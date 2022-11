[ab concept 株式会社]





香港 – ビクトリア・ハーバーの一角に位置するフォーシーズンズ香港は、美食とウェルネスを融合させたランドマークと言われています。開業から16年目の2021年、インターナショナルインテリアデザインスタジオ AB Concept (エイ・ビー・コンセプト) がデザインした新たなおもてなしの空間が公開されました。AB Concept は、大規模な改装の一環として、ホテルのエントランスと玄関前の広場、ロビーとロビーラウンジギャラリー、受賞歴のある新しいカクテルバー「ARGO」を設計していますが、さらに今年8月、ミシュランスターを獲得したシェフ、パウロ・アイラウド氏が率いる新しいレストランラウンジ Noi のデザインを発表しました。



AB Concept は、シェフが描き上げたデザインブリーフに沿い、このレストランを2つのゾーンに分けています。イタリアンスタイルのダイニングルーム Italian Silhouette(22名収容)、香港のパノラマビューを一望することのできる、ワインバーキオスクを備えたカジュアルなブレイクアウトラウンジ Doodle Garden の2エリアです。



インテリアは、イタリアの面影を残しながら、日本風のテイストを散りばめたデザインコンセプトに仕上げました。 イタリア建築と現代的な家具を融合させ、イタリア系アルゼンチン人であるAiraudoシェフのバックグラウンドとその伝統に敬意を表し、ワインセラーも備えています。イタリア語で「私たち」を意味する「Noi」。Airaudoシェフ自身が幼少期に大好きだった料理、お気に入りの80年代と90年代のヒットプレイリスト、過去の旅や観た映画にビデオゲーム、そしてたくさんのタトゥーから着想を得た遊び心あふれるインテリアなど、その半生を体現したようなエナジーと楽しさに溢れる空間で本格的なファインダイニングを提供します。



Foyer at Doodle Garden. Image credit AB Concept

Noi は各エリアでその日、その瞬間あなただけの思い出となるような特別な体験をご提供します。 カーペット、壁、天井にあしらわれたアーティスティックな装飾や、ポップアートをモチーフにした2つのプライベートダイニングルームなど、店内のいたるところでグラフィックが施され、アートと料理の融合が演出されています。プライベートダイニングでは、イタリアのルネッサンス期のモールディングを現代風にアレンジしてポップアートの要素を取り入れました。イタリアの著名な老舗家具メーカーPoltrona FrauとのコラボレーションによるAB ConceptのViolaチェアで、ゆったりとおくつろぎいただけます。また、2つ目のプライベートダイニングスイートには隠し扉を通じて入ることができ、どちらの部屋からも、2つの部屋を隔てる厳選されたワインセラーに入ることができます。



ネイビーを基調としたホワイエに、季節ごとに異なる照明やカーペットのグラフィックが映し出され、お客様をお迎えします。ラウンジの名前にもなっている「Doodle Garden」の天井には、LEDが組み込まれており、シェフであるAiraudoのヴィンテージタトゥーを模したイラストが描かれています。レストランでお席を待つ間、ワインキオスクでワインをお楽しみいただけます。



Italian Silhouetteは、イタリアの伝統的なモチーフに着想を得たメインダイニングで、深い青、ブロンズ、ダークティンバー、レザー、波打つガラス、シルバーのトラバーチンなど、豊富な素材とカラーパレットが特徴的です。オープンキッチンを見下ろすバンケット席には日本瓦が敷き詰められ、その向こう側のDoodle Gardenとは竹のスクリーンで仕切られ、幾重にも重なった雰囲気が心地よい空間です。Noiは、お客様にインスピレーションを感じていただけるよう、細部にまでこだわっています。

Italian Silhouette from left, Doodle Garden - ceiling detail Image credit AB Concept

「Noi のビジョンは、活気ある街のシーンに合った楽しいファインダイニングを作り、シェフであるPaulo Airaudoの理念を讃えることでした。私たちは、シェフの半生を初め、地域の伝統に関する遊び心にあふれたエピソードを交えながら、お客様をユニークかつ本格的な食の冒険へとお連れします。コンテンポラリーイタリアンというコンセプトのもと、最高級の素材を使った内装や オーダーメイドの家具、匠による一流の技を随所にご覧いただけるかと思います」 AB Conceptデザイナー、Ed Ng



AB Concept :

AB Concept は、建築家のTerence Ngan とインテリアデザイナーのEd Ng によって1999年に香港で設立されたデザインスタジオです。これまで20年以上にわたり、世界各国の商業施設や個人邸宅のインテリアデザインを通じて、クライアントの価値観や世界観を手触りのある実際の空間へと表現してきました。私たちはさまざまな世界的なホスピタリティブランドのクリエイティブパートナーとして、人々がいまその瞬間に存在していることを楽しめる空間を提供しています。個性的でありながらも、誰もが使いやすい家具や照明、そしてテキスタイルをデザインしてきました。



私たちが信じるのは、デザインの力です。優れたデザインは人々の体験を形作り、ポジティブな記憶を心に刻みます。自分らしくあること、誰かと過ごすこと、今この時代に生きること、そして感動やインスピレーションを与えてくれる、生活をよりよいものにするための工芸品です。突き詰めればデザインとは、存在(about being)そのものなのです。

www.abconcept.net

@ab_concept



Chef Paulo Airaudo :

シェフのパウロが作る料理は、世界最高峰のレストランで修業してきた実績に裏打ちされています。彼の最初のレストランであるジュネーブの「ラ・ボッテガ」と娘の名前が由来となったレストラン「アメリア」は、共にオープンしてから6ヶ月足らずでミシュランを獲得しました。2021年には「アメリア」で、美食の地バスクにてミシュラン2つ星を獲得し、初の外国人シェフとして歴史を刻みました。そして2019年には「ジュネス・レストランツ・イノベーション賞」で、現代ヨーロッパ料理を進化させる役割として評価されました。その後も、世界各地(サン・セバスティアン、香港、コロンビアなど)で計10店舗のダイニングコンセプトレストランを展開しています。



Noi :

ミシュランを獲得したシェフ、パウロ・アイラウドは、新しいコンテンポラリーイタリアンレストランのコンセプトのアジア旗艦店「Noi」で、料理の旅へ次のステップを踏み出しました。「Noi」とは、イタリア語で「私たち」を意味する言葉。シェフのパウロは、ファインダイニングに楽しさを加えながら、彼の想いと彼が築き上げてきた料理の一部を共有することで、本格的でユニークな新しい美食の冒険へとお客様をお連れします。季節のテイスティングメニューは、小規模業者から仕入れた最高の食材を使い、それぞれの食材を農家やその土地に敬意を表して作るという、パウロのこだわりによって作られています。パウロシェフは、自身の料理の旅を続けながら、子供時代の思い出やお気に入りの味や食材をふんだんに盛り込んだ、心のこもった料理を提供しています。



Four Seasons Hotel Hong Kong :

フォーシーズンズ・ホテルズ・アンド・リゾーツは、世界屈指のラグジュアリーホテル運営会社として、現在48カ国で118のホテルを運営しています。 2005年にオープンしたフォーシーズンズ・ホテル香港は、ビジネスや観光で香港を訪れるお客様に最適なローケーションと、世界中のフォーシーズンズのお客様が期待し、高く評価している、パーソナライズされた最先端のサービスを提供しています。最近では、フォーブス・トラベル・ガイドの4つ星や、ミシュランの星を獲得するなど、数々の賞を受賞しています。

住所: Portion A, Podium L-5 Four Seasons Hotel 8 Finance Street, Central Hong Kong

Instagram: @fshongkong www.fourseasons.com



