エストニア政府機関であるエンタープライズ・エストニアは、アジア最大級の食品飲料の展示会『FOODEX JAPAN 2023』(会期:3月7日~10日、会場:東京ビッグサイト)にエストニア・パビリオンを設け、エストニア国内企業の商品を出展いたします。エストニア・パビリオンとしては昨年に引き続き2回目の出展となります。







ヨーロッパ・バルト三国の北端に位置するエストニアは、日本では電子国家として認知されていますが、実はオーガニック農業においてはヨーロッパ2位の国でもあります。エストニアの農地の23%、森林の45%が有機栽培によるものです。WHO(世界保健機関)による調査では、世界で4番目に空気のきれいな国である認定を受けており、エストニア産食品は、世界で最も清潔かつ安全という評価をFAO(国連食糧農業機関)から受けている国の一つです。食品セクターの年間総生産はエストニアのGDPの8%を占めます。生産品目としては、乳製品23%、食肉製品20%、飲料12%が主な内訳です。



エストニアは地球に負担をかけずに持続可能性を念頭においた健康的な食生活に焦点をあてる「スマートフード」に着目し、多くの企業が新製品の開発に注力しています。世界的な傾向として、より多くのビタミンやタンパク質が摂取できる健康的な食品への関心がますます進んでおり、科学的進歩に対する革新的なアプローチによって、エストニアのスマートフードは国際的な認知度も高くなっています。また、生産者と研究機関との協力・イノベーションを推進することで、輸出を強化しています。



■出展企業一覧と特徴(順不同)

FOODEX JAPAN 2023では、エストニアを代表する食品ブランドや注目のメーカーなど9社が出展をします。エストニアの気候や特徴を活かした栄養価の高いオーガニック商品やスマートフードを多数展示します。また、サステナブルな製法を取り入れている企業も多く、SDGs思考の消費者への積極的な提案が可能です。是非エストニア・パビリオンにご来場ください。

出展ブース番号:1B600





AS A. Le Coq





出展製品:ビール、ジュース、飲料水、清涼飲料、サイダー、低アルコール飲料、アクティブジュース飲料、スポーツドリンク・エナジードリンク、シロップ、クワスなど



A. Le Coq は、エストニアで最も古い、最大の飲料メーカーで、未来をより良くするために、サスティナビリティに力を入れている企業です。再生可能な資源から得られる100%グリーン電力で製造し、ソーラーパネルでエネルギーを生産しています。代替太陽エネルギーの使用により、毎年75トンものCO2が大気中に排出されるのを抑えています。また、ビール製造工程で発生する副産物は、飼料として再利用し、自社で排水を処理することで、下水道への有機物汚染の負荷を最大80%削減する予定です。

https://export.olvi.fi/





Saku Õlletehase AS





出展製品:ビール、アルコール飲料、サイダー、エナジードリンクなど



1820年に設立したエストニアで最も古い、最大の醸造所です。ビールだけでなく、さまざまな低アルコール飲料やノンアルコール飲料を製造しています。年間売上高は、7,000万ユーロ超。平均従業員数は350人。Carlsberg Group の一員であり、世界20市場の輸出パートナーでもあります。飲酒文化と責任あるアルコール消費の分野で人々を教育することを重要視しています。

https://www.saku.ee/et/





AS Balsnack International Holding





出展製品:ポテトチップス、ポップコーン、ポークラインズ、スナック菓子



1992 年に設立された家族経営の会社で、エストニア最大のポテトチップスメーカーです。100 以上のSKUを持つさまざまな種類のスナックの製造に注力しています。主な輸出品目は、Grand Potato Chips とTEXAS Popcorn。過去4年間で輸出売上高は 500%増加し、総売上高の53%を占めています。50以上の市場に参入し、最大の市場はアジア、スカンジナビア、英国、中東。7Eleven、Costco、Carrefour、Auchanを含む大手小売業者・流通業者と協力関係にあります。

https://balsnack.ee





OÜ Karila





出展製品:花型のチョコレート



花の美しさとチョコレートの楽しい風味を組み合わせたチョコレートギフト。エディブルフラワーは、枯れない花として、最高のプレゼントです。チョコレートは一点一点手作りです。

https://karilaflowers.com





Artisan Honey OÜ





出展製品:生はちみつ(ブルーベリー、クランベリー、ワイルドベリー、ストロベリー、抹茶、ロイアルゼリー、プロポリスなど)



アーティサンハニーは北欧エストニアという世界で最も空気がきれいな国の一つとされる場所で作られています。国土の半分以上が森に囲まれているエストニアは、はちみつを作るのに最適な環境です。豊かな自然にはぐくまれた花々から丁寧に、そして自然に優しい方法ではちみつを手作りしています。一般に流通している多くの加工はちみつとは一線を画す、濃厚でまろやかな生はちみつは、一度食べれば病みつきになるおいしさです。

https://www.artisanhoney.ee/welcome





Nordmel OÜ





出展製品:生はちみつ



エストニアの自然から最高品質の蜂蜜をお届けします。Nordmelは養蜂家であり、最高の品質を維持するために最初から最後まですべてを自分たちで管理しています。蜂蜜には、何も加えたり取り除いたりしません。再生可能エネルギーだけを使って生産しているため、非常にサステナブルな会社です。Nordmelの蜂蜜は、フィンランドでは1000店舗以上、エストニアでは全ての主要なスーパーで販売されています。

https://www.nordmel.ee/ja/





EBM GRUPP AS





出展製品:菜種油、ひまわり油、大豆油、コーン油、ポマースオリーブ油



EBM Grupp ASは製品の品質と安全性を第一に考えており、植物油の業界において、バルト諸国では最も近代的な企業の 1つです。オリーブオイルをはじめとして、ひまわり油や大豆油など、あらゆる種類の植物油を扱い、最新の技術と設備を使用しています。

http://ebm.ee





Öselstuff OÜ





出展製品:チャーガのサプリメント、白樺樹液製品



ÖselBirch は、白樺水をベースにしたオーガニックな植物ベースのドリンクや有機チャーガ・マッシュルーム・サプリメント、白樺樹液を使用したスプレータイプのサプリメント (ビタミン複合体) を提供しています。持続可能なパッケージングとイノベーションで賞を受賞し、ネスレやテトラパックなどと協力してきました。米国、日本、ドイツを主要市場にしながら、世界中で製品を販売しています。

https://oselbirch.com





Astelpaju Eksport





出展製品:冷凍シーバックソーン







1994年からシーバックソーンの栽培をする家族経営の企業です。エストニアとヨーロッパで最大のサイズを誇る900ヘクタールの農地でオーガニックかつ栄養価が高く、サイズが大きい高品質のベリーを生産しています。革新的なレイトハーベスト方式を採用することで、油分が多く、味はマイルドで酸味が少なく、口当たりがいいことが特徴です。主な農園は、大都市や道路から離れた、環境汚染のないヒウマー島で栽培されています。ベリーは収穫当日に冷蔵工場に運ばれ加工されます。



エストニアは欧州連合の資金援助により、FOODEX JAPAN 2023に参加しています。



■エンタープライズ・エストニアについて

エンタープライズ・エストニアは、2000年に設立され、エストニアのビジネスと地域開発を推進しています。起業家、研究機関、公共・第三セクターに対し、資金援助、助言、協力機会、トレーニングなどを提供する政府機関であり、国の経済支援機関の中で最も大きな機関の一つです。

・所在地 :Sepise 7, 11415 Tallinn, Estonia

・URL:https://www.tradewithestonia.com/



