［株式会社知財塾］

知財実務スキル向上ゼミを開講している株式会社知財塾（本社：東京都港区、代表取締役社長：上池睦）は、アスタミューゼ株式会社が運営する知財人材紹介事業及び転職サイト 「知財弁理士お仕事ナビ」「Patent Job Agent」を、2022年12月に譲り受けました。











事業譲受の背景



知財塾は、知財人材の実務スキルの底上げをミッションとして、初学者向けの知財実務スキル向上ゼミを開講する教育事業を行っています。

この度、アスタミューゼ社の事業ポートフォリオ見直しに伴う知財人材紹介事業の譲渡にあたり、知財塾が行う教育事業とシナジーがあるとの判断のもと、譲受けを行う運びとなりました。

今後は、知財業界の人材不足や初期教育の問題解決を目指すとともに、初学者のスキル向上からキャリア支援までをワンストップで行うサービス提供に努めて参ります。





サービス内容



知財弁理士お仕事ナビ

https://www.chizai-job.com/

業界未経験の若手研究開発者や知財業界での実務経験者を対象とした知財専門の転職サイトです。



Patent Job Agent

https://agent.chizai-job.com/

実務経験が豊富な方を対象としたハイクラスの転職を目指すための知財専門の転職サイトです。





会社概要



社名：株式会社知財塾

HP：https://chizaijuku.jp/

代表取締役社長：上池 睦

本社所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/12-10:46）