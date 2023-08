[nae株式会社]

~リサイクル陶土で作られたお茶の香りと味を楽しめる急須付き茶香炉~



nae Inc.(所在地:東京都中央区、代表取締役:篠原由樹、以下:nae)は、「日本茶の香りや味を日常的に楽しむ体験を世界に普及する」「生産者とサステイナブルなものづくりのあり方を模索する」ことを目的にクラウドファンディングをグローバルに実施いたします。目標金額は30万円で、商品の製造、販売、マーケティングの資金として使用いたします。



URL:https://www.kickstarter.com/projects/from-by-nae/chakoro-by-from

クラウドファンディング期間:2023年8月16日(水)~9月30日(土)











「chakoro」開発の背景と概要







■女性のウェルビーイングに貢献する

naeは創業時より、「女性のウェルビーイングに貢献する」「社会面・環境面のサステイナビリティに貢献する」という2つの目標を掲げ、企業の新規事業開発支援を行ってきました。昨年春、自社プロダクトの開発と販売を通じて、naeが掲げる2つの目標により深く貢献するために、ブランド「from」を立ち上げました。

chakoroはfromブランドで販売する商品の第一弾として昨年春より開発を始めた商品です。プロジェクトは岐阜県多治見市にある美濃焼のメーカー、有限会社クリエイティブ・ケイ(所在地:岐阜県多治見市、代表取締役:松本栄作、以下:クリエイティブ・ケイ)との出会いから始まりました。

調査を進める中で、お茶の成分に着目。女性のウェルビーイング向上に貢献できる可能性があることから、本格的な開発に着手しました。





from立ち上げのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=98216&release_id=2&owner=1



有限会社クリエイティブ・ケイ

クリエイティブ・ケイは岐阜県多治見市にある美濃焼の製造を行なう陶磁器メーカー。主に業務用食器を製造。圧力鋳込み(白磁、食品残渣入りリサイクル土、カラー土/緑、紫)、がば鋳込み(白磁、食品残渣入りリサイクル土)を自社で生産しており一貫して商品製作を行っている。







■香って、飲んで、見て、三度楽しめる体験を

chakoroは、日本の伝統的な文化「お茶」と「美濃焼」から生まれた、「茶香炉」兼「急須」です。香って、飲んで、見て、三度楽しめることが、この茶香炉の最大の特徴です。



香って

お茶のいい香りを日常的に楽しむことができます。

お茶に含まれる青葉アルコールにはリラックス効果があり、ストレスや疲れをやわらげ、集中力の維持や気持ちの安定に効果的であると考えられています。そのため、仕事の合間にも最適。またゲラニオールという成分は女性ホルモンの分泌を助ける働きもあるとされています。









飲んで

ほうじ茶を自分で作る体験ができます。

お茶にはコレステロールの数値を低下させる効果の確認されているエピガロカテキンガレートや、食事中のコレステロールの吸収を抑えたり、体脂肪を燃焼させて脂肪の吸収を抑制する働きがあるとされるカテキンが含まれているので、肥満の予防・改善にも効果的であるといわれています。

chakoroの急須部分は、玉露など高級茶葉の香りや味を最大限に引き出す最も美味しい淹れ方であるといる「絞り出し」という方式を採用しています。「絞り出し」方式は、茶こしを使わず急須のそそぎ口に彫られた溝から茶葉の旨味を絞り出す淹れ方。ほうじ茶だけではなく、緑茶も贅沢に楽しむことができます。









見て

美濃焼の美しい陶器に、オブジェとして楽しめるデザインを施しました。茶香炉や急須は使わないときに棚の中にしまってしまうため、使う習慣を作ることが難しいです。使っていない時もオブジェとして机や棚の上に置いて楽しめるデザインにすることで、茶を楽しむことを習慣化しやすい体験を目指しました。デザインには、Japandiのテイストを取り入れています。JapandiはJapanの侘び・寂びの思想とScandinavianの「居心地の良さ」を意味するヒュッゲの思想をあわせた造語です。Japndiのテイストである、天然素材を用いながら和のミニマリズムと素朴な温かみのある北欧テイストを融合したデザインをベースとしながら、ブランドアクセントとしてチェック柄を採用して、華やかさを取り入れています。











■サステイナビリティへの取り組み

naeは社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する国際的な認証制度であるB-corpの取得に向けて体制を整えています。chakoroの開発・販売はアジアの陶磁器メーカーの台頭やプラスチックなどの代替製品の流通により縮小する日本の陶磁器産業をデザインの力で応援する取組の一環として行っています。生産を行っていただくリエイティブ・ケイともフェアな関係性の構築に努めると同時に、海外に向けて日本のものづくりの力を発信し、日本の陶磁器産業のブランド価値向上を目指します。chakoroの素材には、廃棄された磁器製品を細かく砕き作られたリサイクル陶土に廃棄されたコーヒー豆を炭化させた粉に混ぜたものを使っています。

これらの取り組みは、naeが目指す「社会面・環境面でのサステイナビリティに貢献する」という目的に向けた活動です。









【「chakoro by “from”」クラウドファンディング概要】









わたしたちについて









nae Inc.



naeは、「We exist to accelerate the well-being of people and the planet through the power of design. / デザインの力で人と地球のごきげんを加速させる」をパーパスとして活動する、デザインとイノベーションの会社です。naeでは、女性のウェルビーイング向上と環境面・社会面のサステイナビリティ実現に向けた事業開発を、企画段階から製品の量産まで一貫して伴走支援しています。





Wellness brand "from"



これから、ここから

お気に入りの歌を口ずさみながら、飛んだり跳ねたり踊ったり。大好きな物語の、憧れの主人公たちは、どんな逆境も味方につけて、軽やかで堂々としていました。

あなたらしくいることにも、たくさんの壁があるかもしれないけれど、せめて自分だけは自分の味方であれますように。fromは、これから、ここから、あなたらしい日々の幕開けをお手伝いします。



from ECサイト: https://from-gokigen.com





【会社概要】

社名:nae株式会社(英文表記:nae Inc.)

本社所在地:〒105-6415 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

E-mail: info@nae-inc.co.jp

代表取締役:篠原由樹

設立: 2021年7月

事業内容:デザイン事業(デザインコンサルティング)、ウェルビーイング事業(from運用、商品開発・販売)

ウェブサイト:https://nae-inc.co.jp



