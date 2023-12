[株式会社アジョイア・ジャパン]

未来のためのエシカルな選択。AGIOIA(R)️のラボグロウンダイヤモンド





株式会社アジョイア・ジャパンが運営する、ラボグロウンダイヤモンドを使用したエシカルファインジュエリーブランド「AGIOIA(R)️(アジョイア)」が、スタイリスト 山脇道子 氏がプロデュースするプロジェクト「Make better things(メイク

ベター シングス)」 とのコラボレーション第2弾として、新作ジュエリーConstellation(コンステレーション)ラインを2024年1月1日より受注受付を開始いたします。



■未来のためのエシカルな選択。心奪われる煌めき 最高品質のラボグロウンダイヤモンドジュエリーAGIOIA(R)️

AGIOIA(R)️で使用するラボグロウンダイアモンドはすべて、誰もが知るハイジュエラーが使用する最高級の天然ダイヤモンドと同等グレードのものだけを使用してプラチナや18金など高品質地金のみを使用し、国内の宝飾職人が手作業でひとつづつ丁寧に製造、タイムレスな作品で人にも地球にも優しい新しい価値を提案します。



■新しい年に 12星座のモチーフで私らしい価値を迎え入れる

今回発表するラインはConstellation(コンステレーション)をコンセプトに、夜空で輝く12星座を神秘的な煌めきを放つラボグロウンダイヤモンドで美しく描きました。アイテムは存在感のあるロングネックレスと、手元を華やかに彩るブレスレットの2タイプ、全24型/4色ラインナップします。



■2024年のラッキーデーを見逃さないで

受注受付開始日である2024年1月1日は、最強開運日と言われています。このジュエリーを持つ全てのお客様の運気を高めるのはもちろん、前向きな気持ちに導いてくれるお守りになってくれたらという願いも込めて、この日に発売することを決定しました。本商品を1月1日に注文をされたお客様への特典として、お出かけや旅行に便利なオリジナルジュエリーボックスを全員にプレゼント(無くなり次第終了)。大切な人へのプレゼントはもちろん、自分へのプレゼントとしてもおすすめなジュエリーです。



販売概要





受注受付開始日時:2024年1月1日(月)1:11~

販売先 :公式オンラインストア(https://agioia.com)

商品名 :12星座コンステレーション ロングネックレス /ブレスレット



< ITEMS >

スタイリスト山脇道子氏が、今気になるアイテムをジャンルにこだわらず生み出していくプロジェクト

「Make better things」(*)とのコラボレーションジュエリー第2弾 “Constellation(コンステレーション)” 。

夜空に輝く星座を意味するConstellationラインは、大小2種の最高等級グレードのラボグロウンダイヤモンドを使用。星の形に見えるようセッティングする職人技で、煌めく12星座の星空を表現しました。



*)Make better things

毎日をもっと楽しく、より素敵に過ごせるもの作りを目指すプロジェクト。スタイリスト、ブランドディレクター・クリエイティブディレクター

として活動する山脇道子自身が、その時々に「こんなものがあったらいいな」と感じたものを、衣・食・住、ジャンルにこだわらずタイムリーに生み出していく。



12星座コンステレーション ロングネックレス







他ジュエリーとの重ね付けにも活躍する60cmのロングチェーンは、通常より太めのものを使用することで存在感をアップ。コーディネートの幅を広げてくれるアイテムです。



- プラチナ, K18イエローゴールド, K18ホワイトゴールド, K18ピンクゴールド

- チェーン全長約60cm, ペンダントトップ(縦 約2cm×横 約1.5cm)のみをチェーンから取り外し可能

- ジェンダーレスで男女共に使用できるデザイン

- 全12星座(0.1~0.31ct)¥318,000~394,000(税込)





金額(全て税込)

おひつじ座(0.1ct):¥318,000

おうし座(0.18ct):¥346,000

ふたご座(0.22ct):¥366,000

かに座(0.12ct):¥323,000

しし座(0.2ct):¥356,000

おとめ座(0.27ct):¥380,000

てんびん座(0.19ct):¥351,000

さそり座(0.21ct):¥361,000

いて座(0.31ct):¥394,000

やぎ座(0.22ct):¥366,000

みずがめ座(0.23ct):¥371,000

うお座(0.3ct):¥390,000



12星座コンステレーション ブレスレット







手元を華やかに彩るブレスレット。 スライド式のアジャスターが付いているので、フリーサイズでお使いいただけます。



- プラチナ, K18イエローゴールド, K18ホワイトゴールド, K18ピンクゴールド

- 小豆チェーン全長約18cm、スライド式アジャスター, オリジナルエンドパーツ付き

- 楕円部分(縦約2cm x 横約1.5cm)

- ジェンダーレスで男女共に使用できるデザイン

- 全12星座(0.1~0.31ct)¥187,000~263,000(税込)





金額(全て税込)

おひつじ座(0.1ct):¥187,000

おうし座(0.18ct):¥215,000

ふたご座(0.22ct):¥235,000

かに座(0.12ct):¥192,000

しし座(0.2ct):¥225,000

おとめ座(0.27ct):¥249,000

てんびん座(0.19ct):¥220,000

さそり座(0.21ct):¥230,000

いて座(0.31ct):¥263,000

やぎ座(0.22ct):¥235,000

みずがめ座(0.23ct):¥240,000

うお座(0.3ct):¥259,000



ABOUT AGIOIA(R)️





未来のためのエシカルな選択。AGIOIA(R)️のラボグロウンダイヤモンド



ラボグロウンダイヤモンドは、高度な科学技術を用いてラボラトリー(研究室)で育てられています。天然のダイヤモンドと同じ組成の本物のダイヤモンでありな がら、地下資源の採掘に伴う環境汚染、児童労働、過酷な労働環境、紛争などの犠牲を伴わない、エシカルで倫理的にもクリーンなダイヤモンドです。その中でもAGIOIA(R)の ジュエリーは最高等級グレードのラボグロウンダイヤモンドのみを使用。それらは不純物がほぼなく、そのクオリティは天然のダイヤモンド では上位1~2%のみといわれており、どこまでも透き通るような神秘的な煌めきに満ちています。また、末長く愛用することもサステイナブルであるという思いから、プラチナや18金など高品質地金のみを使用し、国内の宝飾職人が手作業でひとつづつ丁寧に製造、タイムレスな作品で人にも地球にも優しい新しい価値を提案します。



AGIOIA(R)️が目指しているのは、時を超えて愛されるものづくり。



選び抜かれた最高品質の素材が紡いだ美しく洗練されたタイムレスなデザインは、身に着ける人を上品かつヘルシーな美しさで包み込み、地震に溢れた上質なムードで満たします。年齢的や性別や時代に囚われことなく共感を生むそのムードは、どんなスタイルの着こなしもワンランクアップさせます。「身に纏うたびに、まるではじめて手にしたときのように高揚する。そんなかけがえのない存在になりたい。」という想いが込められた作品たちは、人生のどんなシーンにもお守りのようにそっと寄り添ってくれるでしょう。



■Director & CEO :清水 美帆(しみず みほ)



外資系マーケティング会社、日系大手専門商社を経て、M&Aコンサルティング会社を創業。約15年間代表を務め、後継者不在に悩む多くの地方優良企業の事業承継案件を成約に導いた。(財)日本M&Aアドバイザー協会代表理事に就任(2010-2014年)。

2022年に高グレードのダイヤモンドのみを使用したエシカルファインジュエリーブランド「AGIOIA(R)︎」を設立、現在に至る。アメリカMoorpark College卒業、オーストラリアBOND大学大学院経営学修士課程(MBA)修了。



■Stylist:山脇 道子(やまわき みちこ)



数多くの女性誌、広告で活躍中。シンプルな中にもエッジを効かせたスタイリングは、モデルやタレントからの支持も厚く、写真集やフォトブックなども多く手掛ける。カジュアルからラグジュアリーまでブランドからの信頼も厚く、商品アドバイスや顧客のパーソナルスタイリングなど活動の幅を広げている。中高生のためのファッショ育プロジェクト「FFi」サポートメンバーでもある。プライベートでは2019年に愛息が誕生、一児の母。

2023年には、Make better things~その名の通り、毎日をもっと楽しく、より素敵に過ごせるもの作りを目指す自身のプロジェクトをスタート。





会社名:株式会社 アジョイア・ジャパン

代表者:清水美帆

ECサイト:https://agioia.com

Instagram:https://www.instagram.com/agioia_official



