神奈川県を中心に9院を展開するプリモ動物病院グループの運営会社、株式会社JPRの代表取締役・生田目康道は、自らの経験を元に実践しているチーム経営のノウハウを綴った書籍『「人」が育つ組織 首都圏最大規模の動物病院グループが大切にするチームマネジメント』を2022年11月29日(火)にアスコム社より発刊します。









獣医師免許を持ちながらも臨床ではなく「動物病院の経営」に徹し、さらには関連プロダクトの開発や起業家支援といった獣医療・ペット業界の拡充につとめる著者。



動物医療業界に訪れる変革の波に触れながら、これからの動物病院に求められるものは何なのか。実際に著者が直面した課題から学んだプリモ式チーム経営のコンセプト、そして獣医師キャリアの拡大など、自らが大切にする組織づくりのノウハウを解説しています。



動物医療およびペット業界関係者、これから業界を目指す方、そして業界に関わらず自らチームを育てていきたい方に向けて贈る一冊です。







書籍概要





■本書の主なトピック

・動物病院が置かれた事業環境の変化を読む

・経営と診療を完全に分けておこなう理由

・組織の拡大は「1・3・1・3の法則」で考える

・多様な人材を活かすための「いけばな型マネジメント」

・大きくなった組織でビジョンや理念の統一を図る情報発信

・臨床技術だけでなく社会人としての基礎力を徹底して鍛える研修システム

・事業領域の拡大で獣医師のキャリアの選択肢が広がる

etc.



■概要

・著者:生田目 康道(なまため・やすみち)

・発行:アスコム社 208頁

・定価:本体1,500円+税

・ISBN 978-4-7762-1232-4



詳細はこちらから

https://www.ascom-inc.jp/books/detail/978-4-7762-1232-4.html







著者プロフィール





生田目 康道(なまため・やすみち)



獣医師企業家/株式会社JPR代表取締役社長

日本大学生物資源学部獣医学科卒



大学卒業後、飲食ベンチャー企業で店舗の立ち上げや商品開発&サービス開発などに携わる。その後獣医学系出版社において、様々な事業の立ち上げと運営の方法を学ぶ。2003年に共同創業者と株式会社JPRを設立。神奈川県を中心に展開するプリモ動物病院グループの運営を行うほか、動物病院向けプロダクトの開発・販売を行う株式会社QIX、教育事業を展開する株式会社エデュワードプレス、ペット業界に関わる事業共創を行う株式会社QAL startupsなど、グループ各社の経営にも関わる。業界内外のパートナーとともに、QAL向上に資する各種プロダクトと事業の開発に日々取り組んでいる。







会社概要





社名 :株式会社JPR

住所 :東京都町田市中町1-16-3

設立 :2003年6月



プリモ動物病院グループサイト:

https://www.primo-ah.com

JPRコーポレートサイト:

https://www.jprpet.com





<プリモ動物病院について>

神奈川・東京エリアを中心に9院を展開する動物病院グループ。動物が人間のパートナーとして生活しやすい世の中を目指す「QAL=Quality of Animal Life」をグループビジョンに掲げ、飼い主様が困った時に最初に思い出してもらえる、近所でいちばん信頼できる存在に。そんな動物病院を目指して成長を続けています。





■QALとは

QAL=Quality of Animal Life(クオリティ・オブ・アニマル・ライフ)

人間にとって当たり前のことが、動物にはまだまだ当たり前ではない。



私たちは、プリモ動物病院での動物医療事業を軸に、

「ペットとペットオーナーの生活の質の向上」を目的とした事業を

これまで連続的に生み出してきました。



もっとペットを飼いやすく、面倒くさくなく、便利な世の中にしていきたい。

人もペットも、安心・安全に幸せな人生を送ってほしい。



そんな、私たちが想い描くQALの高い社会を街を、

同じ志を持った仲間と一緒に、これからも創造し続けます。





【当リリースに関する問い合わせ先】

株式会社JPR 事業開発部

E-mail:info@jprpet.com



