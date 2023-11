[AZX Professionals Group]

法務・会計・税務・労務・特許など企業に対するプロフェッショナルのサービスをワンストップで提供するAZX Professionals Group(本社:東京都千代田区/CEO:後藤 勝也、以下AZX)は、独立系ベンチャーキャピタルANRI(本社:東京都港区、代表パートナー:佐俣アンリ、以下ANRI)とともに、シード期スタートアップが気軽に弁護士にアクセスできるようにする取り組みを開始します。







取り組みの背景





スタートアップは以下の4点の理由などから日常的に法律を意識した経営を行う必要があると考えます。

今までにない商品やサービスを提供する際に規制をチェックする必要がある



IPOやM&Aにあたり法的な観点から問題をチェックされる機会が多い



当初内部に法的な観点をチェックする部署が存在しない



特にレピュテーションに気をつける必要がある





しかし、現状では、顧問弁護士がいなかったり、起業家が弁護士に距離感を感じたりするなどの理由により、ちょっとした疑問を相談できる環境にないスタートアップが多く存在します。

そこで、スタートアップが弁護士を身近に感じ、気軽に相談できる環境の整備が求められていました。



取り組み概要





AZXの弁護士が週に複数回、ANRIオフィス(「CIRCLE by ANRI」)に常駐し、ANRI投資先からの相談に対応します。

創業期の起業家が孤独を感じずに事業に専念する「場」、情報が得られる「コミュニティ」として誕生した「CIRCLE by ANRI」には、多くのシード期スタートアップが入居しています。



事業に専念する中で、『法務領域』は「そもそも何を相談していいのか分からない」などの事情から後回しになり、問題が発生してから対応することが多くありました。

そこで、弁護士が常駐することにより、スタートアップの方々が気軽に相談できる環境を整えることで問題が顕在化する前に未然に防ぐ体制を構築します。

スタートアップを中心に20年以上支援を続けているAZXの知見を活かしたアドバイスをより気軽に受けることができる環境を整えることで、スタートアップ業界の発展にも貢献したいと考えております。



ANRI × AZX





■ANRIについて■



ANRIは2012年のANRI1号ファンド設立より、一貫して創業初期(シード期)に特化したスタートアップへの投資を実行してきました。現在5つのフラッグシップファンドと脱炭素に特化したANRI GREENファンドを運営し、累計約700億円を運用しております。

「未来を創ろう、圧倒的な未来を」というビジョンのもと、創業当時からの強みであるインターネット領域と共に、ディープテックやライフサイエンスなど幅広いテクノロジー領域への大学発研究開発型スタートアップへの支援も行っております。シード期の企業への投資を中心に、その後の投資ラウンドも追加投資を行うことで、起業家の事業実現を一貫した姿勢で手厚く支援をしております。

また、2023年2月よりひとつの空間に起業家とANRIの投資家を一同に集めたスタートアップの集積地「CIRCLE by ANRI」を六本木ヒルズ森タワーに開設。より起業家と近い環境で、起業の準備段階からサポートできる体制を整え、さらに起業家同士の交流を活性化させるコミュニティ作りのサポートをしております



■ANRI概要■

代表 : 佐俣アンリ

所在地 : 東京都港区六本木6丁目10−1 ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI

URL : https://anri.vc/



■AZX Professionals Groupについて■







AZXは、法務・会計・税務・労務・特許の事務所を合わせて一つのプロフェッショナルグループを形成しています。

プロフェッショナルとしてあらゆるサービス(from A to Z)を提供し、特別な価値(extra value)を実現することにより、「Super Highway for the Future」として、夢と情熱を持ったすべての人とともに革新的な未来を創造することを使命としています。これまでに5,000社以上をサポートし、160社以上のIPO達成実績があります。



■グループ概要■







AZX総合法律事務所 / AZX総合会計事務所 / AZX国際特許事務所 / AZX社会保険労務士事務所 / AZX Group株式会社 / AZXビジネスサポート株式会社

CEO:後藤 勝也 COO:菅原 稔

住所 :東京都千代田区麹町1丁目4番地 半蔵門ファーストビル3F

ホームページ:https://www.azx.co.jp/

■公式SNS■







■Twitter :https://twitter.com/AZXGroup

■Facebook:https://www.facebook.com/azxgroup







