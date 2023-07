[IS NEAR]

鹿児島県種子島の港から歩いて行ける一棟貸しの宿「99 is near」(きゅうじゅうきゅういずにあー)2023年夏OPEN!この夏は思い切って種子島で過ごしたい!夏間近、予約開始!



種子島をあなたの近くに感じてほしい!港から徒歩7分ほど交通も便利な一棟貸しの宿が、種子島にオープン!

島旅のハードルを感じない立地でレンタカーがとれなくても種子島を満喫できる。「自然の中で過ごしたい!」そんな理想が叶います。島旅へのあこがれを気軽に満たせる家族で泊まれる宿。





鉄砲伝来・JAXA宇宙センター・国内有数のサーフスポットとして歴史的にもアクティビティ的にも知られる種子島。そんな種子島に2023年夏新しい宿がオープン!

1日1組限定。鹿児島市内からのアクセスも良い種子島。

そんな種子島の開放感溢れる古民家を改装した一棟貸しの宿「99 is near(きゅうじゅうきゅういずにあー/呼称:きゅうじゅうきゅう)」



100じゃなくて99。

完璧な雰囲気でなくみんなを受け入れるラフな形。

いつも頑張っているみんなのラフスケッチが生まれる場所になることは間違いない開放的な宿。



宿の中は、贅沢な土間が印象的な空間。

広々とした懐かしい畳の部屋や板の間が開放的に広がります。







急な計画だとなかなか予約が取れない種子島の宿とレンタカー。

けれど徒歩でも夏の島を満喫できる!

そんな贅沢な島旅を気軽に計画してみませんか?



徒歩圏内の港で釣りやウミガメウォッチ。

近くの商店街を散策してお食事やお買い物もできる。

住んでいるように観光できる、子どもも大人も自由に過ごせる、そんな旅を可能にします!





開放的なお風呂。

自由に安全に使えるIHキッチン。

島のスーパーで食材を購入し、みんなで作って食べるのもよし、商店街のお食事処で島の人とおしゃべりしながら食事するもよし。お酒の楽しい時間の後も星空みながら歩いて帰れるそんな場所。

友達家族との宿泊もできるから、みんなとより近くなり修学旅行のような思い出を作れる。





また、種子島ならではのロケット打ち上げ見学も、隣接する屋上から、ゆったりと見ることも可能。

そしてなによりも海に囲まれている南の島だから夏を満喫できる!



今、距離感が変化してきている時、あなたと種子島も思ったより近く、そして、街も人も近い。

99is nearに宿泊して、心がストレッチできる嬉しい旅をしませんか?







「99 is near」(きゅうじゅうきゅういずにあー)

公式サイト https://www.99isnear.com/



◇所在地

鹿児島県西之表市東町99番地

◇アクセス

西之表港より徒歩7分(車で3分)

種子島空港より車で15分

種子島空港よりバスで約25分



TEL:090-8228-4291

MAIL: hotelisnear@gmail.com

予約:1組1泊あたり18,000円~※詳しくは公式HPより



運営:株式会社IS NEAR

公式サイト:http://isnear.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/08-12:46)