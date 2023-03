[株式会社CREAS]

国際女性デーに合わせ阪急うめだ本店、4階イットコンテポラリーにて開催されるポップアップイベントに出展。フェムテック・ウェルネス製品を取り扱うブランドが一堂に会します。



株式会社CREAS(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:松尾恵)は、フェムテックブランド『WOOCA』より「デリケートゾーンオイル」を昨年リリース。









性別、年齢を問わず誰もが平等に生きられる社会を目指す国際女性デー(ミモザの日)。自分らしく輝く未来のために、日々様々なタスクをこなしながらも、より健やかに過ごすことを理想に掲げる”ウェルビーイング”への意識が高まっています。新たな気持ちでスタートする春、心と身体を見つめなおす新しい選択肢を。

フェムテックブランド WOOCA について





フェムテックブランド「WOOCA」は、「今よりもほんの少しだけ誇れる私へ 選択肢を常に探求していく。」をコンセプトにフェムケアを展開するブランドです。女性特有の様々な身体と心の悩みに対する新たな選択肢を提案することで、女性がイキイキと自分らしく活躍できる社会の実現を目指しています。取扱い製品は、デリケートゾーン専用のオイル。植物由来にこだわり、植物が持つユニークな個性を引き出したお肌にも優しいオイルです。月見草油やバオバブ種子油をはじめとする厳選した7種のオイルを配合。香りは9種の精油を独自ブレンドしたもの。一日の終わりにそっと癒してくれる芳醇でありながらも心弾む爽やかな香りです。オイル独自のべたつき間を考慮したテクスチャーはオイルが苦手な方にもおすすめです。



公式ブランドサイト https://wooca.jp/



※期間中、WOOCA製品を購入のお客様には、オリジナル巾着をプレゼント。

ポップアップイベント詳細について





Love Yourself~Less is the NEW More~「Less is the NEW More」~少ないもので最大の効果を得るために、あえて最小限の要素に絞り込む~という美意識を表した言葉。 日々変化し続ける環境の中で、ものを選ぶ、ものを買う、その行動に意味を見出し、自分を好きになるために、自分なりの最適なものを見つけていこうという意味が込められています。同ブースでは、フェムテック、ウェルネス製品を取り扱う9社11ブランドが出展しています。■出展ブランド 五十音順・ayame(吸水ショーツ) https://www.ayame-japan.jp/・Girls Leap(吸水ショーツ) https://www.girls-leap.com/・Cosmos(コンドームケース) https://linktr.ee/cosmosofficial・sobani(コンドーム) https://sobani-official.studio.site/・newnuance(フェムケア) https://newnuance.jp・Mellow. (インティメイトウォッシュ) https://mellowdot.com/・Love Piece Club(フェムテック) https://www.lovepiececlub.com/・Wyle & ily by BONHEUR (フェムケア&サプリ) https://store.bonheur-inc.com/・Cosmos(コンドームケース) https://linktr.ee/cosmosofficial・sobani(コンドーム) https://sobani-official.studio.site/・newnuance(フェムケア) https://newnuance.jp・Mellow. (デリケートゾーンスキンケア) https://mellowdot.com/・Love Piece Club(フェムテック) https://www.lovepiececlub.com/・Wyle & ily by BONHEUR (フェムケア&サプリ) https://store.bonheur-inc.com/日時:2023 年3月8日(水)~17日(金)営業時間:10:00~20:00場所:阪急うめだ本店4階『イット コンテンポラリー』住所:〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号電話:06-6361-1381※営業時間は変更になる場合がございます。詳しくは阪急うめだ本店の公式 HP をご覧ください。

本件に関する問い合わせ先





株式会社 CREAS(クレアス)代表取締役 松尾 恵TEL:06-6282-7932MAIL : info@creas-inc.com公式オンラインストア:https://wooca.jp/Instagram : https://www.instagram.com/wooca_official/

会社概要





社名 : 株式会社 CREAS本社所在地 : 〒542-0082 大阪市中央区島之内 1-21-23-801代表取締役 : 松尾 恵事業内容 : フェムテック自社製品の開発、運営/人材紹介業/WEB制作



