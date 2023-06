[IPDefine株式会社]

無形資産を可視化し収益化することに特化したインテリジェンスデータプロバイダーであるIPDefine株式会社(東京都目黒区、代表取締役:Aaron Mollin、以下「IPDefine」)は、博拓国際知的財産グループ(本社:台湾台北市、以下「PIIP」)と提携したことをお知らせいたします。





PIIPは台北を拠点とする知的財産法律事務所で、新竹、深セン、上海、バージニアにサテライトオフィスを構えています。本提携により、IPDefineの最先端技術とPIIPの知的財産権に関する専門知識を融合させ、台湾市場に特化したユニークで革新的なソリューションを新規および既存のクライアントに提供して参ります。



IPDefineは画期的な技術を駆使し、2つの主要ソリューションを通じてデータを生成します: 収益化の可能性がある特許を自動的に特定する特許侵害検出と、登録された特許の有効性を即座に評価しランク付けする特許有効性分析です。



IPDefineのCEOであるAaron Mollin氏は、「PIIPは当社の技術をサポートしてくれた重要なパートナーであり続けてきました。この新たなステージへの参入に非常に興奮しており、特にこの地域で当社のサービスを代表してくれるPIIPという尊敬されるパートナーに心から感謝しています。」と述べています。



PIIPのCOOである黃國洲氏は、「IPDefineとの協力により、彼らの技術を活用して顧客により大きな価値をより迅速に提供することができます。」と述べています。



IPDefineとPIIPは、この提携を通じて台湾の顧客に新たな洞察力と価値を提供し、特許の出願段階から特許検索や特許代理サービス、特許侵害検出や訴訟支援など、特許ライフサイクル全体をカバーするサービスを提供することを目指して参ります。



IPDefine株式会社について

IPDefine株式会社は東京を拠点とするAIスタートアップで、特許侵害の検出と特許の有効性分析ソリューションを提供することで、特許発行後の収益化分野に革命を起こすことを行っております。



博拓国際知的財産グループ(PIIP)について

PIIPは台北を拠点とする知的財産法律事務所で、新竹、深セン、上海、バージニアにサテライトオフィスを構えています。



【本リリースに関するお問合せ先】

IPDefine株式会社

E-mail:info@ipdefine.com



Tokyo, Japan / Taipei, Taiwan - 7 June 2023 - IPDefine, a Tokyo-based AI startup which provides global patent infringement detection and patent validity analysis solutions, has established a partnership with Portal International IPR Group (PIIP), a Taipei-based IP law firm with satellite offices in Hsinchu, Shenzhen, Shanghai and Virginia. This collaboration will bring together IPDefine's cutting-edge technology with PIIP's expertise in IP, offering a unique and innovative solution to both new and existing clients-with a specific focus on the Taiwan market.



IPDefine utilizes its revolutionary technology to generate data via its two main solutions: Patent Infringement Detection, which automatically identifies patents with monetization potential; and Patent Validity Analysis, which instantly assesses and ranks the validity of any issued patent.



"PIIP has been a key supporter of our technology from the outset." said Aaron Mollin, CEO of IPDefine. "I’m very excited about entering this new phase, and am truly grateful to have a partner as well-respected as PIIP to represent our services in the region.”



"Partnering with IPDefine will allow us to leverage their technology to provide even greater value to our clients at a lightning-fast pace," said Joe Huang, COO at PIIP.



Through this partnership, IPDefine and PIIP aim to provide a new dimension of insight and value to clients in Taiwan, by providing a comprehensive suite of services covering the entire patent life cycle, from pre-issue support, such as patent searches and drafting, to post issue support, such as patent infringement detection a litigation support-and everything in between.



About IPDefine



IPDefine is a Tokyo-based AI startup that is focused specifically on revolutionizing the post-issue patent monetization space by providing patent infringement detection and patent validity analysis solutions.



About PIIP



Portal International IPR Group (PIIP) is a Taipei-based IP law firm with satellite offices in Hsinchu, Shenzhen, Shanghai and Virginia.



For more information, please contact:



Aaron Mollin, CEO

IPDefine Ltd.

Email: info@ipdefine.com







