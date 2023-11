[株式会社禅]

The houseboat"Kotobuki” will sail to enjoy the beautiful nature and sushi of IseShima-NationalPark.



伊勢志摩国立公園の離島オーベルジュ”MOKU-ISESHIMA”は「伊勢志摩の英虞湾(あごわん)」にて、クルージングをしながら寿司を楽しむ屋形船「寿(ことぶき)」を2023年12月リリースします。



日本の夕陽百選のにも選出された三重県志摩市の英虞湾は日本を代表するリアス式海岸のひとつで、

志摩半島南部に位置する湾内に浮かぶ大小60余りある島々と穏やかな水面が、刻々と変わる光と風の変化で神秘的な風景をもたらす、伊勢神宮と合わせた観光名所となっております。



海の風景を愛でながら、MOKU-ISESHIMAの職人が握る志摩で獲れた魚介の寿司を味わう、究極の『旅の寿司』をご堪能ください。





屋形船「寿(ことぶき)」で伊勢志摩を満喫する特別な旅をご案内します





近鉄列車の最終駅「賢島駅」から徒歩2分で英虞湾の玄関港に到着します。

港から送迎船に乗り、湾の中心に位置する「間崎島」に向かいます。

間崎島の鮨オーベルジュ”MOKU-ISESHIMA”の桟橋で、屋形船「寿(ことぶき)」に乗船、

約1時間半のクルーズが始まります。









乗船プランは3つ





1.一般プラン

2.MOKU会員様限定プラン

3.法人提携プラン



1.一般プランについて

MOKU-ISESHIMAの寿司職人が調理する志摩の魚介類の寿司です。



〇ご予約方法

1.専用LINEアカウントにて営業開催日および運航時刻をご確認ください。

2.予約サイト”OMAKASE"にて3日前までにお申込みください。





1.こちらのアカウントをご登録ください。

2.予約サイトに会員登録※1して頂き、ご希望日とご希望の便をご予約ください。



※1 事前にクレジットカードの登録が必要となります。





〇お料金(2024年3月までの特別価格です。)

20,000円/1名様 (税サ込/ドリンク別)現金決済のみとなります。



〇運航時刻表 下記をご参照ください。



2.MOKU会員様限定プランについて

MOKU-ISESHIMAの親方が握る志摩の魚介類の寿司です。



※会員様の懇意の寿司職人に調理を依頼しても結構です。

※チェックイン前またはチェックアウト後に運航します。

※会員価格にてご案内致します。



※2025年3月まで第2期会員を募集しております。入会のご希望はお問合せください。

info@moku-iseshima.com



3.法人提携プランについて

屋形船でイベントを開催したい法人様や寿司職人が屋形船をレンタルするプランです。

※提携希望やレンタル規約などの詳細はメールにてお問合せください。

info@moku-iseshima.com









〇一般プラン運航時刻表

(第1便)

11:30 賢島桟橋にてお待ち合わせ→送迎船で間崎島桟橋に移動

11:50 間崎島桟橋出航→ランチクルーズ

13:20 間崎島桟橋帰港→送迎船で賢島桟橋に移動

13:35 賢島港にて解散 (14:00賢島発大阪難波行特急/14:20賢島発京都行特急がございます)



(第2便)

13:50 賢島桟橋にてお待ち合わせ→送迎船で間崎島桟橋に移動

14:10 間崎島桟橋出航→ランチクルーズ

15:35 間崎島桟橋帰港→送迎船で賢島桟橋に移動

15:50 賢島港にて解散 (16:00賢島発大阪難波行特急「しまかぜ」がございます)



(第3便)

16:00 賢島桟橋にてお待ち合わせ→送迎船で間崎島桟橋に移動

16:20 間崎島桟橋出航→ランチクルーズ

17:40 間崎島桟橋帰港→送迎船で賢島桟橋に移動

18:05 賢島港にて解散 (18:30賢島発名古屋行特急がございます)





MOKU-ISESHIMA





あご湾の中心に位置する間崎島にて、冷暖自知をコンセプトにした寿司オーベルジュ。伊勢志摩国立公園に訪れる旅人に、ここでしか味わえない体験を提供する。













〇 MOKU-ISESHIMAのご予約方法



非会員様は以下のサイトからのご予約か可能です。

https://www.ikyu.com/00003029/



会員様は優先予約枠がございます。

※入会のご希望はお問合せください





屋形船協力企業様





(屋形船提供&ヘリコプター運航)

MS-NEXT(株) https://www.instagram.com/ms_air.kyoto/?hl=ja



(内装施工)

みつば家具製作所



(イラスト)

moto https://www.instagram.com/moto____art/?hl=ja



(ライティング)

ichi10 https://lit.limk/maeichi10



(海上タクシー)

Sushi yutaka Resort(株) https://www.instagram.com/sushiyutakaresort/?hl=ja



(プロジェクト)

あご湾プロジェクト https://www.instagram.com/agowan_project/?hl=ja



鮨裕・禅(Sushi Yutaka ZEN)





美しい自然に囲まれた離島にある、船かヘリコプターでしか行けない寿司店。

その日の漁でお献立が変わる「一期一会の鮨」を旅人に提供する。



〇 Sushi Yutaka ZENのご予約方法

非会員様は以下のサイトよりご予約が可能です。

https://omakase.in/r/zm873908



≪親方からのメッセージ≫

志摩には9つの漁港があり、その港ごとに特色のある魚介類が水揚げされます。

地元漁師の生業である沿岸漁は少量の漁獲のため流通に乗せずに志摩で消費されることがほとんどです。

つまり、「ここでしか味わえない」に溢れています。

このたび風光明媚な景色と豊かな自然の恵みを多くの旅人に体験して頂きたく屋形船を始めます。

どうぞよろしくお願い致します。親方



