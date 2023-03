[公益財団法人JKA]

お二人からはCM制作への想いも到着!



公益財団法人JKA(本部:東京都港区)及び公益社団法人 全国競輪施行者協議会(本部:東京都台東区)は、「こんなスポーツ、他にないだろ?DRAMATIC SPORTS. KEIRIN」をテーマに、他のスポーツとは違う魅力を訴求する2023年度競輪ブランド新TVCMを2023年4月1日(土)から全国でオンエアします。





競輪ブランドTVCM『並走のリレー』篇では、早朝から深夜までレースがあり、それぞれの時間帯で戦う選手たちがいるという、他のスポーツにはない競輪の魅力をドラマチックに表現しています。朝昼夜、それぞれの走りが1日をリレーするように、それぞれの時間帯で、がんばる社会の人々と並走しています。

また、TVCMには「ソラニン」「うみべの女の子」23年3月に映画化公開した「零落」といった代表作を手掛けた浅野いにお氏のオリジナルイラストを使用。日常の生活を鮮やかにリアルに描く情緒感のあるイラストにご注目下さい。楽曲は大ヒットアニメのエンディング・テーマ「悪魔の子」をはじめ、話題沸騰なヒグチアイ氏の未発表曲「祈り」を使用しています。







競輪ブランドTVCM公開



■タイトル :『並走のリレー』篇(30秒・15秒)

■漫画家 :浅野いにお

■楽曲 :ヒグチアイ「祈り」

■放映/公開 :2023年4月1日(土)

■放映地域 :全国(一部地域除く)

■URL :「並走のリレー」篇30秒:https://youtu.be/IREJlr5VEIo

「並走のリレー」篇15秒:https://youtu.be/WHEoyHMSNGU

■ストーリー:

通勤電車が走る時間から終電が近づく頃までレースが行われている競輪。「朝昼夜、選手それぞれの走りが1日をリレーするように、それぞれの時間帯でがんばる社会の人々がいる。」そんな競輪と社会の一日が共に並走している様子を表現したCMです。













<浅野いにお氏プロフィール>



茨城県出身。1998年デビュー。代表作に宮崎あおい主演で映画化された「ソラニン」、「おやすみプンプン」「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」等。2023年3月、主演・斎藤工、監督・竹中直人による映画「零落」公開。『ビッグコミックスペリオール』2023年第7号より新連載「MUJINA IN TO THE DEEP」がスタート。



~浅野いにお氏 コメント~

人々の生活を交えながら、朝から夜への移り変わりを感じられるようなイラストを目指しました。

それぞれの人物の1日を想像してもらえたら嬉しいです。



<ヒグチアイ氏プロフィール>



平成元年生まれ。シンガーソングライター。生まれは香川、育ちは長野、大学進学のため上京し、東京在住。2歳のころからクラシックピアノを習い、その後ヴァイオリン・合唱・声楽・ドラム・ギターなどを経験、様々な音楽に触れる。18歳より鍵盤弾き語りをメインとして活動を開始。2016年、1st ALBUM『百六十度』でメジャーデビュー。これまでに培った演奏力と、本質的な音楽性の高さが業界内外から高い評価を受け、「FUJI ROCK FESTIVAL」「RISING SUN ROCK FESTIVAL」など大型フェスへの出演も果たす。2022年1月、TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season Part 2のエンディングテーマに抜擢され書き下ろした『悪魔の子』が今もなお世界中でロングヒットを記録している。



~ヒグチアイ氏 コメント~

他人を応援することにどこか罪悪感を持っていたわたしが、スポーツの大会を見て無責任に怒ったり喜んだり泣いたりしていたときに、かっこいい人たちに憧れることは本能なんだと思った。競輪は、人を超えているというか、常識をぶち破っているというか、言葉で説明する必要のないものだ。だから悩みや迷いを言葉にすることなく没頭できる。「祈り」の瞬間だけはいろんなことを忘れて、目の前のものに集中できるのだ。



★モーニング競輪・ミッドナイト競輪のWEBオリジナルムービーも近日公開予定!

TVCMの訴求に合わせて、より具体的に競輪のレースの魅力を伝えるWEBオリジナルムービーも公開!

はやくて8:30からはじまるモーニング競輪・23:30に最終レースがあるミッドナイト競輪の魅力を迫力のあるレース映像と情緒感あるアニメーションで表現しています。















公益財団法人JKA



競輪とオートレースは、それぞれ自転車競技法と小型自動車競走法の規定により、地方自治体が開催する公営競技です。その収益は、競技を開催する地方自治体の財政の健全化に役立てられるだけではなく、自転車・小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与する形で社会に還元されます。

本財団は、こうした法令に則り、「競輪関係業務」、「競技実施業務」及び「小型自動車競走関係業務」を行っています。

主な業務内容は、競輪とオートレースの選手・審判員や、自転車・小型自動車の登録、競輪とオートレースの実施方法の制定、選手の出場あっせん、養成・訓練を行うほか、自転車・小型自動車等機械工業の振興、体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に対する補助等を行っています。



公益社団法人 全国競輪施行者協議会



全国の競輪施行者を会員とし、会員を始め関係団体等と緊密な連絡調整を図り、競輪の円滑な運営に寄与することを目的としています。

主な事業内容は、競輪の開催日程に関する調整、競輪の開催枠組みに関する調整、競輪の開催に関する広報宣伝、競輪の施行に関する調査、研究及び情報の提供、関係行政機関・団体との調整、その他本会の目的を達成するために必要な事業を行っております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/30-15:16)