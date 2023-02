[Narvar Japan株式会社]

Narvar, Inc. (本社:アメリカ合衆国カリフォルニア、CEO: Amit Sharma、以下「Narvar」)は、1月25日午前9時(米国東部時間)にSimilarweb社が毎年発表するDigital100に選出されました。今回、Narvarは2022年日本で最も急成長したデジタルブランド・ビジネスサービス部門で第1位を受賞しました。





■Digital 100とは

Digital 100とは、シミラーウェブ社が毎年公開している急成長したデジタルブランドTOP100リストです。前年比のトラフィック成長率に基づき、10の主要業界において国別の最も急成長したウェブサイトを公開しています。



■これまで以上に重視されるPost Purchaseのお買い物体験

NarvarはECでの商品購入後の顧客体験を改善するソリューションとして、アメリカで10年以上の実績を持ち、日本では2021年からサービスを開始しております。2022年は、国内で本格的なサービス提供を展開し、多くのEコマースの事業者、またエンドユーザーの方に利用され始めました。







■ポストパーチェスの顧客体験改善で日本のEコマースの成長へ

日本国内Eコマース市場は依然年率8%程度の成長が継続しておりますが、中国や米国に比較して、総流通額に占めるEコマースの割合はまだまだ少なく、成長の余地が大きく残されています。よりストレスなくオンラインでの商品購入ができるかが今後の成長継続の鍵となります。



今回の受賞はまだスタート地点で、ポストパーチェスの重要性が日本市場で初めて認知されたことに過ぎません。商品追跡や返品・交換などを含めたポストパーチェスの必要性は、今後ますます加速していきます。



Digital 100受賞サイト: https://www.similarweb.com/corp/ja/digital-100-japan/





【会社概要】

会社名:Narvar, Inc.

所在地:3 East Third Avenue, Suite 211, San Mateo, CA94401

代表者:Amit Sharma

設立:2012年

URL:https://corp.narvar.com/jp/

事業内容:商品購入後のEC体験向上サービスの提供



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-19:46)