ZOOS(ズーズ)が、独デュッセルドルフとのパートナーシップ継続を発表。新メンバーに山本麻衣(トヨタ自動車アンテロープス所属)を迎え、世界へ挑む。



“女性を取り巻くスポーツの環境をリデザインしていく”ことをミッションに掲げるZOOS合同会社は、昨年に引き続き、3人制バスケットボールクラブ「Düsseldorf ZOOS」の始動を発表。山本麻衣選手(トヨタ自動車アンテロープス所属)を新たにチームに迎え、世界に挑む。初陣は、7月14-15日コソヴォにて開催されるプリシュティナ大会。







【Düsseldorf ZOOS】FIBA 3x3 Women’s Series参戦





ZOOS合同会社(代表:桂葵)は、昨年に引き続き、3x3Düsseldorfとパートナーシップを継続。今季も3人制バスケットボールチーム、”Düsseldorf ZOOS”プロジェクトが実現、3人制バスケットボール世界最高峰のプロサーキット「FIBA 3x3 Women’s Series」への参戦が決定。ドイツバスケットボール協会、デュッセルドルフの自治体からのサポートを受けながら、デュッセルドルフを拠点に日独混合の選手編成にて世界を転戦する。チームメンバーとして、国籍、国境、経歴、カテゴリーを超え、6名の選手がエントリー。昨年の同大会ツアーファイナルにて世界5位の成績を収めた4選手(桂葵、前田有香、Ama Degbeon、Jenny Crowder)の契約を継続。更に、今季は新戦力としてトヨタ自動車アンテロープス所属の山本麻衣選手をチームに迎える。日本国内トップリーグで活躍する女子バスケットボール選手が、”世界にチャレンジする”形として新たな選択肢が実現した。



Düsseldorf ZOOSは、Women’s Series FINALの舞台を経験した世界唯一の3x3プロクラブであり、Women’s Series自体に参戦継続しているクラブも世界中で同チームのみ。新興競技ともいえる女子3x3において、選手のプロキャリアをデザインすべく、3x3界のスタートアップとして前例なきチャレンジを続ける。”From the Street to the Olympics.” 3人制バスケットボールが五輪正式種目に採用された際にうたわれたキャッチコピー。その言葉通り、バックグラウンドや外部環境に左右されることなく、ただただ勝ち続けることで世界への道が開ける。コートの上でパフォームし続ければ、とことん勝ち続ければ、世界一になるチャンスが誰にでもある。そんな3x3のストリートな世界観を追求・体現しながら、未来の子供たちにバトンを繋いでいく。







FIBA 3x3 Women's Seriesとは

大会名称: FIBA 3x3 Women's Series 2023

主催:FIBA(=国際バスケットボール連盟)

期間:2023年5月7日~9月17日

詳細:FIBA 3x3 Women's Seriesとは、FIBA主催3x3ウィメンズカテゴリーにおける世界最高峰のプロサーキット。2023シーズンは、5月7日に中国・武漢にて開幕し、世界各地で22大会が開催される予定。ツアーの成績上位者には、9月16-17日にモンゴル・ウランバートルにて開催されるツアーファイナルの出場権が与えられ、今季の3x3女子世界一が決まる。



URL: https://womensseries.fiba3x3.com/2023





女子3x3の課題と今後の展開

FIBA 3x3 Women’s Seriesは、女子3x3における世界最高峰のプロサーキットとして2019年に開幕。但し、男子のプロサーキットがクラブチームの対抗戦であるのに対し、女子の同大会はナショナルチームの対抗戦として始まった(各国National Federationが選手を派遣することが参戦条件)。3x3選手としての活躍の場がナショナルチームでの活動に留まり、3x3専任選手あるいはプロ選手を輩出する環境には不足。多くの国において、5人制バスケのトップ選手が代表活動時のみ兼任する形で3x3に取り組んでいた。

2022シーズンより3x3Women’s Seriesのレギュレーションがアップデートされ、従来のナショナルチームの参戦をベースに、加えて、少数のクラブチームにも門戸が開かれた。新たな参戦枠は、Commercial teamと称され、商業利用を可能とすることでプロ化を促進するFIBAの意向。Düsseldorf ZOOSは、同年よりCommercial teamとして3x3Women’s Seriesに参戦、今季2年目のチャレンジとなる。





関係者コメント





■FIBA(国際バスケットボール連盟)公式コメント/アレックス・サンチェス氏(3x3マネージングディレクター)

ZOOSがWomen’s Seriesに継続参戦することは、この大会が成功していることの証明です。彼女たちの2シーズン目を迎えることができ、これ以上ないほどうれしいです。



(原文)Having Zoos back on the Women’s Series proves this is a successful competition. We couldn’t be happier to welcome them for a second season.





■ドイツバスケットボール連盟 公式コメント/ マティアス・ウェーバー氏(3x3部門長)

デュッセルドルフズーズは素晴らしいプロジェクトです。ドイツ人選手は、最高峰のレベルの3X3でさらなる経験を積み、オリンピック出場権獲得に向けたポイントを得ることができます。この日独共同事業が2年連続で実現したことを大変うれしく思っています。



(原文)Düsseldorf ZOOS is a great project. German players can gain further experience at the highest 3X3 level and gain point for the Olympic qualification. We are very happy that this Japanese-German joint venture is happening, second year in a row.





■トヨタ自動車アンテロープス公式コメント/ 大神雄子氏(ヘッドコーチ)

私たちアンテロープスは日本だけでなく常に世界を目指すチームでありたいという想いで活動しています。今回3x3バスケットで同じ志を持つZOOSの活動に、山本選手が参加し世界で戦う機会を頂けたことは、チームにとっても大きな活力となり、モチベーションにも繋がると確信しています。

FIBAの3つの戦略の1つでもある”バスケットボールにおける女性の発展”においても、この活動を通して前進していくのではないでしょうか。





Dusseldorf ZOOS ‘23 ロスター





桂葵:

1992年生まれ、東京都出身。181cm。ZOOS合同会社のファウンダー、代表。桜花学園高校から早稲田大学社会科学部へ進学。大学4年時にインカレ 優勝・MVP獲得。年代別日本代表としてU18アジア2位、U19世界7位等。卒業後は三菱商事に入社し、2018年に3年のブランクを経て3x3で競技復帰。2021年3x3プレミアリーグ優勝・MVP獲得。2022年に三菱商事を退職してZOOS設立。日独混合民間クラブDüsseldorf ZOOSのオーナー兼選手としてFIBA 3x3 Women's Seriesに参戦、世界5位。

Instagram:https://www.instagram.com/aoi_katsura/

Twitter:https://twitter.com/aoi_katsura/









山本麻衣:

1999年生まれ、愛知県出身。163cm。ポジションはガード。WJBLトヨタ自動車アンテロープス所属。今季より、夏季限定でDüsseldorf ZOOSでプレーする。桜花学園高2年時にはエースガードとして高校3冠を達成。2018年1月、WJBLトヨタ自動車アンテロープスにアーリーエントリーで加入。2020-21シーズン、2021-22シーズンWJBL優勝。2021-22シーズンはMVP獲得。2022-23シーズンWJBL準優勝、大会ベスト5。2021年、5人制日本代表としてFIBA女子アジア杯優勝。

3x3では、年代別日本代表から頭角を表し日本代表の中心選手に。3x3U23W杯では、2018年準優勝、2019年優勝・MVP(日本バスケ界初の世界タイトル)。3x3女子日本代表選手として、2020東京オリンピックに出場、5位入賞など。

Instagram:https://www.instagram.com/mai.y_23/

Twitter:https://twitter.com/mai10rimu23





(C)︎toyota-antelopes.



前田有香:

1984年生まれ、三重県出身。173cm。津商業高校から立命館大学へ進学。卒業後は、WJBL アイシン・エィ・ダブリュ(現アイシン ウィングス)にて9年間プレー。5人制バスケ引退後に3x3と出会い、Beefmanオーナー会社であるJYU-KEN入社と同時に横浜へ拠点を移す。2019年、2021年、3x3プレミアリーグプレーオフ優勝。2022年、3x3日本選手権優勝・MVP獲得。2022シーズンは、Beefmanに所属しながら、ZOOSのプレイイングコーチとして世界5位に貢献。趣味はトレーニング。

Instagram:https://www.instagram.com/maeda___yuka/

Twitter:https://twitter.com/yukamaeda1984





Ama Degbeon:

1995年生まれ、ドイツ・Heidelberg出身。188cm。FIBA 3x3 Women's Seriesツアーファイナル2022年5位(Düsseldorf ZOOS)、個人ランキングトップ10入り。FIBA 3x3 Europe Cup5位(ドイツ代表)。

Instagram:https://www.instagram.com/amadegbeon/





Jenny Crowder:

1994年生まれ、ドイツ・Gottingen出身。164cm。FIBA 3x3 Women's Seriesツアーファイナル2021年優勝(ドイツ代表)、2022年5位(Düsseldorf ZOOS)。5人制バスケットボールのドイツ代表チームメンバー。





Sarah Polleros:

2002年生まれ、ドイツ・Wuppertal出身。188cm。2019年、FIBA 3x3 Europe Cup 2位(U18ドイツ代表)。2023年、FIBA 3x3 Nations League U21ドイツ代表。

Instagram:https://www.instagram.com/sarahpolleros/





Art Director/MQ:

グラフィックデザイナー。ZOOS Art Director。八雲学園高校バスケ部を卒業し、浪人を経て東京藝術大学に入学。同大学院修了。在学中NBAに出逢い、MQとしての活動を開始する。NBAワシントンウィザーズ公認スーパーファンでもあり、2022年9月のNBA Japan Games 2022では、ウィザーズオリジナルグッズや公式SNSグラフィックの制作、作品展を開催し選手たちとの対面を果たした。NBAコンテンツやBリーグなどのプロスポーツチームのアートワークを手がける。

Instagram:https://www.instagram.com/mq_nba/

Twitter:https://twitter.com/mqdiner





ZOOS(ズーズ)とは





2022年4月1日発足。発起人及び代表は3人制バスケットボール選手の桂葵。アートディレクターにMQ氏。MISSIONは、「女性を取り巻くスポーツの環境をリデザイン」していくこと。3x3女子選手のキャリアを、”リデザイン”すべく3人制バスケットボールクラブ”Düsseldorf ZOOS”の運営を担う。世界最高峰のプロサーキット(=FIBA 3x3 Women’s Series)への参戦を通じて3x3を志す子供たちに夢を与えると同時に、育成世代を中心に3x3の普及活動を行う。

同時に、女子バスケ起点のコミュニティをつよみに国内外にて様々な企画・事業を展開。ZOOSのブランドメッセージを届けるようなプロダクト作りや共鳴するブランドとのコラボ商品開発、ライフスタイルとしてのカジュアルなガールズバスケコミュニティ”ZOOS GIRLS(ズーズガールズ)”の運営、小中学生向けにZOOS CAMP(バスケットボール教室)やZOOS CUP(3X3大会)を主催する等。







“Zoo”といえば、動物園。じつは、Zooの由来は「Zoological Garden」というロンドンの特定の動物園を指す固有名詞にあるとのこと。この「Zoological Garden」の“Zoo”の部分は、古代ギリシャ語の“Zoion”が由来になっていて、これは、【生きている】とか、【生命体】とかいう意味を持つそう。その“ZOO”に複数形の“S”を。”多様な人生を受容しながら、みんなで生きていきたい”、”集まることでより豊かになるそんな生命体の繋がりを紡いでいきたい。” そんな想いで私たちは走り始めました。





ZOOSの世界チャレンジを共に走っていただくパートナーを募集しております。

ご協賛、協業にご興味のある方(法人・個人)はお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先:info@zoosjp.com





ZOOS HP: https://zoosjp.com/

ZOOS Instagram: https://www.instagram.com/zoos.official/

ZOOS Twitter: https://twitter.com/ZOOS_official

ZOOS公式アプリ(iPhone): https://apple.co/3P2Nehm

ZOOS公式アプリ(Android): https://bit.ly/3IjmdnB



















その他





FIBA参考資料

FIBA 3x3 Women’s Series Handbook 2023: https://fiba3x3.basketball/docs/fiba-3x3-womens-series-handbook.pdf

Annex 2 to the FIBA 3x3 Women's Series Handbook 2023:https://fiba3x3.basketball/docs/annex-2-to-the-fiba-3x3-womens-series-handbook-2023.pdf





FIBA 3x3 Women’s Series 2023 大会スケジュール

5/6-7 Wuhan Stop

5/20-21 Astara Stop

6/9-10 Clermont-Ferrand Stop

6/12-13 Shusha Stop

6/16-17 Boading Stop

6/23-24 Orleans Stop

6/27-28 Poitiers Stop

6/29-30 Marseille Stop

7/2-3 Netanya Stop

7/6-7 Fribourg Stop

7/14-15 Pristina Stop

7/19-20 Bordeaux Stop

7/29-30 Edmonton Stop

8/4-5 Prague Stop

8/4-5 Yichang Stop

8/14-15 Katowice Stop

8/18-19 Melilla Stop

8/18-19 Quebec Stop

8/22-23 Baku Stop

8/27-28 Debrecen Stop

8/31-9/1 Pont du Gard Stop

9/2-3 Montreal Stop



9/16-17 Ulaanbaatar FINAL



※Düsseldorf ZOOSの参戦大会については、随時SNS等にて発信予定。(各大会への参戦有無は、各大会5週前に決定)

※ツアー成績上位チームがツアーファイナルへの出場権を獲得。





















