佐藤卓氏、永山祐子氏をはじめとするトップクリエイターによる公開パネルディスカッション「タイル未来会議」を実施(参加無料)1月27日(金)17:00開始/オリジナルタイルクッキーなども限定販売



多治見市美濃焼タイル振興協議会(岐阜県多治見市)と全国タイル工業組合(愛知県名古屋市)は、1月27日(金)、28日(土)に、“タイル名称統一100周年”プロジェクト(https://touchthetiles.jp)の集大成となるイベント『タイル百年祭-TILE CENTENARY FESTIVAL』をdotcom space tokyo(東京都渋谷区神宮前1−19-19 エリンデール神宮前B1F)にて、実施致します。



100年前、タイル関係者が一同に集まりタイルの行く末を考えて“名称を統一”したように、100周年を迎える今だからこそ「タイルの未来」「未来のタイル」についてみんなでいっしょに考え、タイルを盛り上げる祭典です。

たくさんの方にタイルの魅力に触れていただけるよう、この2日間のイベントを通して様々な企画をご用意しております。









------------------------------------------



■イベント概要

【タイル百年祭 - TILE CENTENARY FESTIVAL - 】

https://www.instagram.com/tile_centenary_fes/



◎開催日程

1月27日(金)14:00-21:00

※「タイル未来会議(パネルディスカッション)」は17:00スタート



1月28日(土)11:00-17:00

※「PLAY.TILE(アーティスト2人によるトークセッション)」は14:00スタート



◎開催場所

dotcom space tokyo(東京都渋谷区神宮前1−19-19 エリンデール神宮前B1F)

原宿駅竹下口より徒歩2分



------------------------------------------



1)「タイル未来会議 -CENTENNIAL VISION-」(27日のみ)



公開パネルディスカッション(参加無料)

〈 時間 〉17:00開始 ※16時受付開始(約2時間)

〈 登壇者 〉佐藤卓氏(グラフィックデザイナー)永山祐子氏(建築士)・後藤泰男氏(INAXライブミュージアム 主任学芸員)・木野謙氏(全国タイル工業組合 理事長)・モデレーター:横里隆氏(元ダヴィンチ編集長)



席数には限りがございますので、チケットサイトにてご予約をお願いいたします。

⚠️入場の規制は行いませんのでチケットの予約がなくても当日入場可能です。

チケットサイト ▷ http://ptix.at/APsy6q









※パネルディスカッションの模様は、Touch The Tiles公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@touchthetiles9603)にてアーカイブ配信予定

佐藤卓氏デザインの“松屋銀座地下通路のタイル制作”の貴重なお話も聞くことができます。





2 )「PLAY.TILE(プレイドットタイル)」

アーティスト2人によるタイルトークセッション(参加無料)(28日のみ)

〈 時間 〉14:00開始(約1時間半)

〈 登壇者 〉鷲尾友公氏(アーティスト)・Yoshi47氏(アーティスト)



※トークセッションの模様は、タイル百年祭の公式Instagram(https://www.instagram.com/touchthetiles/?hl=ja)にて生配信予定





3 )ワークショップ(28日のみ)

▶︎鷲尾友公氏×Yoshi47氏タイルへのライブペイント

トークセッションでもご参加いただくアーティストのお2人が、その場でタイルに絵付けを行います。

1枚1枚違うオリジナルのイラストをその場で焼き付け。

絵付け工程体験+焼き上がりの感動も味わっていただけます。



------------------------------------------



ライブペイントタイル+シヤチルの1ドリンク:1700円(税込)

各アーティストにつき、限定16枚(無くなり次第終了)

※お渡しまでに1時間程度を予定



------------------------------------------



・ 鷲尾氏インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/washiotomoyuki/



・ Yoshi47氏インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/yoshi_47/











4)展示(視覚的にタイルを捉える)

▶︎タイルの製造工程や原材料の展示





5)販売(タイルグッズを扱うセレクトショップ)

▶︎タイルのセレクトショップ「#Touch the Tiles」出店

2022年、全国5箇所の蔦屋書店を巡回した「#Touch the tiles」が出店。タイルの雑貨だけでなく、アーティストとコラボしたタイル作品も数多く展示しています。











▶︎uni.氏による美濃タイルのスマホケース販売

美濃のタイルを組み合わせてつくられる、美しいスマホケースです。

uni.氏抜群のセンスで仕上げる1点もののオリジナルケースをぜひチェックしてみてください。

1ケース:3500円(税込)

※タイルの種類や使用個数によって変動



・ uni.氏インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/u_ni___._/











▶︎haco氏によるオリジナルタイルクッキー販売

キュートなお菓子制作だけでなく、街中の様々な建築物やタイルに注目し

書籍なども出版しているhaco氏が、このイベントだけのオリジナルタイルクッキーを制作。

限定50枚で販売いたします。



haco氏著書「秀和レジデンス図鑑」も販売予定。

タイルクッキー1枚:935円(税込)

※各5種類(各10枚ずつご用意)





・ haco氏インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/spica.__/









※画像はタイルクッキーのイメージです。当日の商品とは異なります。





6 )デモンストレーション(職人の技術を魅せる)

“Iam TILEMAN”こと、株式会社マイトの佐々木社長によるタイル張りの実演を行います。

「Iam TILEMAN」として毎日アップされるタイルの記事が人気を博しています。

2日間のイベントを通して、一つの作品が完成する予定です!何が完成するかはお楽しみに!





・“Iam TILEMAN”佐々木氏のインスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/matekoji/









※画像の制作物はイメージです。当日制作される内容とは異なります





7 )アートコラボ(タイルの新たな可能性を見出す)

アーティストがデザインしたタイルのベンチなど、タイルをイメージして造られた作品を展示。











8 )名古屋のグランド喫茶「シヤチル SHACHILL」出店

喫茶文化が根付く名古屋で、平成最後に生まれた喫茶店。『グランド喫茶』をコンセプトに、喫茶店の懐の深さを体現し、新たな文化として再構築している。手間暇かけて作る料理はメニュー豊富で、モーニングから夜喫茶まで楽しめるのも魅力。(当日は、タイルのお皿で提供予定)



・ 「シヤチル SHACHILL」インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/shachill_nagoya/













タイル未来会議登壇者プロフィール





◎グラフィックデザイナー・佐藤卓氏(さとうたく)

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、81年同大学院修了。株式会社電通を経て、84年佐藤卓デザイン事務所(現TSDO)設立。「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」のパッケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」のグラフィックデザイン、「金沢21世紀美術館」「国立科学博物館」のシンボルマークなどを手掛けるほか、施設のサインや商品のブランディング、企業のCIを中心に活動。NHK Eテレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」総合指導、21_21 DESIGN SIGHT館長を務め、展覧会も多数企画・開催。著書に『塑する思考』(新潮社)、『マークの本』(紀伊國屋書店)など。



◎建築士・永山祐子氏(ながやまゆうこ)

1975年東京生まれ。昭和女子大学生活美術科を卒業。2002年に永山祐子建築設計を設立。代表作は〈豊島横尾館〉〈JINSPARK〉など。京都精華大学、名古屋工業大学などで非常勤講師を勤め、武蔵野美術大学で客員教授としても活躍。



◎INAXライブミュージアム(世界のタイル博物館) 主任学芸員・タイル博士・後藤泰男氏(ごとうやすお)

1959年福島県生まれ。INAXライブミュージアム 主任学芸員、1985年伊奈製陶(後のINAX、現LIXIL)入社。1997年「世界のタイル博物館」設立に関わり、古代エジプトピラミッドに使用のタイル復元などを手掛ける。以来、タイルの歴史と復元に興味を持ち、帝国ホテル旧本館、早稲田大学大隈講堂、東京駅丸の内駅舎、東京中央郵便局などに使用されたタイルの調査、復元に携わる。著書(共著)「水と風と光のタイル」、「ゆらぎモザイク考」、「建築の皮膚と体温」、「日本のタイル100年」INAXライブミュージアム発行など。



◎全国タイル工業組合理事長・木野謙氏(きのゆずる)

1967年生まれ、愛知県(名古屋市)出身。1991年 株式会社INAX(現(株)LIXIL)入社以降、タイルの商品企画やプロモーションを中心とした業務に携わる。現在、LIXIL Water Technology Japanタイル事業部事業部長と併せ、全国タイル工業組合理事長を務める。



◎モデレーター・横里隆氏(よこさとたかし)

1965年生まれ、愛知県(豊川市)出身。雑誌「ダ・ヴィンチ」で編集長を務めた後独立し、「株式会社上の空/uwa no sora」を設立。様々な企業コンサルティングや、コンテンツ開発、文化イベント企画など多岐にわたり活躍。







各種SNS情報





【タイル百年祭のSNS情報】

Instagram:https://www.instagram.com/tile_centenary_fes/





【1/27:タイル未来会議の座席予約サイト】

http://ptix.at/APsy6q

※席数には限りがございますが、入場の規制は行いませんのでチケットの予約がなくても入場可能です。



【タイル名称統一100周年プロジェクトのSNS情報】

HP:https://touchthetiles.jp

Instagram:https://www.instagram.com/touchthetiles/?hl=ja

Twitter:https://twitter.com/touchthetiles

Facebook:https://www.facebook.com/touchthetiles





------------------------------------------



主催:多治見市美濃焼タイル振興協議会 / 全国タイル工業組合



