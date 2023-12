[有限会社 Office MAMA.]

有名アーティストやタレントたちが友情出演!平原綾香20周年記念アルバムの話題曲「からっぽのハート」のミュージックビデオがYouTubeにて公開!



世界的フォトグラファーのレスリー・キーが、平原綾香の楽曲「からっぽのハート」に感銘を受け、ミュージックビデオの制作を提案。この楽曲を聴いたアーティストやタレントなど30名の著名人や、様々な分野で活躍する約60名のゲストが友情出演するという大きな企画にまで発展。話題のミュージックビデオがついに解禁!





平原綾香20周年記念アルバムの話題曲「からっぽのハート」のミュージックビデオがYouTubeにて公開された。



▼ミュージックビデオはこちらからもご覧いただけます

https://www.youtube.com/@AYAKAHIRAHARAOFFICIALCHANNEL





世界的フォトグラファーのレスリー・キーが、この楽曲に感銘を受け、ミュージックビデオの制作を提案、この楽曲を聴いたアーティストやタレントなど30名の著名人や、様々な分野で活躍する約60名のゲストが友情出演するという大きな企画にまで発展した。大切なものを失いからっぽになっても、その空白を埋めるように、たくさんの人が平原綾香を支えていた。



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Leslie & Ayaka’s Friends starring :

Joshua Ogg (ジョシュア・オグ)

Yumi Katsura (桂 由美)

Chizuru Azuma (東ちづる)

Mika Ahn (アンミカ)

Theodore Miller (セオドール・ミラー)

LiLiCo (リリコ)

Ryohei Odai (小田井 涼平)

Noriko Maeda (前田 典子)

Akira Hibino (日比野 玲)

Motoki Okochi (大河内元基)

Thomas Juraver (トーマス・ジュラバー)

Sumire (すみれ)

Ivan (アイヴァン)

Miyu (ミユ)

Sarahphina (サラフィナ)

Masataka Nakagauchi (中河内雅貴)

RIOSKE (ペルピンズ)

KAZ (ペルピンズ)

Makoto Kamiya (神谷 誠)

Naoki Oguro (小黒直樹)

Takayuki Oishi (大石貴之)

Ichinosuke Umekawa (梅川壱ノ介)

Junji Sato (佐藤純次)

Takumi Sato (佐藤拓海)

Yuta Itoh (伊藤裕太)

Chizuka Yamakita (山北千束)

Satoshi Tachiiri (立入聡)

Hideyuki Imai (今井英之)

Junko Imai (今井純子)

Zentaro Imai (今井善太郎)

Noa Horiguchi (堀口野明)

Jane Aiko Yamano (山野愛子ジェーン)

Stan Nakagawa (中川巧スタン)

Mia Aiko Yamano (山野愛子ミア)

Michelle Kumagi (熊谷操)

Erina Saito (齊藤恵理称)

Bonten (大江戸梵天)

Rei Rei (坪井玲)

Ryota Kogenji (小源寺亮太)

Mai Ejima (江島 舞)

Hiroko Mima (美馬寛子)

Rio Miyazaki (宮崎莉緒)

Marybelen Sakamoto (坂本麻里ベレン)

Nana Miwa (三輪奈南)

Risa Morishita (森下理沙)

Misaki Matsumoto (松本美咲)

Mio Yamamoto (山本実生)

Kana Takada (高田佳奈)

Mina Yasukawa (安川美那)

Rina Iuchi (井内リナ)

Yuma Enomoto (榎元悠真)

Alan Miura (三浦アラン)

Leon Miura (三浦レオン)

Renan (レナン)

Nabi (ナビ)

Kai Satomura (里村海)

Leo Nakada (中田怜郎)



Film Staff Credit :

Directed by Leslie Kee

Filmed & Edited by Daichi Mihara

Supported Film by Ryo Sugimoto & Kei Ichikawa

Lighting Direction by Chikara Tsuchiya



〈A-ya〉

Styling by Mariko, Shogo Sone

Hair & Makeup by Hiromi

〈Guest〉

Hair Team : Hanjee, Kiyo Igarashi, Koki Noguchi

Makeup Team : Chifumi, Kunio Kataoka, Takahiro Okada

Behind Scene Images : Takashi Iijima, Wu Yue

Coordinate Team : Takuya Mimura, Masaru Terasaki, Zhao Hao Wei



Special Thanks : Tomoyo Shimbo (Canon), Naoko Suda (Canon), Yasuhiro Ishibashi (Horiuchi Color), Yamano Beauty College, Yohji Yamamoto Inc.



Supported by Canon Gallery S, Canon Marketing Japan

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇







本編は、平原綾香がサックスを奏でるシーンから始まる。このサックスは、亡き父である平原まことが平原綾香に託したサックスだ。平原綾香20周年記念アルバム「A-ya!」に収録されている「からっぽのハート」のバージョンとは違い、レスリーからの提案で、今回のミュージックビデオのためだけに録音された。



場所は、品川にあるキヤノンギャラリー。キヤノンギャラリー50周年企画展であるレスリー・キー25周年記念の写真展「LIFE」内で撮影された。世界各国の著名人180点以上のポートレートが展示されている中、マドンナやビヨンセ、レディー・ガガ、クリスティーナ・アギレラなどの歌手たちのポートレートが平原綾香を見つめる。



友情出演した著名人たちは、レスリーが撮り下ろした自身のポートレートを持ち撮影。世界的ウェディングドレスデザイナーである桂由美氏も撮影に参加した。レスリー・キーは「Photo is love of life, life is gift of love…参加してくれた友人たちの輝く姿を撮影し、ひとりひとりが物語の主人公であることを表現したい」と語る。彼の手には、松任谷由実氏の写真が。ユーミンを自ら撮影した際の大事な写真だ。







ミュージックビデオの終盤は、歌う平原綾香を出演ゲストたちが見つめるシーンに切り替わる。思い思いの表情で見つめる彼らの瞳に、今までの人生の物語が映し出される。平原綾香の歌を聴き、涙を流すゲストもいた。



撮影を終えた平原は「忙しい中、たくさんの方々が集まってくれました。からっぽになって離れていく人もいれば、変わらずそばにいてくれる人もいます。自分のからっぽのハートに、たくさんの人の愛が入っていく感覚になりました。本当に嬉しかったです。この企画を考えてくれたレスリー、そして集まってくれたゲストのみなさん、協力してくれたすべてのみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです」と語る。





平原綾香のオフィシャルYouTubeチャンネルで公開中。

▶︎https://www.youtube.com/@AYAKAHIRAHARAOFFICIALCHANNEL



◇◇◇◇◇

また同日、実はもう1曲のミュージックビデオが撮影された。アニバーサリーアルバムに収録されている「Don’t Cry」だ。こちらは、平原綾香のみの出演だが、そこに平原にとっての想い出の写真が映し出される。幼少期の写真や、家族の写真が音楽と共にスライドされ進行していく。「Don’t Cry」の歌詞にある “思い出すの 孤独の中でも 愛の中にいたこと” がより心に響き、言葉にならない想いが押し寄せる。楽曲の切なさと力強さが際立ち、クライマックスにつれて、それぞれの写真たちが走馬灯のように平原綾香を包み込む。音楽と写真が織りなすこの映像は、見る人それぞれの想い出に語りかける圧巻のワンカット撮影ミュージックビデオとなった。

“Dear papa…”と歌い始めるこの楽曲だが、大切な人を守りたいとがむしゃらに生きる平原綾香本人の想い、家族や母を守りたいと願う気持ちが表れている。

レスリーが、この撮影のために制作しプレゼントしたという、平原綾香着用のTシャツも要チェックだ。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

“からっぽになったら優しさが溢れ出した

救いたい思いと 愛する想い・・・

かけがえのない想いはからっぽのハートをめぐる

この想いもう少しだけ歌わせて”

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



あの時の悲しみや、様々な感情を素直に歌った

平原綾香「からっぽのハート」「Don’t Cry」のMVはこちらからもご覧いただけます。



■AYAKA HIRAHARA

「からっぽのハート (An Empty heart)~with friends~」

https://youtu.be/_tlhkO9yJS8

Music & Lyrics : Ayaka Hirahara (A-ya)





■AYAKA HIRAHARA

「Don’t Cry」

https://youtu.be/VFizkz1LaQ8

Lyrics: Ayaka Hirahara (A-ya)

Music: AIKA, Andrew Holyfield, Marky Style, Mayu Wakisaka, Nicolas Farmakalidis





■2曲ともに、平原綾香20周年アニバーサリーアルバム「A-ya!」に収録。只今好評発売中!



オンラインストア https://www.camp-a-ya.com/product/49474/



■20周年全国ツアー開催

「平原綾香 20th Anniversary Concert Tour 2023 ~ Walking with A-ya ~」全21公演

企画 : Office MAMA.

制作 : SKIYAKI LIVE PRODUCTION



●12月16日(土) 東京国際フォーラム ホールA 開場17:00 開演18:00

【チケットのお問い合わせ】ホットスタッフ・プロモーション 050−5211−6077



●12月24日(日)大阪フェスティバルホール 開場 16:00 開演 17:00

【チケットのお問い合わせ】キョードーインフォメーション 0570-200-888



■待望のコンサートツアー映像集。最新ライブ・ブルーレイ(2枚組)

「A-ya! 20th Anniversary Movie 2021&2022」



オンラインストア https://www.camp-a-ya.com/product/51054/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-02:40)