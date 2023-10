[株式会社ツクリエ]

商用OKで個人作家さんにもおすすめ!ドレープやギャザーが綺麗に入り、仕上りがワンランクアップするポリエステル素材の手芸用生地はウエアからバッグ、インテリアに最適



手芸用品を企画販売する株式会社ツクリエ(本社:埼玉県八潮市)は、トワルドジュイ風やマーブルなどのシンプルかつ高級感があるトレンド柄をプリントした手芸用生地の新ブランド「All my fav.ファブリック」の発売をスタートした。バッグやポーチはもちろん、ワンピースやスカートなどのファッショングッズからエプロン、クッションカバー、テーブルクロスなどのお部屋を彩るインテリアグッズ作りにも最適。既製品では物足りない大人女子の創作意欲を刺激するアイテムだ。All my favorite[全部私のお気に入り]。







レトロ×シンプル×花柄×ねこ = All my fav.ファブリック

自分らしさを大切にしながら流行は取り入れたい、そんなよくばりな大人女子に向けて古い生地のアーカイブから柄をピックアップし「今」らしい流行の要素を加えてアレンジしています。



とろみのあるポリエステルの生地だからカーテン、クッションなどのインテリアグッズからバッグ、ウエアなどのファッショングッズまで、ドレープやキャザーを活かした作品がおすすめです。



ラメを溶かしこんだような大理石柄はシンプルで高級感があります。透けにくいのでボトムに仕立てても◎





ギャザーやドレープを活かしたポーチやバッグ。シンプルな柄なのでコードやリボンの色をアクセントに。







トワルドジュイ風の「迷い猫」。一般的にトワルドジュイを代表する柄は大きくて小物作りには向いていないのですが、All my fav.ファブリックは柄のサイズを小さくして使いやすくしています。お花畑で遊ぶネコちゃんがキュートな柄です。





ぷっくり丸みのあるお花がドットにも見える「ローズ」。版ずれのようなカラーのアクセントが柄を華やかにしています。エプロンやブラウスに。





リラックスタイムも手作りアイマスクで気分を上げて。メイクや洗顔の際はヘアバンドとして活躍します。





クッションカバーやファブリックパネルに仕立ててインテリアグッズに。ファブリックパネルは縫わずに工作感覚で作れて簡単です。





All my fav.ファブリックは幅広い作品作りにお使いいただけます。





All my fav.ファブリック

発売元:株式会社ツクリエ

素材:ポリエステル100% 中国製

(半折)AMFF-01~04 サイズ:有効幅 約143/145cm幅×7m ¥1,800/m(本体価格)

(着分)AMFFK-01~04 サイズ:有効幅 約143/145幅×50cm ¥900(本体価格)



全国の手芸専門店やツクリエ公式オンラインショップ「craf」で発売中です。

https://www.e-craf.com/c/brand/brand-allmyfav



【法人様】

「ツクリエ卸・仕入れサイト」からお求めいただけます。

https://tsucrea.biz/list.php?c_id=271



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-13:16)