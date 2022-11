[株式会社デッラルテ]

音楽イベントプロディース、ソーシャルネットワーク音楽プラットフォームの開発などを手掛ける Jam In the Room とAROMA Audioコラボイヤホンが誕生!



AROMA Audio 新開発 9.2mm ダイナミックドラバー採用したJAMとNEO

新開発のドライバーによって音質向上を確保し、少ないドライバー数によって個々のユニットの破損による修理の必要性を最小限に抑えることで、ステージ上であってはいけないトラブルを回避しミュージシャンのもっとも信頼できるパートナーイヤホンが完成





株式会社デッラルテ(東京渋谷区 代表取締役 塩崎康史)は、このたび、AROMA AUDIO / アロマ オーディオの新イヤホン2機種の試聴機の設置、発売日程が決定いたしましたので発表いたします。





AROMA Audio JAM & AROMA Audio NEO

2022年11月11日金曜日 10時30分 フジヤエービックにて販売開始









<Jam In the Room × AROMA Audio>







AROMA Audioは、日々様々な製品の開発に力を注ぎ、また多くのミュージシャンにステージ モニター用の各種インイヤーヘッドホンを提供してきました。AROMA Audioは、常に音楽と共 にあります。モニタースタイルのチューニングに対応 それは、AROMA Audioが研究開発・生産を主導する「Jam In The Room」の考えと一致し「Jam In The Room」が提唱するチューニン グ要件と相まって、「AROMA Audio JAM」と「AROMA Audio NEO」 はミュージシャンをサポートするために生まれました。ステージ上でもオフステージでも、音楽を創造し、そして楽しむ時の良きパートナーになってくれるイヤホンの完成です。





■ AROMA Audio "JAM “



新型のダイナミックドライバーと2つのバランスド・アーマチュアドライバーで構成されていま す。

ステージ上のディテールを正確に表現し、あらゆるダイナミクスに捉えることができるよう 主にステージモニター用として設計



【構成】3ユニット3ウェイ

低域(9.2mmDD×1)、中域(BA×1)、高域(BA×1) 3ウェイ・クロスオーバー設計

インピーダンス: 16.5Ω@1kHz

感度:103db SPL@100m V RMS アイソレーション効果: 26db (CM)

周波数特性: 20-20kHz



販売価格 135,000円(税別)







”JAM” Users' Review



Scottie Chantelle 氏 スタジオ/コンサートミュージシャン兼 バンド・スーパーウェザー ベースギター担当

「ベーシストとして、音楽を聴くときやステージでは太い低音を聴きた いのですが、JAMはクリアで広がりのある目立つ低音を聴かせてくれ るので、私の好みにぴったりです。」



Yukilovey 氏 インディペンデント・シンガーソングライター

「声は正確でクリア、歪みのないEQで細部まで復元され、一聴して気に入るはずです。」



Steven Au Yeung 氏 ラバーバンド、Kung Shuk Leung、Kolor とドラムを担当

「低音は非常に十分で、ドラムの各構成要素の位置関係も良く、聴き心地は抜群です。」



Alan Cheung 氏 Aristides Guitars Hong Kongのエンドーサーに就任

「印象的な解釈の明瞭さとギターの次元の高さ」





■ AROMA Audio ”NEO”



新型のダイナミックドライバーとバランスド・アーマチュアドライバーで構成されており、歌声や楽器をより正確に且つストレートにクリアに再現することができる。 楽器、歌声、演奏再現に非常に適しています。



カスタムIEMのような筐体デザインで装着時の快適さと安定性を確保あらゆる場所で音楽制作をする人達、ステージで演奏する人、そしてお気に入りの場所で音楽を 楽しみたいあなたに



【構成】2ユニット2ウェイ

低域(9.2mmDD)×1、中高域(BA)×1 2ウェイ・クロスオーバー設計

インピーダンス: 13.5Ω 1Khz

感度:102.5db SPL@100m V RMS

遮音効果: 26db (CM)

周波数特性 20-20Khz



販売価格 75,000円(税別)





”NEO” Users' Review



hirsk氏 台湾 第32回ゴールデン・メロディー・アワード パフォーマンス部門 ベストアルバム・プロデューサー賞受賞 「リミックスやエレクトロ・アコースティックの試聴に使用すると、非 常に適した音で、位置感覚を聴き取ることができる。」





Adam Tam氏 ギタリスト、ミキサー、音楽プロデューサー

「初めて装着した時は驚きました。異なる周波数でク リアな音色が得られ、オーバーエンファシスやハーシュネスもなく心地よい音色で演奏や基本的なミキシングをする際に長時間使用することができました。」



Steve Cheung 波子氏 レコーディングスタジオ/コンサート兼 Hins Cheungのロイヤルドラマー

「1つのダイナミックドライバー、1つのバランスドアーマチュア型ドラ イバー? 凄いですね!」



Ande Chan氏 スタジオドラマー

「私はドライでフラットなEQとクリアなトーンがとても気に入って います。すべての楽器とトーンがはっきりと聴こえ、トーンが影になる こともありません。」





販売店情報 フジヤエービック





〒164-0001 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイセンター3階





営業時間 10:30 ~ 20:00 お問合せ 03-3386-5956

Web : https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/default.aspx

店舗・商品について詳しくはフジヤエービックホームページを御覧ください。







AROMA Audio / アロマオーディオ Web : https://aroma-audio.jp

2015年4月に設立されたAROMA Audioは、設立当初から多くの方に愛されてきました。 変化し続ける香りのある音作りをコンセプトに、リアルサウンドを追求し、音楽の持つ本来の効果にユーザー体験をもたらすことを目的としています。

AROMAオーディオは、独立した研究開発・設計部門を持ち、誰の目にも明らかなポータブルオーディオ、デスクトップオーディオの設計・開発に力を注いできました。 将来的には、ポータブルとデスクトップグレードの製品に加え、より多様なオーディオ製品へと移行していきます。





AROMA Audio 正規入販売店 Web : https://dellarte.jp





会 社. 名 株式会社デッラルテ

代 表 者 代表取締役 塩崎康史

住 所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-23-4

電 話 03-6849-2106 (10:00am−17:00pm 金土日祝日は除く)

事業内容 音響機器、付属品の輸入、企画、製造、卸、販売 市場開拓コンサルティン





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-10:16)