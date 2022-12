[株式会社ジーシー]

記憶に残る唯一無二の記念誌制作過程



株式会社ジーシー(代表取締役社長:中尾 潔貴/以下、ジーシー)が創業100周年を機に、創業以来「大切にしてきたこと」をお伝えするため、絵本のような100周年記念誌を制作して顧客である歯科医院をはじめ世界各国のステークホルダーの皆様に配布しました。歯科医院では待合室に置いて患者さんが読めるようにしている医院もあります。また、ユニークなこの記念誌は日本BtoB広告協会主催の第43回2022日本BtoB広告賞 審査委員会特別賞を受賞しています。







デジタル版URL

https://www.gcdental.co.jp/gcmessagebook/ja/?=topics#page=1





株式会社ジーシー創業100周年記念誌

「Smile for the World -100 years of Quality in Dental-」



ジーシーでは創業100周年を機に、ステークホルダーへ創業以来「大切にしてきたこと」をお伝えするために記念誌を作成することになり、読んでもらえる記念誌を制作するために社内の歴史をよく知る元総務部長をはじめとした社内のメンバーと構成を担う出版社、制作会社によるチームで制作活動を行いました。



制作チームでは、それを実現できる核となる外部デザイナーを選定し、その方に記念誌で伝えたいことを根底から理解してもらうため、役員はじめ各部署長が延べ31時間のレクチャーを行い、また、全国の主な施設へ取材を行いました。それによって作られたデザイナー原案に対しても「異なるフォントを織り交ぜ強弱をつけてはどうか」などの意見交換を重ね、同誌を完成させました。



同誌は、絵本のようなデザインで、誰もが知っている「北風と太陽」などの童話をモチーフに、童話の教えとジーシーの「大切にしてきたこと」を重ね合わせ短い文章で表現し、裏面(デジタル版後半)では、各事業所を世界遺産などを交えイラストで表現しています。また同誌は、ジーシーのネットワークを通じて日本の歯科医院の約半数に送られ、更に社員自身がジーシーに勤めていることを家族などに誇れるように社員にも配布してエンゲージメントを高めるツールとしても活用しています。







企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-11:16)