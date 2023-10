[株式会社3DC]

~電池業界のベテランからサポートを受け、海外展開に弾みをつける~



電池の進化を加速する革新的カーボン新素材の開発および製造販売を行う株式会社3DC(所在地:宮城県仙台市、代表取締役CEO:黒田 拓馬 代表取締役CTO:西原 洋知、以下「当社」)は、この度、海外電池業界で長いキャリアを持つKenzo Nagai氏がアドバイザーに就任したことをお知らせいたします。







Kenzo Nagai氏は、海外で28年間にわたりリチウムイオン電池の製造に関わってきたベテラン技術者。テスラやアップルなどでセルの開発や品質分析、工場設計、各種プログラムのマネジメントなどに携わってきました。



3DCは、Kenzo Nagai氏のアドバイスを元に海外企業との深い信頼関係を構築し、海外展開により一層力を入れることで、真にサステナブルな社会の実現に向けた取り組みを加速させてまいります。



Kenzo Nagai氏 プロフィール





カナダで活躍する独立系技術コンサルタント。産業エンジニアリングに関するバックグラウンドを有し、E-One Moli EnergyやCBAK Power Batteryなどのリチウムイオン電池メーカー、テスラ、アップル、持続可能なバッテリー開発を目指すNorthvoltなどで、バッテリーの研究開発や品質評価、材料調達、プログラムマネジメントなどに関わる。2023年9月より現職。

(LinkedInアカウント:https://www.linkedin.com/in/kenzo-nagai-a2ba7611/)



3DCについて





3DCは、脱炭素社会で必須となるリチウムイオン電池や次世代電池、キャパシタ、燃料電池などの蓄電・発電デバイスの電極に向けたカーボン新素材「グラフェンメソスポンジ(GMS)」を開発する東北大学発のベンチャー企業です。





GMSは、炭素1原子分の厚みでスポンジのような三次元構造を備えた、まさに「三次元型のグラフェン」素材。多孔性、導電性、耐食性、柔軟性の両立により、炭素材料の壁と言われる「寿命と性能のトレードオフ問題」を解決し得る革新的な炭素材料です。



当社CTOを務める東北大学材料科学高等研究所(所長:折茂慎一教授)の西原教授による約15年にわたるカーボン素材研究の結果、2016年にGMSの開発に成功。 西原教授はカーボン研究のグローバルリーダーで、2020年にはAsian Scientist Magazineの「2020年アジアの科学者100人」にも選出されました。



3DCは現在、国内外の電池・電池材料・自動車メーカーなど多数の企業との研究開発を行なっており、2024年以降の本格的な市場参入を目指しています。



Kenzo Nagai氏 コメント







I am extremely excited to join 3DC. Getting a chance to support an innovative technology, a talented team and contribute to a Japanese company are all things I consider fortunate aspects to my career in this industry. I am looking forward to assist in realizing the potential of the product and people involved.

(今回、3DCにアドバイザーとして参画できることを大変嬉しく思います。革新的な技術を持つ才能あふれるチームをサポートし、日本企業に貢献できることは、本業界での私のキャリアにおいて大変幸運なことです。3DCの製品やそれに関わる人々の可能性を最大限に引き出せるよう、サポートして参ります)



株式会社3DC 代表取締役CEO 黒田 拓馬 コメント







以前からお力添えいただいていたKenzoさんをアドバイザーとして正式に迎えることができ、大変光栄に思います。Kenzoさんが高いプレゼンスを発揮されている北米は、電池産業が急速に立ち上がっている重要なマーケットです。今後はKenzoさんとともに、弊社の事業展開をさらに加速させてまいります。





<3DC会社概要>

企業名:株式会社3DC

本社所在地:宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 国立大学法人東北大学

産学連携先端材料研究開発センター

代表者名:黒田 拓馬・西原洋知

設立:2022年2月

URL:https://www.3dc.co.jp/

事業概要:炭素材料の開発及び販売



