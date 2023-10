[NPO法人Farmers Market Association]

NPO法人Farmers Market Association(代表:諸橋洋勝)にて、2015年から開催されているコーヒーのお祭りである、TOKYO COFFEE FESTIVAL(以下TCF) が4年の時を経て復活します。



アメリカ・ポートランドや、オーストラリア・メルボルンといった昨今のコーヒートレンドとなった街をフュー チャーした「Guest CITY」などの企画を実施してきたTCFが今年取り組むのは、現在のコーヒーカル チャーの原点とも言える60年代以降のジャズ喫茶とそれらにインスピレーションを受けたチルドレンによるコーヒーシーンの再確認。



“JAZZ KISSA is the Origin of Craft Coffee Shops in Japan.” をテーマに、 小冊子(ZINE)によるカルチャーの紹介から、東京を中心に各地から集まる50店舗以上ものコーヒー ショップによるこだわりのコーヒー、DJやライブによる60年代を彷彿させるジャズ音楽といったコンテンツで、10月21日(土)・22日(日)の2日間、国連大学中庭のイベント会場を熱く盛り上げます。









イベント概要

名称:TOKYO COFFEE FESTIVAL 2023

日程:2023年10月21日(土)~22日(日) 10:00-16:00

入場料:無料

場所:国際連合大学中庭(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70)

主催:NPO法人Farmers Market Association

共催:Good Coffee

連絡:team@tokyocoffeefestival.co (担当:荘司・拝原)

公式SNS:https://www.instagram.com/tokyocoffeefestival/

公式サイト:https://tokyocoffeefestival.co



TOKYO COFFEE FESTIVAL 2023 見どころ

各地から集まる 50店舗ものコーヒーショップ







東京をはじめとして国内18地域から集結した個性豊か なコーヒーショップが会場を盛り上げます。



陶器のミニマグカップによる飲み比べと付属のZINE







さまざまなお店のコーヒーをミニマグカップで飲み比べ が可能です。イベントのビハインドストーリーをまとめた ZINEも付いてきます。事前注文限定で15%OFFで販売いたします。 当日はチケットブース横の事前注文カウンターからすぐに受け渡しをさせていただきます。



事前予約URL

https://tokyocoffeefestival.stores.jp/items/650041f23d43e40031fe4372



会場を盛り上げるJAZZ音楽のDJやライブ







その他コーヒーのお供に最適なフードやグッズ







スイーツやフードカート、生活雑貨などのグッズなども参加



01_コンセプト



“JAZZ KISSA is the Origin

of Craft Coffee Shops in Japan.”



アメリカ西海岸発祥の「Blue Bottle Coffee」の創始者であるジェームス・フリーマンが日本の喫茶 シーンに影響を受けているように、1杯のコーヒーを丁寧にドリップする喫茶由来のカルチャーは 世界に広がっています。

TCFではこの原点に立ち帰り、各地で活躍する50店舗ものインディペンデントなコーヒーショップ が国連大学中庭に集います。



以下、黒崎輝男によるコメント。



1960年代後半から70年代にかけて、アメリカではベトナム反戦運動からヒッピーの動きが溢れ、フランスでは 1968年にパリ五月革命が起きました。日本でも学生運動が吹き荒れ、イギリスではロック音楽からパンクが盛 んになりました。価値観の転換期、ちょうど現代の様でした。そして60年代後半にはジャズ喫茶という、ジャズを 静かに聴きながら丁寧に淹れたコーヒーを飲むという日本独自の場所がたくさんできました。ハンドドリップで淹 れたコーヒーをジャズを聴きながら、凝った音響で聴くジャズ喫茶、リスニングバーがたくさん生まれました。日本 の熱烈なジャズファンはアメリカやヨーロッパにも影響を与え、また日本では音響システムも発達しました。また 同時に戦後の、大学を卒業して大企業で働くという生き方から、独立してジャズ喫茶を開くという働き方が生ま れたのです。



02_ZINE for Coffee Culture





※印刷前のデータによるイメージです。版型200mm*200mm 本文36ページ



インディペンデントで、こじんまりとしていながら趣味性が凝縮した(時に良い音楽が流れる)良い 空間で、一杯ずつ淹れられたコーヒーを楽しむ。そういった文化は日本の、とりわけ戦後に発展し たジャズ喫茶から端を発していると考えられます。 文化の基盤を作った、現存する名ジャズ喫茶「DUG」、同店に影響を受けた東京のジャズ喫茶、 そして国内外に多くのファンをもつ岩手県一ノ関の「ベイシー」に取材をし、紡がれるジャズ喫茶 の歴史、未だに人びとを魅了する理由を紐解いたZINEを発行致します。



03_出店ショップ



東京をはじめ国内外18地域から50店舗ものショップが集結し、個性豊かなお店で淹れ方やセレ クトにこだわったコーヒーが楽しめます。







両日出店・・・・10月21日(土)・22日(日)

Allpress Espresso Japan (東京都) / Appartement (熊本県) / Coffee Base KANONDO (京都 府) / COFFEE LONG SEASON (大阪府) / Coffee Supreme (東京都) / CORSICA COFFEE DEVELOPMENT (香川県) / COYOTE (京都府) / DEAR ROAST (山口県) / ETHICUS (静岡 県) / FILTER SUPPLY (福岡県) / fumizukicoffee (宮城県) / Gluck Coffee Spot (熊本県) / haiz coffee roastery (富山県) / HIBI COFFEE (大阪府) / IFNi ROASTING & CO.(静岡県) / IMOM COFFEE ROASTERS (愛知県) / little flower coffee (愛知県) / Nana Coffee Roasters (タイ) / Overview Coffee Truck (広島県) / PHILOCOFFEA (千葉県) / TAKAMURA COFFEE ROASTERS (大阪府) / TRUNK COFFEE (愛知県) / コーヒーショップ ミハル (静岡県) / トー コーヒー (徳島県) / 蜃気楼珈琲集団 (東京都)

※五十音順



10月21日(土) のみ出店

AKHA AMA COFFEE JAPAN (東京都) / ALL SEASONS COFFEE (東京都) / BERTH COFFEE (東京都) / BREATHER COFFEE (神奈川県) / G☆P COFFEE ROASTER (東京都) / kopikalyan (Jakarta, Indonesia) / medium (神奈川県) / MIA MIA (東京都) / Pharos Coffee (Taipei, Taiwan) / Sedai Coffee & Roasters (東京都) / Seven Years Coffee (東京都) / Swell Coffee Roasters (東京都) / ベルヴィルブリュルリートウキョウ (東京都)

※五十音順



10月22日(日) のみ出店

Bar×Bar×Bar WATARASE (栃木県) / BE A GOOD NEIGHBOR COFFEE KIOSK (東京都) / BOTTA COFFEE (東京都) / FINETIME COFFEE ROASTERS (東京都) / HSKWKF (埼玉県) / Roast Design Coffee (神奈川県) / SHIKISHIMA COFFEE FACTORY (群馬県) / Single O Japan (東京都) / SIRCLE COFFEE ROASTERS (東京都) / SR coffee roaster (東京都) / unplugged coffee stand (東京都) / WAKAYAMA COFFEE MARKET (和歌山県) / WOODBERRY COFFEE (東京都)

※下線の店舗はチャレンジブース

※五十音順



Food & Other Drink ブース

10月21日(土)

BITTY

coffee emerson Moksha chai nagomi.

PRANA CHAI The Shinjo カストール モークチョコレート 古民家カフェharu.

※五十音順



10月22日(日)

PRANA CHAI

粉の日

Moksha chai

BITTY

カストール

ASHORO milk モークチョコレート ドーナツショップYOU AND

※五十音順



Goods ブース

10月21日(土)

bra(u)nch

KeepCup Japan by reuse55 marna

Standart Japan

Stephen Kissick

TōGE

※五十音順



10月22日(日)

bra(u)nch

Keep Cup Japan by reuse55 marna

Standart Japan

Stephen Kissick

TōGE

ミニマグカップ

※五十音順



04_DJやライブによるジャズ音楽





DJ weasel

ブラックミュージックを基盤に、浮遊感とグルーヴを感じる選曲で終着地へ向かう。



05_コンテンツ

ミニマグカップ





約90mlが入る陶器で作られた口当たりの良いミニマグカップ。

当日は飲み比べのセットに付属します。単品販売も行っております。



◼︎ミニマグ:1,100円 (税込)

◼︎飲み比べセット (ミニマグ / コイン5枚 + ZINE):2,500円 (税込)

◼︎飲み比べセット事前予約:2,125円 (税込) ※15%OFF



事前予約をしておくと、当日はカウンターで受け取るだけですぐにご入場いただけます。



事前予約用URL

https://tokyocoffeefestival.stores.jp/items/650041f23d43e40031fe4372



ZINE



今回のフェスのビハインドストーリーをまとめた7インチレコードサイズのオリジナルのZINE。

当日は飲み比べのセットに付属します。単品販売も行っております。

※ZINEは発行部数分がなくなり次第終了となります。



◼︎ZINE

1,500円 (税込)



コンテンツパートナー





- オールプレス・エスプレッソ・ジャパン株式会社 (https://www.allpressespresso.com/ja/)



-ZEF Coffee Arts (https://www.zefcoffee.com)



-株式会社マーナ (https://marna.jp)



本リリース、取材等に関するお問い合わせ先

NPO法人Farmers Market Association

team@tokyocoffeefestival.co(担当:拝原・荘司)

公式サイト:https://tokyocoffeefestival.co



