2023/1/28(土)1/29(日)、文化芸術の担い手を求めている全国各地のアート団体10社が出展。齋藤精一氏等、多彩な講師が出演するアート業界のキャリアアップに役立つ8つの講座も開催。



株式会社artness(代表:高山健太郎)は、コロナ禍の文化芸術の担い手の雇用や育成の課題解決を目指し、2023年1月28日(土)、29日(日)にアートストレージホテル KAIKA 東京にて、日本初のアート業界に特化したジョブフェア「ART JOB FAIR 2023」を開催します。







新型コロナウィルス感染症によって、文化芸術の活動の自粛や中止、延期は、芸術表現を支える担い手の雇用や育成にも大きな影響をもたらしました。以前より文化芸術に関わる仕事は、人生設計がしずらい、キャリアアップやスキルアップがしづらいという実態がありましたが、コロナ禍を機に課題がより顕著になりました。

そこで、2023年1月28日(土)、29日(日)に、アートの仕事や仲間に出会える日本初のアート業界に特化したジョブフェア「ART JOB FAIR 2023」をアートストレージホテル KAIKA 東京(東京都墨田区)にて開催します。

「アートの働き方に光をあてる」をテーマに、求人情報をオープンにし、誰でも参加できる透明性の高い、文化芸術の担い手のリアルな出会いの場です。全国各地のアート団体10社が出展。雇用者・求職者双方が、実際に顔をあわせ深く知り合い、多くの出会いの中から共振できる仲間に巡りあう機会になります。また、齋藤精一氏等の多彩な講師が出演し、アート業界のキャリアアップ、スキルアップに役立つ8つの講座を開催します。

ウィズコロナ・アフターコロナの文化芸術の活動基盤の強化を目指し、「ART JOB FAIR」は3カ年でアート業界に特化したジョブフェアのプラットホームとして定着を目指しています。



開催概要

名称|ART JOB FAIR 2023

会期|2023年1月28日(土)11:00ー18:00、1月29日(日)11:00ー18:00

入場|無料(ウェブサイトでの事前オンライン受付)

会場|KAIKA 東京by THE SHARE HOTELS(東京都墨田区本所2-16-5)

主催|株式会社artness

協賛|株式会社ロフトワーク、三菱地所株式会社

後援|公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

ウェブ|https://artjobfair.jp/



出展団体

文化芸術の担い手を求めている、全国各地のアート団体10社が出展。会期中は、出展ブースにて、展示や説明を行います。求職者は自由にブースを見学することも、事前に面談予約を行うことも可能です。希望のエリア、分野・働き方など、思い描く仕事に出会えることが期待できます。



団体名|分野(所在地)

・NPO法人アーツセンターあきた|分野:教育・まちづくり(秋田)

・omusubi不動産|分野:まちづくり(千葉)

・アトリエヤマダ|分野:舞台美術・まちづくり(東京)

・一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン|分野:文化芸術(東京)

・一般社団法人 Japanese Film Project|分野:映画(東京)

・じおらま(劇団)|分野:演劇(東京)

・合同会社上出瓷藝|分野:工芸(石川)

・エイキット株式会社|分野:空間づくり(岐阜)

・ACTUAL Inc. (ART360°)|分野:映像・メディア(京都)

・Twelve Inc.|分野:美術・映像(京都)



団体写真 左上から:NPO法人アーツセンターあきた、omusubi不動産、アトリエヤマダ、一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン、一般社団法人 Japanese Film Project、じおらま(劇団)、合同会社上出瓷藝、エイキット株式会社、ACTUAL Inc. (ART360°)、Twelve Inc.



トークイベント

齋藤精一氏等、多彩な講師が出演。アート業界のキャリアアップ、スキルアップに役立つ8つの講座を開催。

文化芸術の担い手の雇用や育成の課題解決に向き合い考えを深める内容です。

※講座の参加にはウェブからの申し込みは必要です。(各回定員25名ずつ)



1月28日(土)

14:00~「芸術表現を支えるプロデュースの仕事」出演:齋藤 精一(パノラマティクス)

15:00~「アートの創造性をビジネス街に取り入れる新たな実践『YAU』」出演:森 晃子(三菱地所)、中森 葉月(三菱地所)

16:00~「アートで働く人の処方箋になりえるプロジェクトマネジメントの論理的手法」出演:原 亮介(NINE LLP)、藤原 さゆり(NINE LLP)

17:00~「芸術表現を発展させる、プロデュースとマネジメントの力」出演:齋藤 精一、井上 成(三菱地所)、原 亮介、モデレーター:太下 義之



1月29日(日)

14:00~「アートの担い手のためのキャパシティビルディング講座」出演:今野 真理子(アーツカウンシル東京)

15:00~「アートの担い手支援ー講座事業を通じたエンパワメント」出演:塚口 麻里子(ON-PAM)

16:00~「アートの担い手のための会計・税務講座」出演:山内 真理(公認会計士・税理士)

17:00~「文化芸術の活動基盤の強化に求められること」出演:今野 真理子、塚口 麻里子、山内 真理、モデレーター:吉本 光宏





講師写真 左上から:齋藤 精一(パノラマティクス)、森 晃子(三菱地所)、中森 葉月(三菱地所)、原 亮介(NINE LLP)、藤原 さゆり(NINE LLP)、井上 成(三菱地所)太下 義之、今野 真理子(アーツカウンシル東京)、塚口 麻里子(ON-PAM)、山内 真理(公認会計士・税理士)、吉本 光宏



来場者(求職者)

文化芸術の仕事を雇用契約や業務委託契約で探している方を対象としています。

・文化芸術の仕事のキャリアアップやキャリア復帰を考えている方。

・これまで培ったスキルや専門性を文化芸術の仕事で活かしたい方(ジョブチェンジ)。

・学生や未経験の方。

※会場内に無料のキッズスペースがあります。事前オンライン受付の際に、ご予約ください。

※入場は無料です。ただし事前オンライン受付が必要です。1時間ごとに30名が入場し、合計420名の受付枠があります。



会場:アートストレージホテル

KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS(東京都墨田区本所2-16-5)

KAIKA東京 は、アートストレージとホテルが融合したコンテンポラリーアートの拠点です。共用部には、アートギャラリーが作品を公開保管する9つのストレージをはじめ、 さまざまな作品を収蔵展示しています。通常は決して覗き見ることができない アートシーンの裏側をお楽しみいただけます。また個性のある客室を活用した部屋(ブース)で、求職者と出展者が有意義なコミュニケーションが図れます。トークイベントもフロア内で行います。



アクセス:都営浅草線「浅草駅」徒歩8分 「本所吾妻橋駅」徒歩9分、都営大江戸線「蔵前駅」徒歩9分

※駐車場はございません。近隣駐車場または公共交通でご来場ください。





ロゴ





芸術祭やアートフェアなどのロゴやサインを手掛ける田中義久氏に依頼

・️ 「ART JOB FAIR」の頭文字と、それらを結ぶ線によって構成

・️ 多種多様な立場の人々が集い繋がることで新たな職の可能性を発見する

・️ 素粒子である「A」「J」「F」と線は今後、関係を変化させながら展開

・️ 無限の物質へと変容するように、出会いの輪が広がり、新しい可能性が紡がれていく



主催団体 株式会社artness

地域のアートプロジェクトを手がけるアート事業会社としてコロナ禍の2021年4月1日に創業。

アートによる新しい価値創造や課題解決を提供する。

代表者|代表取締役 高山健太郎 住所|大阪府枚方市枚方元町4-29

資本金|200万円 顧問税理士|公認会計士山内真理事務所

E-mail info@artness.co.jp ウェブ|https://artness.co.jp/



お問合せ先

ART JOB FAIR 担当:高山健太郎 E-mail info@artjobfair.jp ウェブhttps://artjobfair.jp/



※日本初、アートの仕事に出会えるジョブフェア「ART JOB FAIR」は、2022年12月現在、弊社にて同様・類似するフェアを調べたところ、本フェアと同様・類似するフェアはありませんでしたので「日本初」と記載しています。



