なんかいい」や、「なんでかわからないけど好き」を、いっぱい大切にしていきます。

URL:https://life-is-rose.com/

Instagram:https://www.instagram.com/life.is.rose/



事業内容:「ひとりひとりがバラ色の人生を歩める社会をつくる」というビジョンの下、それぞれの分野で活躍する理事陣、多種多様なバックグラウンドを持つ600名以上のメンバーとともに、ソーシャルグッグアクションサポート事業 / コミュニティ運営事業 / イベント企画事業 / プロダクト開発事業 /地域活性化事業 / 飲食事業を行なっております。









本リリースのお問い合わせ先



GOZENお問い合わせメール:contact.gozen@gmail.com(PR・マーケティング)



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/23-22:40)