[株式会社東京美容科学研究所]

今こそ、原点へ。肌本来の持つ力に着目したTO BI KEN<トービケン>のスキンケア



化粧品の製造技術開発・製造・販売及び美容に関する教育事業を展開する株式会社 東京美容科学研究所(本社:東京都北区、代表:小澤 貴子、以下 東京美容科学研究所)は、「TO BI KEN(トービケン)」より柔肌へと導くスペシャルケア「アドバンスライン」を2022年11月21日(月)より、直営店舗および公式オンラインショップ(https://genoashop.net/)にて新発売いたします。







浸透させない 丈夫なバリア肌のために

皮膚の生理に忠実なスキンケア、その基本は「肌を守る」とういこと。

けれど、強すぎる界面活性剤によって洗浄力を高めたり、化粧品の成分を肌のなかに無理に浸透させようとすると、肌が本来持つバリア機能まで壊してしまいかねません。



TO BI KENのスキンケアは、浸透させるのではなく、肌表面をすこやかに保ち、肌のバリア機能をサポート。



界面活性剤を含まないコールドクリームや皮脂をとりすぎない石けんベースの洗顔料、アルカリ性に傾いた肌を弱酸性に整える化粧水、そして、皮脂の性質に近づけたクリームといった美容科学に基づいたスキンケアアイテムにこだわっています。



使い心地のよいスキンケアに慣れていると、最初は戸惑うかもしれません。

けれど、一歩、また一歩。自分が愛せる肌に近づきますように。

そんな喜びを多くのひとに実感してもらいたい。

それが、TO BI KENの願いです。





柔肌へと導く、スペシャルケア ADVANCE LINE<アドバンスライン>



美容科学に基づいた、肌の柔軟性を保つアイテムをラインナップ。

乾燥が気になる方に、年齢を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケアとしてもお使いいただけます。



ADVANCE 1

STEP 1|メイク落とし&マッサージ



マッサージで血液の栄養を肌に届け

キメの整った美肌を目指す

肌を整えるビタミンAを配合した界面活性剤不使用のマッサージクリーム。健康な肌は、血液から栄養を受け取って細胞を生み、古い角質を捨て、新しい環境をつくるサイクルを備えています。このサイクルを守ることが美肌の秘訣。肌の皮脂を守りながらマッサージにより血行を良くし、ハリとツヤのある肌を目指します。



東美研 マッサージクリーム

<マッサージ用油性クリーム> 60g / ¥4,950 税込

2022年11月21日(月) 新発売





HOW TO USE|使い方









サクランボ約1個分を乾いた手のひらにとり、やわらかくします。

乾いた顔全体になじませ、指の腹を使い円を描くイメージで顔の中心から外側へ、下から上側へやさしくマッサージします(3分程度)。

湿らせたコットンなどで拭き取ったあと、蒸しタオルでよく蒸らして拭き取ります。



ADVANCE 2

STEP 2|洗顔またはパック



肌に適度な刺激を与える

天然由来の白土配合※のペースト状パック ※カオリン、ベントナイト

時間をかけてなめらかになるまで練り込んだ、 肌への密着性が高いペースト状の剥離パックです。 汚れを吸着するクレイが、くすみの原因ともなる 古い角質を取り除き、肌のサイクルをサポートします。気になる小鼻周りや毛穴の開きに。週2~3回を目安に、スペシャルケアとしてお使いください。クレイ洗顔料としてデイリー使いもできます。







東美研 アドバンスパック

<クレイ状パック> 150g / ¥3,300 税込

2022年11月21日(月) 新発売







HOW TO USE|使い方









3~4cmほどを手のひらに取ります。

目のまわりと唇をさけて顔全体に塗り、約3~5分自然乾燥させて優しく指先でマッサージをしながら水またはぬるま湯で洗い流します。(パック後は洗顔料などによる洗顔をする必要はありません。)









一日の終わりに 蒸しタオルで肌をいたわる

メイク落としやマッサージのあとに蒸しタオルをすると、肌の血行がよくなり新陳代謝がアップ。毛穴に詰まった汚れも取れやすくなります。気持ち良いと感じるくらいの温度(約60度)の蒸しタオルを顔にあててよく蒸らし、やさしく拭き取ってください。タオルは厚手のものがおすすめです。じんわりとした温かさに気分がほぐれ、リラックス効果も期待できます。

※蒸しタオルの温度にお気をつけください。また、肌の状態に合わせてご利用ください。



ADVANCE 3

STEP 3|化粧水



保湿成分を配合

肌を整え、美しい柔肌へと導く

毎日お手入れをしていても肌は紫外線や加齢の影響でかたくなってしまうことがあります。 アドバンスローションは、ヒアルロン酸・シロキクラゲ多糖体・褐藻エキスの3種類の保湿成分を配合し、 柔軟性のあるしっとりとした肌へと導きます。 乾燥が気になる方に、年齢を重ねた肌にうるおいを 与えるエイジングケアとしてもおすすめです。



東美研 アドバンスローション

<柔軟化粧水> 100ml / ¥7,920 税込

2022年11月21日(月) 新発売







HOW TO USE|使い方





洗顔もしくはパックの後、 アドバンスローションを手のひらに適量とり、 お顔全体にしっかりなじませます。





ADVANCE 4

STEP 4|クリーム



外的刺激や加齢でかたくなった肌に

柔軟性を保つ、基礎クリーム

すこやかな肌を保つには、 肌を皮脂で保護することが大切です。 アドバンスクリームは、皮脂の代わりとしての役目を十分に果たしつつ かたくなった肌を柔肌へと導きます。 少ない使用量でもよく伸び、肌をしっとりと整えて乾燥を防ぎます。 朝晩のお手入れだけでなく、メイクから素肌を守る化粧下地としても。 乾燥が気になる方に、年齢を重ねた肌にうるおいを 与えるエイジングケアとしてもおすすめです。



東美研 アドバンスクリーム

<柔軟クリーム> 40g / ¥13,750 税込

2022年11月21日(月) 新発売







HOW TO USE|使い方





アドバンスクリームをパール1個分※顔全体に丁寧に伸ばします。 ※季節や肌質によって量を調節してください

ティッシュで余分な油分を軽くおさえてください。メイクの下地クリームとしてもご使用いただけます。





